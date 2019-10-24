Военный флот России уходит на дно. Кораблестроители на грани банкротства

В России завод строящий корветы проекта 20380 терпит финансовое бедствие, без каких либо надежд на помощь от государства.

Вновь обратить внимание на ситуацию с предприятиями ВПК РФ заставил наш старый знакомый «Амурский судостроительный завод», который понес колоссальные убытки от, как бы это странно не прозвучало, заказов МО России, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Так, объем убытков завод с 2015 по 2019-й уже превысил 14 млрд рублей. Львиную долю оных заводу принесло строительство корвета проекта 20380 «Громкий» и судна снабжения №365, достраивать которые заводу пришлось за свой счет ввиду недофинансирования заказов, что стало следствием обвала курса рубля», – пишет военно-политический обозреватель.

Кроме того, в мае этого года производственное объединение «Севмаш» подало в Арбитражный суд Архангельский области иск на завод, согласно которому с предприятия необходимо взыскать 768,586 млн рублей.

«В общем, проблемы буквально утаскивали завод на дно – но! Но, в ходе Петербургского международного экономического форума было принято решение о докапитализации завода в 2020 году. Казалось бы, можно было бы и сейчас, ведь и так тяжко, но – ничего, нужно будет еще совсем немного подождать и пойдет совсем другая масть… Но!», – подчеркивает Коваленко.

Но, в этом месяце Министерство финансов РФ отклонило предложение Минпромторга о выделении 7,1 млрд рублей на докапитализацию Амурского судостроительного завода. И завод пошел на крайние меры.

«Так, стало известно, что завод объявил о допэмиссии на сумму в 11 млрд рублей, которая будет проведена через размещение акций в пользу Объединенной судостроительной корпорации. Всего разместят 11 млн акций стоимостью 1 тыс руб каждая», – отмечает Коваленко.

Собственно вот такая очередная неприглядная страница в истории завода, которого, по сути, бросили на произвол судьбы. Хотя, на мой взгляд, спасение ему есть, и оно находится за Амуром.

«Просто нужен хороший, надежный управленец-хозяйственник из Китая и все пойдет как по маслу в Амурской народной республике», – подытожил Коваленко.