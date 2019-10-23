Экономика

В России растет кредитно-долговой пузырь. Перед Кремлем замаячил призрак дефолта

В среднем каждый четвертый житель России испытывает финансовые проблемы из-за кредитов, падения уровня доходов и снижения качества жизни.

На фоне надвигающегося на Россию экономического шторма, население путинской империи стремительно беднеет. Свидетельством катастрофического обнищания граждан России стал уровень общей закредитованости населения, пишет на своей странице в Facebook журналист и блогер, экс-пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, полковник Олег Слободян.

«А между тем реальная экономическая ситуация в России все стремительнее приближается к точке невозврата. Так, по последним данным Минфина страны, доходы населения продолжают стремительно падать из-за необходимости выплачивать кредиты», – пишет журналист.

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В общем среднее значение показателя долговой нагрузки в РФ возросло за квартал на 1,64% и составляет 24,6%. Это означает, что каждый четвертый житель страны живет в долг.

«Наибольший уровень закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях. То есть, на рынке потребительского кредитования РФ продолжает стремительными темпами расти мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент», – отмечает Слободян.

Обнищания населения проходит на фоне потерь России от сокращения экспорта нефти и газа. Опять же, по официальным данным, к концу года накопленное падение доходности в России от экспорта углеводородов составит более 20%.

А тим часом реальна економічна ситуація в Росії все стрімкіше наближається до точки неповернення. Так, за останніми…

Geplaatst door Oleh Slobodyan op Woensdag 23 oktober 2019

«Сегодня экспорт нефтепродуктов Россией уже сократился на 25%, что составило 5,2 млрд долларов США, а снижение цен на нефть добавило к этой сумме еще 3 млрд», – подчеркнул Слободян.

При такой внутренней экономической ситуации стратегически важным для Кремля является избавиться санкционного нагрузки или попытаться довести ситуацию до критической у своих бывших партнеров.

«Чем, собственно, Кремль и успешно занимается, а США и ЕС ему слепо в этом подыгрывают…», – подытожил Слободян

Автор Олег Слободян
Источник Facebook
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