Крутое пике Sukhoi SuperJet. Почему от распиаренного самолета отказываются даже в России?

Буквально в один и тот же день информационное пространство России разорвало две совершенно противоположные новости. Одна, ура-патриотическая и декламирующая нарративы о величие и исключительности, а другая ярко демонстрирующая убогую реальность и деградацию страны-изгоя, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«И как полагается, начнем мы с эфемерно-хорошей», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании РФ Сергей Храмагин заявил, что возможно создание авиакомпании, парк самолетов которой будет состоять исключительно из «не имеющих аналогов в мире» Sukhoi SuperJet 100 и МС-21.

«Согласитесь, новость буквально так и брызжет патриотизмом, величием и ещё чем-то там. Конечно, до тех пор пока не начать вдаваться в подробности о работоспособности и надежности Sukhoi SuperJet 100, а так же того факта, что МС-21 до сих пор не серийный и вряд ли таковым станет из-за санкций и отсутствия полимеров для него. Но, не будем отвлекаться и перейдем к новости, которую можно смело назвать «плохой», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что представленный на суд общественности отчет компании «Гражданские самолеты Сухого» показал убыток в 1,89 млрд рублей. Это стало следствием того, что за три квартала этого года компания смогла заработать лишь 6,14 млрд руб из которых за поставку самолетов 2,1 млрд руб. И вот тут самое интересное, ведь 2,1 млрд руб – это стоимость одного поставленного Sukhoi SuperJet 100.

«То есть, за три квартала или 9 месяцев 2019 года был продан всего один не имеющий аналогов в мире убийца Airbus и Boeing – Sukhoi SuperJet 100?», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, пике российской авиации, более чем наглядное. Имея для своего развития все комфортные условия, от финансирования, до доступа к западным технологиям и наработкам, они не смогли реализовать ни одного толкового проекта в гражданской авиации. А после ввода санкций против РФ и резкого ухудшения экономической обстановки в стране, вряд ли это уже целесообразно – развивать собственную гражданскую авиацию.

«Но вот в том-то и дело, что рациональный подход в данном вопросе российским манагерам высшего звена не свойственен. А потому будут они на грабли наступать, не учась на ошибках, ибо сие свойство им не свойственно», – подытожил Коваленко.