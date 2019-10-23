Экономика

Проблема экономического жанра МВФ. Накроет ли Украину «идеальный шторм» кризиса?

МВФ обнародовало свой прогноз по развитию украинской экономики. Какие последствия может породить это прогноз в украинских реалиях?

Директор – распорядитель Международного валютного фонда, Кристалина Георгиева заявила о том, что результатом нынешних глобальный торговых войн, которые разгораются на оси Китай-США и ЕС-США, может стать замедление динамики роста мировой экономики на 0,8%. В деньгах – это эквивалент 700 млрд. долларов, пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

«По сути, мировая торговля сейчас переживает один из самых глубоких институциональных кризисов: каждая мало-мальски развитая страна стремится проводить политику протекционизма и защиты своего внутреннего рынка», – пишет эксперт.

В результате распадаются глобальные цепочки добавочной стоимости, которые формировались десятилетиями и благодаря которым крупнейшие корпорации экономили сотни миллиардов операционных издержек. Это значит, что мировое производство товаров станет менее эффективным и более затратным. Что неминуемо приведет и к инфляционным последствиям, и сокращению уровня потребления товаров и услуг.

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«А значит и к следующему витку кризиса. Получается замкнутая, самоубывающая модель», – отмечает Кущ.

Глава МВФ заявила: «Мы уже говорили в прошлом о вреде торговых споров. Теперь мы видим, что они на самом деле имеют негативные последствия – рост мировой торговли практически прекратился… Мы … нуждаемся в более современной глобальной торговой системе, в частности, в том, чтобы в полной мере раскрыть потенциал электронной торговли».

«В ближайшее время, между Китаем и США стартует очередной раунд переговоров по поводу заключения нового валютного и торгового соглашения. США требует от Поднебесной укрепить юань и согласиться на ряд ограничительных торговых и инвестиционных мер, которые приведут к сокращению отрицательного сальдо во взаимной торговле товарами», – подчеркивает Кущ.

Сейчас минус в пользу КНР достигает полутриллиона долларов в год и задача Трампа сократить его как минимум вдвое. Взаимные таможенные пошлины пока не принесли реального позитивного эффекта ни для одной из сторон конфликта. Американские фермеры теряют китайский рынок сои, а китайские производители – потребительский рынок Штатов.

«Проблема «битвы титанов» заключается в том, что «чубы» будут трещать у всей остальной части мира, которая как бы ни при чем. МВФ прогнозирует, что замедление темпов роста экономики коснется 90% стран мира. Речь идет об уровне синхронизированности периодов подъема/спада», – отмечает Кущ.

В предыдущие годы, позитивная динамика роста глобального ВВП привела к ускорению развития 75% стран. Падение мировой экономики будет еще более охватывающим. Как отметили в фонде: «Мировая экономика сейчас находится в синхронизированном спаде. Этот широкомасштабный спад означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия».

«Новый кризис со столь изощренной этиологией будет существенно отличаться от классических кризисов, связанных с завершением циклов экономического развития. Если прежде мы имели дело с кризисом спроса и соответствующими «пузырями» на рынке наиболее популярных активов, то новый кризис станет более сложным вызовом, локализованном в системе предложения, когда рынки будут ограничивать доступ, закрываться для «чужаков», и весь глобализированный мир распадется на несколько дефрагментированных осколков, во главе со своим региональными лидерами: США, Китаем, Индией, ЕС и т.д.», – подчеркивает Кущ.

Страны поменьше вынуждены будут выбирать, к какой технологической системе им стоит примкнуть и этот выбор не всегда будет связан с географическим положением. В МВФ уже заявили о возникновении «цифровой Берлинской стены».

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«И если раньше мы имели дело с резкими, дискретными кризисами, которые переключали мировую экономику в новый режим по методу «рубильника» (резкий единомоментный спад и быстрое отталкивание от дна), то теперь резких точек падения может и не быть, равно как и не будет быстрого восстановления: мировая экономика рискует соскользнуть в длительный период вечной стагнации. Это концепция «размытого контура», когда годами будет наблюдаться крайне медленный рост ВВП, порой на уровне нуля и такая же динамика доходов населения. В МВФ говорят, что подобный переходной период может «продлиться целое поколение», – отмечает Кущ.

Следует понимать, что ошибочно предполагать, что длительная стагнация менее опасна, чем быстрое и глубокое падение. Это как купировать хвост собаке: сразу или по частям. Длительная стагнация чревата обрушением многочисленных долговых пирамид, как корпоративных, так и государственных.

«Слово МВФ: «.. если произойдет крупный экономический спад, корпоративный долг под угрозой дефолта возрастет до 19 трлн. дол., или почти 40% от общего объема задолженности в восьми крупнейших экономиках …… Это выше уровней, наблюдавшихся во время финансового кризиса» (2008-го – авт.). Под «восьмеркой» подразумеваются экономики Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китая, США, Франции и Японии. Как минимум две из них – Китай и Германия критичны для нашей внешней торговли», – подчеркивает Кущ.

Известный экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008-го года, считает, что мировую экономику ждет «идеальный шторм», который лишь усилиться в результате неадекватной эмиссии евро и доллара, проводимой ЕЦБ и ФРС. Монетарные инструменты в будущем кризисе будут весьма ограничены, разве что весь развитый мир нырнет в омут отрицательных ставок.

«Последствия кризиса для Украины более чем очевидны. Наша сырьевая экономика первой почувствует на себе все прелести падения цена на металл и железную руду. Аграрный сектор в любом случае не сможет вытянуть 40-миллионную страну. Значит мы можем упасть глубже других и остаться на дне значительно дольше», – отмечает Кущ.

«Удел таких государств как Украина – погашать долги. Есть ли выход. Пример Израиля говорит о том, что любой кризис – это источник новый креативных решений и условия для поиска нестандартных моделей дальнейшего развития. По оценкам того же МВФ, 40 стран с развивающимся рынком (в том числе 19 африканских, к югу от Сахары) будут показывать темпы роста ВВП выше 5%. В свое время, в подобных условиях выросли Польша, Турция, Южная Корея», – добавил он.

Превращаясь в мировое посмешище: Украина становится токсичным государством мира

Украинцы привыкли критиковать фонд за его рецепты развития Украины, но здесь трудно не согласиться с его советами: «Меры денежно-кредитной и финансовой политики не могут в одиночку решить эту задачу выхода из кризиса. Центральную роль должна играть налогово-бюджетная политика». Простыми словами – нужно снижать налоги и инвестировать в человеческий капитал (медицина, образование, наука).

«МВФ советует Германии, Нидерландам и Южной Корее увеличивать расходы на «инфраструктуру и НИОКР», что станет источником наращивания потенциала роста. Правда фонд не советует это делать странам с высоким уровнем долговой нагрузки. То есть удел таких государств как Украина – погашать долги», – подчеркивает Кущ.

Именно поэтому, задача новой власти – сформировать эффективную повестку дня, тем более, что рецепты роста уже написаны в других странах. Дело за малым – адаптировать их к нашим реалиям и не слушать одергиваний, «мол, вы не сможете» или «вам не положено».

«Но делать это нужно уже «на вчера». Как гласит вьетнамская пословица, упомянутая в выступлении новой главы МВФ: «Прыгать нужно до того, как промокнут ноги», – подытожил Кущ.

Автор Алексей Кущ
Источник Фокус
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