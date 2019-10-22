«Берите в долг у России, она всем прощает!». Кремль простил долги Эфиопии

Россия семимильными шагами движется к полному экономическому краху. Наблюдается проблемы в банковской сфере, в том числе и по осуществлению валютных операций, не говоря о снижение цен на нефть. Но при всем этом Кремль продолжает прощать долги другим странам, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Как говорится «ничто не ново под Луной», а потому и не удивительно, что великая и могучая экономическая сверхдержава Россия, рост ВВП которой в этом году может даже не превысить 1%, решила простить долги еще одному представителю лояльного третьего мира», – пишет военно-политический обозреватель.

Все помнят, как России щедро простила долги Танзании, Мозамбику, Кубе и вливает, по сути, невозвратные миллиарды долларов в венесуэльский режим Мадуро. Теперь же настал черед Эфиопии познать всю доброту российских благодетелей. Причем объем этой «благодетели» составит $163,6 млн.

«И вот как тут среднестатистическому россиянину не порадоваться за «братушек» эфиопцев, которых Путин избавил от этого неподъемного долгового бремени. Тем более что среднестатистический россиянин вряд ли увлекается вопросами бюджет-образования города и региона, в котором он живет и вряд ли знает о катастрофической дефолтности субъектов РФ», – подчеркивает Коваленко.

Даже, такие населенные пункты, например как Улан-Удэ, имеют дефицит бюджета. В частности, на 2019 он в столице Бурятии превышает 540 млн рублей. И вот скажите, что лишняя пара тройка миллионов долларов не оказалась бы лишней для Улан-Удэ. Но – нет, Эфиопия для Белокаменной важнее.

«И не удивительно, ведь Эфиопия, после освобождения от долгов, теперь готова у России закупать оружие. Выгодно? Конечно же! Если только не задуматься о том, что в перспективе, это оружие, которое планирует Эфиопия приобрести у РФ, тоже будет куплено в долг…», – отмечает Коваленко.

В общем, старая добрая советская практика раздачи кредитов и прощение долгов, которая в 80-е года прошлого века привела СССР к краху. Как там говорил Отто Фон Бисмарк: «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других».

«Что же, похоже, эти гибридные стратеги даже на своих ошибках не учатся, чему нельзя не порадоваться», – подытожил он.