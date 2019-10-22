Конец газонефтяной иглы хозяина Кремля. Когда россияне почувствуют «ломку»?

В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа. Падение доходов от экспорта нефти и газа в России превысило 10 млрд долларов.

Российский бюджет, сшитый за счет доходов с экспорта нефти и газа, продолжает расходиться по швам, из-за небывалого падения доходности сырьевой составляющей российского экспорта, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Так, подводя итоги III-го квартала, российские эксперты снова столкнулись с уже становящимся трендом падением доходности от продажи нефти и газа. В частности, полученный за III-й квартал показатель в $55,7 млрд на $2,9 млрд меньше результата за II-й квартал. В свою очередь, накопленное падение доходов с начала года уже составило $7,5 млрд», – военно-политический обозреватель.

В свою очередь, по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период разница доходности уже составляет $11,8 млрд или 18%. При сохранении такой тенденции к концу года падение доходности от экспорта нефти и газа превысит 20%.

«На сегодняшний день, российский экспорт нефтепродуктов уже сократился на 25%, недонеся в казну $5,2 млрд, а падение цен на нефть добавило убытков на $3 млрд», – подчеркивает Коваленко.

Но, это, как говорится, только начало. Ведь в перспективе, сжатие рынка для России будет происходить не только за счет падения цен на нефть и роста конкуренции, например со стороны США. Её уход с традиционного плацдарма будет вызван и невозможностью поддержания стабильной добычи и экспорта, ввиду истощения месторождений.

«А потому, эпоха кормящих россиюшку нефти-матушки и газа-батюшки уходит всё дальше в небытие. И не за горами тот переломный год, когда Россия сама же начнет импортировать нефть и газ», – отмечает Коваленко.

«Переиграли!», – подытожил он.