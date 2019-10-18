«Да здравствует суд Лондона!». Украина победила Коломойского

Американский рынок снова торгуется вблизи исторических максимумов, добавив за неделю на фоне хороших новостей, которые почти случились и глупостей, которые пока не повлияли на настроения инвесторов, пишет на страницах «Нового Времени» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Ну, право слово, какая разница для нью-йоркского спекулянта сейчас, обиделся Эрдоган на безумное письмо Трампа или нет, или тот факт, что, по мнению американского президента, США и Италия сотрудничают со времен античности», – пишет эксперт.

Зато инвестору и спекулянту очень важно, чтобы США и Китай не ссорились и не устраивали торговые войны и даже мини-сделка, которая фактически означает, что стороны не договорились, но договорились попробовать еще раз договориться, его уже порадовала. Не говоря уже о том, что всех порадовала договоренность между премьер-министром Британии и ЕС относительно сделки по Brexit.

Хотя больше всех этим новостям, конечно же, радуется британский фунт. Он рос всю неделю на ожиданиях договоренностей и в пятницу взлетел на максимальный уровень, начиная с мая. Конечно, все эта красота может споткнуться о давний британский парламентаризм, ведь сделку еще должны одобрить депутаты.

«А там, как говорится, не все так однозначно, тем более, замаячила перспектива таки вымучить второй референдум и отменить эту глупость как класс (если бы это случилось, то фунт совершил бы ралли на скорости украинского футболиста, радующегося голу, забитому Португалии). Но пока все полны оптимизма и индекс S&P500 начнет пятницу на отметке в 2997 пунктов», – отмечает Фурса.

Украинский рынок еврооблигаций слегка вырос за последнюю неделю. Но самые главные и самые приятные для украинского сегмента вещи, как ни удивительно, происходили недалеко от британского парламента.

«Высокий суд Лондона стал местом безоговорочной победы Украины над олигархами Коломойским и Боголюбовым, где тройка судей решила, что у британского правосудия есть право разбираться в выводе денег из ПриватБанка, благо часть этих денег непродуманно выводилась с использованием британских компаний. В своем резюме (официальном документе суда) эти судьи, кстати, не стеснялись в выражениях относительно эпичных схем, которые им показали, и высказывали удивление, что обвиняемые в этих схемах олигархи даже не спорят с тем, что такие грехи имели место быть», – подчеркнул Фурса.

Теперь дело будет рассматриваться уже по сути судом первой инстанции и процесс грозит затянуться на 2−3 года с учетом будущей апелляции олигархов (жесткость формулировок британских судей, в том, что Украина выиграет это дело сомневаться не приходится), а сумма, которую по результату процесса должна будет получить Украина грозит вырасти до $3,5 млрд (каждый день долг олигархов растет на $500 тыс).

«Большая победа для Украины, иллюстрирующая и силу британского права, и сюрреализм украинской судебной системы. Украина победила в апелляции в Высоком суде Лондона Коломойского. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у лондонского суда нет права рассматривать дело ПриватБанка, а значит, нужно разморозить активы и отпустить его домой», – отмечает Фурса , на своей странице в Facebook.

Украина победила. Не только в футбол. В суде. Коломойского. В Суде Лондона.Большая победа для Украины, иллюстрирующая… Geplaatst door Sergey Fursa op Dinsdag 15 oktober 2019

Ключевая проблема Игоря Коломойского – все его активы заморожены. Потому что позиция Украины в этом суде – налогоплательщики вынуждены были заплатить $5,5 млрд для спасения банка, и теперь олигарх должен расплатиться с ними. И самый простой путь – конфискация активов олигархов и их последующая продажа.

«При этом в суде адвокаты олигарха не оспаривали факт вывода денег из банка. Они настаивали, что это не дело лондонского суда. Простой украинский междусобойчик, к чему тут британское правосудие. Но, к счастью, деньги из банка выводились через британские офшоры, а значит, британская система правосудия тут причем», – подчеркивает Фурса.

И значит, есть шанс на справедливый вердикт. Еще на первом этапе судья, который засомневался в юрисдикции, не сомневался в нарушении закона и наличии финансовых махинаций. Теперь трое апелляционных судей решили, что и в юрисдикции не стоит сомневаться. Полностью поддержав позицию Украины (которую отстаивает государственный ПриватБанк). По всем пунктам.

«Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский суд обладает юрисдикцией. Активы Коломойского остаются заморожены. А судебный процесс против бывших собственников ПриватБанка не должен задерживаться. Вплоть до предсказуемого теперь результата. Ибо после такого решения апелляции ждать иного вердикта просто невероятно глупо. Это та самая безоговорочная победа», – отмечает Фурса.

Что теперь? Теперь нет помех для того, чтобы рассматривать дело по сути. Это, конечно, долгий процесс. Высокий суд Лондона, в отличие от Печерского суда, окружного административного суда и особенного гордого барышевского суда, никуда не торопится. Но и решение при этом принимает правовое.

«А значит, высока вероятность того, что в результате мы получим вердикт по британскому праву, которым будет предписано продать замороженные активы бывших собственников банка. И передать деньги в бюджет Украины. В той или иной форме. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому», – подчеркивает Фурса.

Единственный путь для Коломойского теперь – получить контроль над ПриватБанком и отозвать иск. Под любым предлогом. Даже сравнивать Высокий суд Лондона со слепыми футбольными арбитрами из Англии. Кричать о патриотизме и о том, что украинцы должны разбираться сами. Без буржуев. Все, лишь бы не получить финальный вердикт и не отдать все свои активы.

«А теперь еще интереснее послушать о том, что у Украины слабая юридическая позиция. И о том, что надо искать компромисс с олигархом и прощать ему $5,5 млрд, которые налогоплательщики влили в ПриватБанк, чтобы спасти его от банкротства, а финансовую систему Украины от коллапса. Этот суд дает для украинской власти четкий ориентир. Ориентир правосудия», – отмечает Фурса.

И любые решения украинских судов, которые будут противоречить суду Лондона, всегда и везде в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно. Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх, который уже может считаться украинским Пабло Эскобаром. И нет сомнений, что сейчас, после поражения в Лондоне, он активизирует свои действия в Украине. Ведь потеря всех своих активов стала для него еще ближе. И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.

«Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского. Суды в Украине не принимают правовые решения. И Зеленский это знает, и офис Зеленского это знает. Это знают и в Кабинете министров. Коломойский имеет влияние на суды. И власть это знает», – подчеркивает Фурса.

Власть обязана вмешаться. Зеленский должен вмешаться. Это его долг как гаранта Конституции. Потому что он должен не просто влиять на суд, что можно осуждать. Он должен помешать Коломойскому влиять на суд.

«И когда он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд, чтобы противостоять украинскому государству, то он уже помогает Коломойскому. Если лидер государства не играет на стороне государства, то это игра в поддавки. Потому что никто другой не может помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все», – отмечает Фурса.

И лицемерно говорить о независимом суде. И сегодня Верховный Суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским – предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому – его сообщник.

Это решение породило незаметные тектонические изменения.

Во-первых, теперь у бывших собственников банка точно не сработает их челночная дипломатия, с помощью которой пытались договориться о компромиссе (всем кому должен – я прощаю).

А во-вторых, даже украинским судам стало бы стыдно теперь за свои решения и в четверг, когда хозяйственный суд готовился принять решение о том, что можно было бы и вернуть акции ПриватБанка назад Коломойскому и Ко, внезапно оказалось, что ничего и не планировали, а сам суд от греха подальше вообще приостановили до решения другого светоча правосудия, административного окружного суда, в котором бывшие собственники пытаются доказать, что национализация, о которой они сами просили в своем письме, была незаконной.

«Что ж, теперь у нас есть точка приложения силы, за которой внимательно будут наблюдать и МВФ и все прочие наши западные партнеры. А именно – решение по апелляции административного суда. И от этого решения теперь зависит не только наше мнение о судьях окружного административного суда, но и судьба программы МВФ», – отмечает Фурса.

В данный момент в Вашингтоне проходят традиционные ежегодные IMF meetings, на которых, думается, украинская делегация ведет продуктивные переговоры (ведь с исполнением программы в кои-то веки почти нет проблем) и должна услышать консолидированную позицию от МВФ, условного госдепа и очень не условных инвесторов о том, что всем хотелось бы увидеть серьёзность намерений. И если вы хотите транш и обещаете, что все будет хорошо, то «какие ваши доказательства», – подчеркивает Фурса.

И что-то позволяет сказать, что только решение административного суда теперь может открыть дорогу к траншу. И если в футболе британские судьи постоянно нам шкодят, то в реальной жизни нет лучшего помощника для украинского налогоплательщика, чем судьи Высокого суда Лондона.

«На этом фоне на внутреннем рынке не происходило ничего примечательного. Гривня торгуется стабильно чуть ниже 25,0, а аукционы Минфина становятся скучными, по крайней мере, по сравнению с будоражащим кровь событиям месячной давности. На этой неделе на аукцион снова почти никто не пришел», – подытожил Фурса.