Открыть небо для Коломойского. Как власть затрудняет работу лоукостов

В Украине хотят отменить взимание НДС с компаний осуществляющих внутренние авиаперевозки. Давайте посмотрим, как данная инициатива отразится на рынке авитаперевозок, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

Меньше налогов на небо

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий инициирует отмену взимания НДС с внутренних авиаперевозок. Эту инициативу министерство предложит Кабмину, а далее, по логике событий, если она найдет поддержку в правительстве, ожидается подготовка и представление в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

По словам Криклия, эта инициатива направлена на то, чтобы привлечь на рынок внутренних перевозок известного лоукостера, поскольку снижение налогообложения позволит снизить и цены на билеты.

«Мы озвучили предложение представителям компании Ryanair и пригласили их присоединиться к рынку в том числе внутренних авиаперевозок», – сказал министр.

Это не первая инициатива заманить Ryanair на украинский рынок. Предыдущий министр Владимир Омелян также ставил целью завлечь эту компанию в Украину, правда, пока только на международные рейсы. После долгих и сложных переговоров это удалось, однако для того, чтобы Ryanair начала работать, власти пошли на снижение сборов в аэропорту «Борисполь» почти на четверть. Теперь, похоже, Ryanair хотят присадить и на внутренние перевозки.

Скорее мертв, чем жив

Авиакомпании пока не могут похвастаться значительным объемом внутренних перевозок. По данным Госавиаслужбы, за январь–сентябрь этого года украинские авиакомпании (а на внутренних рейсах работает только отечественный бизнес) перевезли лишь 0,9 млн пассажиров, тогда как на международном сообщении – в 10,9 раза больше (9,8 млн). Но при этом следует помнить, что около двух третей из этих 0,9 млн – это трансферные пассажиры, которые летели, например, из Одессы в Киев только для того, чтобы тут же улететь дальше.

Криклий заявил, что амбициозная цель – повысить авиамобильность украинцев втрое: с 5% населения до 15%. Изрядная доля в этих планах приходится и на внутренние авиаперевозки. Однако удастся ли это сделать только за счет отмены НДС?

По мнению директора компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, данная мера позволит снизить цену билетов для пассажиров на 20% – и это много. Но недостаточно.

«Думаю, что украинцы хотят, чтобы она упала в три-четыре раза», – считает он.

Его вывод: отмена НДС не приведет к существенному росту пассажиропотока на внутренних рейсах, поскольку нет такого спроса, а если и есть, то за такие мизерные цены, что никакой лоукостер их не сможет предложить.

На радость Коломойскому

Однако эта инициатива может поспособствовать компаниям, которые осуществляют и международные рейсы. И в первую очередь «Международным авиалиниям Украины» (МАУ), крупным акционером которых является Игорь Коломойский. МАУ занимает самую большую долю рынка среди украинских компаний. Ланецкий привел такой пример. Допустим, пассажир летит из Одессы в Нью-Йорк и у него на выбор два варианта: лететь авиакомпанией LOT через Варшаву или МАУ через «Борисполь».

«У поляков/немцев/турок весь перелет будет без НДС, а у МАУ за билет до Киева насчитывается НДС. И у МАУ билет автоматически на 10–50 евро дороже», – пояснил Ланецкий. При этом он уточнил, что около трети билетов покупаются через агрегаторы поиска самых дешевых билетов, поэтому пассажир до таких дорогих билетов даже не доходит, в итоге МАУ вынуждена сразу или терять таких пассажиров, или продавать билеты в убыток. Поэтому отмена НДС на внутренние рейсы частично уравняет шансы украинских авиакомпаний с иностранными на международном направлении.

Слишком много «но»

Однако НДС – не единственное препятствие развитию внутреннего авиасообщения. Как отметил в интервью изданию Mind глава набсовета МАУ Арон Майберг, в Украине также есть акциз на авиационное топливо в размере $32 за тонну, чего нет в других странах. Помимо этого, само авиатопливо в Украине традиционно на $60 дороже, чем для иностранных компаний. И как противоположность – низкая покупательная способность украинцев, которая не позволяет активно пользоваться авиатранспортом.

Кроме того, нужно помнить и о конкурентах авиатранспорта. Сегодня «Укрзалізниця» вполне успешно оперирует скоростными поездами «Интерсити», которые за пять часов доставят пассажира из Киева во Львов или Харьков по вполне демократичной цене в 300 грн. Тогда как перелет по аналогичному маршруту обойдется в 10 раз дороже.

Среди украинских аэропортов лишь немногие могут похвастаться на сегодня стабильным и высоким пассажиропотоком. Например, если в 2018 г. через «Борисполь» прошло 12,6 млн пассажиров, через «Жуляны» – 2,8 млн, аэропорты Львова и Одессы – приблизительно по 1,5 млн и через Харьков – почти 1 млн, то остальные пасут задних.

Например, аэропорт Запорожья обслужил за год только 400 тыс., Днепра – 300 тыс., а дальше – совсем крохи: аэропорт Херсона смог принять и отправить лишь 150 тыс., Ивано-Франковска – 112 тыс., Черновцов – 73 тыс., Винницы – 61 тыс.

Это значит, что расти еще есть куда. Однако рост невозможен, если его не простимулировать. По мнению Ланецкого, любой малый аэропорт Украины сразу может перевозить 200–300 тыс. пассажиров, но при условии, что позволяет его взлетно-посадочная полоса (ВПП) и есть хотя бы минимальная техника для обслуживания самолетов. Но при этом ситуация с ВПП в каждом аэропорту разная, а вот инвестирование в технику он оценил в $150–200 тыс. в один аэропорт.

Криклий на своей странице в Facebook отметил, что с Ryanair обсуждалась и возможность концессии региональных аэропортов. Однако сомнительно, что компании, которая построила бизнес на авиаперевозках, интересны вложения в местную инфраструктуру, особенно в Украине.

Да и Ryanair не замечена в подобных проектах, поэтому даже если ей это потенциально может быть интересным, то с какой стати осуществлять подобный пилотный проект именно в Украине? Ryanair, по всей видимости, на предложение Криклия ответила дипломатично и уклончиво.

«Дэвид О’Брайан отметил, что в этой жизни все возможно», – сказал Криклий.

Но на дипломатическом языке это означает «нет».