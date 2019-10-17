На краю экономической пропасти: почему не стоит мечтать о 40% росте ВВП?

Верховенства права не будет. Не будет и роста в 40%. Обещанный рост ВВП в 40% невозможен без верховенства права, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Это ключевое, что сдерживает инвестиции в Украину. И пока инвесторы будут боятся украинских судов, а они сейчас боятся украинских судов, то никто не будет вкладывать в Украину миллиарды долларов», – пишет эксперт.

А значит ключевая реформа, которая должна установить правила игры — это судебная реформа. Которую в очередной раз имитируют.

«Создавая не независимый орган из приличных людей, а контролируемую судебную касту, связанную круговой порукой. Очищение судебной системы отменили, ведь решение об увольнении членов высшего совета правосудия будет принимать сам высший совет правосудия. Прекрасная модель», – отмечает Фурса.

В то же время правильные ходы — про перезапуск высшей квалификационной комиссии судей, ответственной за обновление судебного корпуса, и создании комиссии по этике, которая состояла бы из международных экспертов, нивелированы верховной ролью самого-самого суда в Украине, Окружного административного суда Киева. Того самого, принимающего беспрецедентно одиозные решения и для которого, кажется, не проблемой было бы осудить Махатму Ганди за убийство Кеннеди.

«Этическая комиссия чудесно сработала во время создания Антикоррупционного суда. Потому как международные авторитетные эксперты были высшей инстанцией. Если оказывалось, что человек имел дом в Конче-Заспе и пару роллс-ройсов при депутатской зарплате в 10 тысяч гривен, то такой кандидат вылетал», – подчеркивает Фурса.

Теперь же это решение можно оспорить. В самом понимающем суде мира. В Окружном административном. И будьте уверены, он войдет в положение и поверит, что все это заработала талантливая жена судьи, торгуя биткоинами.

«Можно ли очистить систему от коррупционеров, давая ключевую роль коррупционерам? Вопрос риторический. Что можно сделать в такой системе? Отобрать своих людей. Это легко. Тем более, похоже, у людей из офиса президента нет проблем со взаимопониманием с окружным административным судом. Тем более, офис президента как-то не заметил дела НАБУ по окружному суду. Как-то так получилось», – отмечает Фурса.

При этом уничтожается единственное светлое пятно, возникшее в судебной системе Украины (не считая антикоррупционного суда, который существует почти параллельно — Верховного Суда). Да, туда прошла группа непорядочных людей.

«Но вместо того, чтобы их вычистить, и заменить порядочными, просто сокращается количество судей с 200 до 100 человек. И дальше уже в ручном режиме очистят сам Суд. Кто будет очищать мы понимаем. Их намерения мы тоже понимаем. Пока что Верховный Суд был единственным, где проигрывал Коломойский. И что-то подсказывает, что в результате этой «реформы» у него будет больше шансов на победу. Удивительно только, что в реформе не прописана какая-то специальная роль для Барышевского суда», – подчеркивает Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3070551776304549

Против этой реформы выступили наши западные партнеры. Против этой реформы выступили Европейская бизнес ассоциация и американская торговая палата.

«Как вы думаете, если инвесторов пугает эта реформа, будет ли их привлекать ее результат? Ответ, как говорится, додумайте сами», – отмечает Фурса.

«Так что можете забыть о росте в 40%. Тем более, выхолощенной подходит к концу земельная реформа, которая могла бы дать толчок для прихода инвесторов. Теперь не даст. Так что никаких 7% прироста ВВП ежегодно не получится. Увы», – подытожил он.