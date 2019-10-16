Все в этом мире имеет свою цену. Что следует уяснить украинцам о бизнесе и налогах?

Следует очень четко понимать, что Европа – это не только права, но это еще и большое количество обязанностей и ограничений.

В Украине грядет несколько изменений, во-первых, должен быть прекращен уход большого бизнеса от налогов путем оформления всех своих сотрудников, как «физические лица-предприниматели» (ФОП). Во-вторых, ожидается повсеместное внедрение кассовых аппаратов, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий бабченко.

«Давай-те ка я скажу вещи, крайне неприятные процентов, наверное, для девяноста жителей Украины. Вещи при этом – совершенно банальные и простые, как дважды два», – пишет журналист.

«Европа – это не только права. Европа – это еще и обязанности», – добавил он.

Бабченко подчеркивает, что в мире любые товары продаются только при наличии чека от продавца, за очень редким исключением.

«Нигде в мире вы не сможете купить ничего ни у кого без чека. Единственное исключение – воскресные толкучки. Они не коммерческая деятельность. Остальное – обязательно. Закон таков. Соблюдают, конечно, не все, но закон – таков», – подчеркивает Бабченко.

Это касается любых товаров.

«Кружка глинтвейна в Кракове – с чеком, колбаска в Дрездене – чек, билет в автобусе – чек, пучок зелени на рынке – чек. Иногда доходит до абсурда. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что я покупал в Европе самое малое. Это был винт. Винт для сломавшейся ручки чемодана. Цену даже сейчас помню – тридцать шесть центов», – отмечает Бабченко.

«Этот винт был пришпандорен степлером к чеку», – уточняет он.

Зачастую это раздражает, особенно людей из постсовковой среды.

«Меня, помню, это взбесило тогда – да задолбали вы уже деревья уничтожать, вы на эти чеки бумаги переводите, сколько ни одна Грета не спасет, в автобусе вместе с билетиком на полтора евро целую фискальную простыню выдают – но иначе никак», – подчеркивает Бабченко.

Любая продажа любых товаров и услуг – только с чеками.

«Да, все ФОПы должны быть с кассовыми аппаратами. Да, вот так. Да, и никак иначе. Вот так вот», – отмечает Бабченко.

«Кассовый аппарат сейчас размером с банковский терминал, и когда я говорю про чек к пучку укропа на рынке – нет, я нифига не утрирую. Да, бабушка. Да, на рынке. Да, пучок укропа. Это именно так. Она обязана выдать вам чек. И не дай бог она этого не сделает. Бабушке трындец. Со всем ее зубожинням», – уточнил он.

Уход большого бизнеса от налогов путем оформления всех сотрудников через ФОПы должен быть прекращен. Это, по мнению Бабченко, даже не обсуждается.

«Продажа алкоголя после одиннадцати должна быть запрещена. Смысл этого запрета в том, чтобы убрать алконавтов с детских площадок ночью. C этой задачей этот запрет справляется отлично. Как только продажа баклажек в ларьках прекращается, так сразу мат и ссанина в детской песочнице в два часа ночи прекращаются тут же. В этот же день. Дважды я жил в странах, где во время моего проживания вводили этот запрет, и дважды он срабатывал на ура. Детские площадки – для детей. Для бухания – кабаки и бары. Не можешь позволить пивняк, закупайся пивом по выходным сразу на неделю», – подчеркнул Бабченко.

«Да, вот так. И никак иначе. Да, неудобно. Ничего, привыкнешь. Я вот привык», – уточнил он.

Бабченко решительно выступает против свободной продажи содержащих алкоголь препаратов.

«Возврат продажи бояры и фуфыриков ночью – это не просто галимый популизм. Это неуважение к своей нации, это уничтожение здоровья нации. Это преступление против нации. Тем более, когда этот рубикон уже был перейден и запрет введен», – отмечает Бабченко.

Штрафы за нарушение ПДД должны быть в среднем евро так по пятьсот. Нарушение на два км в час – сотка. И никаких «плюс десять километров». Непристегнутый ремень – полторы. Непропуск пешехода – двести. Красный свет – триста. Алкоголь за рулем – полторы тысячи или полгода тюрьмы.

Бабченко отмечает, что парковка в центре должна быть платной и дорогой.

«Камеры должны висеть на каждом столбе. А там, где столбов нет, должны быть установлены быть в поле установлены тумбочки. А в них – камеры», – подчеркнул Бабченко.

Скандинавия и северная Европа – невероятно унылы на дорогах. Ограничение в пятьдесят километров в час после польских и германских автобанов лично Бабченко выбешивает напрочь. Но при этом дороги Скандинавии и северной Европы безопасны, как детская комната в Макдональдсе. И если поездка ребенка в школу в Киеве каждый раз заставляет Бабченко волноваться, то в Скандинавии он вообще не парится, где его ребенок, на чем он катается и как переходит дорогу. У меня даже мыслей таких в голове не возникает.

«Метро в мегаполисе не может стоить восемь гривен. В принципе. Ни при каких обстоятельствах. Средняя поездка в метро – полтора евро. От Левобережки до Шулявки проезд должен стоить гривень тридцать. А от Поздняков до Оболони – пятьдесят», – отметил Бабченко.

Евробляхи должны быть уничтожены. Хочешь, как в Европе? Растаможка автомобиля в Дании стоит больше, чем сам автомобиль.

«Средний налог по Европе – тридцать процентов. Самые высокие, опять же, на севере. В той же Дании – до сорока. Тарифы, говорите, высокие? А акциз на электричество и уголь не хотите ли?», – подчеркнул Бабченко.

Если украинец хочет машину на евробляхах, двадцать километров в час люфт на превышение скорости, минимальные штрафы, отсутсвие чеков, ФОП, почти бесплатный проезд, бухать ночью на детской площадке, но при этом – ровные дороги, субсидии на газ, зарплаты учителям по четыре тысячи баксов и пенсии бабушке по полторы и чтоб Метромост не разваливался – то это не гражданское общество, отстаивающее свои права, как, возможно, кажется некоторым украинским гражданам, а не способные сложить два полюс два остолопы.

«Пенсии берутся из штрафов, пошлин и налогов. Если ты их не платишь – пенсий не будет», – отметил Бабченко.

И когда Бабченко от евробляхеров или противников кассовых аппаратов слышит про зубожилых бабушек, тарифный геноцид и полвареника, Бабченко каждый раз бьется головой об стену.

«Бабушка нищая ровно потому, что ты – именно вот ты, блядь! – ездишь на машине, с которой не уплатил пошлину», – подчеркнул Бабченко.

«Дороге кривые потому, что ты, именно вот ты, орешь про запредельные штрафы и геноцид, и популистская власть радостно хватается за эти твои желания и минимизирует штрафы, которые в Украине надо поднимать даже не в разы, а кратно», – добавил он.

Давай-те ка я скажу вещи, крайне неприятные процентов, наверное, для девяноста жителей Украины. Вещи при этом -… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Woensdag 16 oktober 2019

А потом, подчеркивает Бабченко, – украинец погибает на переходе, потому что в него въехала обдолбаная девчуля под коксом.

«Полвареника потому, что ты не хочешь ставить кассовый аппарат в своей кофейне и делишь чек на две части», – отмечает Бабченко.

Убитые грязные «Богданы» вместо общественного траснпорта потому, что украинцы – да, вот именно они – не хотят платить за общественный транспорт столько, сколько он стоит. Откуда взяться новым автобусам, если одно только предложение поднять цену до адекватной каждый раз вызывает тарифные майданы?

«Газовый геноцид потому, что ты никогда в жизни не выберешь власть, которая в предвыборной программе будет предлагать ввести акциз на электричество, а будешь раз за разом выбирать популистов, которые орут про Роттердам+ и вместо повышения цены будут вводить субсидии, деньги на которые будут отбирать у тех же самых зубожилых бабушек, и у дорог, и у общественного транспорта, про которые ты так кричишь, потому что брать их больше неоткуда, так как налоги, штрафы и пошлины ты не платишь», – подчеркнул Бабченко.

А потом ты десятилетиями не можешь выбраться из этого круга, но все равно голосуешь за популисткую власть, которая разрешает бухать после одиннадцати и вводит мораторий на проверку ФОПов, и никак не можешь – да, главное, и не хочешь – понять, что все это взаимосвязано.

«Да, я знаю, что ты, к которому обращен этот текст, все равно его не прочитаешь. Ты такие тексты не читаешь. Тебя вообще, по большей части, нет в Фейсбуке», – отметил Бабченко.

«Но все же. Но, а вдруг…», – подытожил он.