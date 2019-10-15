Экономика

Сбой «национальной программы» Кремля. Дедолларизация России оказалась фикцией

В России дедолларизация встретилась с непреодолимыми трудности – без доллара-то, оказывается, никак и никуда.

Начиная с 2018 года в России достаточно помпезно, при полной поддержке пропагандисткой машины, стала популяризироваться дедолларизация. И хотя местное население, а так же многие финансовые учреждения в РФ отнеслись к идее отказа от долларов крайне скептически, программа по дедолларизации на уровне госструктур старательно и настойчиво реализовывалась, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Например, российское оружие стало продаваться в национальных валютах иностранным заказчикам. В частности, российские ЗРС С-400 «Триумф» были проданы Турции частично за турецкие лиры, стабильностью которые похвастаться не могут», – пишет военно-политический обозреватель.

Продажа Индии фрегатов проекта 11356, из-за нестабильности рупии, принесла убытки РФ в размере $20 млн. И наиболее известный пример дедолларизации, перевод Центробанком России золотовалютных резервов из долларов в юани, что из-за нестабильности юаня уже принес убытков ЗВР РФ в размере $11 млрд!

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«И вот, внезапно, Банк России заявляет, что полный отказ от долларов это неправильно и рискованно. То есть, де-факто признает, что на протяжении всего этого времени поступал неправильно и рискованно? Ну еще бы, на инфляционных рисках потерять $11 млрд золотовалютных резервов, конечно даже слепому станет ясно, что это неправильно», – подчеркивает Коваленко.

И это при том при всем, что юань, что турецкая лира, что рупия – все эти «стабильные и надежные» национальные денежные единицы еще своего дна не увидели, а китайская и турецкая только готовятся его прощупать в полной мере (привет торговой войне и санкциям США).

«Собственно, очередная пропагандистская, бездумная, но густо замешанная на ура-патриотизме и псевдо-величии акция провалилась и отважный рубль, даже при поддержке мудрого юаня, колоритной рупии и эмоциональной лиры, не смогли победить хитрого доллара», – отмечает Коваленко.

«Вот только интересно, как после всей этой бравады и стараний по теме дедолларизации, пропагандисты объяснят, что без доллара никак? Или сделают вид, что ничего не было?», – подытожил он.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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