Борьба за трудовые ресурсы. Сколько украинцев переманит Германия у Польши

Во второй половине прошлого года польские СМИ буквально истерили: мол, ФРГ готовится открыть свой рынок труда для граждан стран, не входящих в Евросоюз. И украинцы, чьими трудовыми мозолями во многом создается нынешнее благополучие Речи Посполитой, предпочтут массово перебраться к западному соседу Польши, на более высокие зарплаты, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

«По оценкам компании Work Service, на которые ссылается польская газета Rzeczpospolita, из Польши могут уехать до 59% украинских заробитчан. «Это большая угроза для польской экономики. Через два-три месяца недостаток кадров может вырасти со 165 тыс. до полумиллиона человек, – заявлял глава агентства трудоустройства Personel Service, которое занимается рекрутингом украинских работников, Томаш Инглот. – Последствия выезда из Польши полумиллиона украинских работников трудно вообразить. В магазинах бы не хватало продавцов. Не было бы кому сидеть за кассой, убирать в гостиницах, выдавать ключи», – пишет журналист.

Польская экономика продолжает быстро развиваться и требует рабочей силы, потребность в которой в последнее десятилетие закрывают именно украинцы. Украинские заробитчане стали, по сути, опорой рынка труда в Польше, которая принципиально отказывается принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

«Однако, по мнению аналитиков крупнейшего банка страны PKO Bank Polski, потенциал миграции из Украины постепенно себя исчерпывает. По их данным, те мигранты, которые уже работают в Польше, все больше внимания обращают на Запад и планируют ехать работать в Германию и другие страны ЕС», – отмечает Лавникевич.

Германия «откроется» в марте

Экономика Германии нуждается в рабочих руках не меньше, чем польская. Безработица – самая низкая с момента воссоединения страны в 1989 г., уровень занятости – рекордный. Немецкие компании испытывают трудности с поиском сотрудников, и приток рабочей силы из стран ЕС это компенсировать не в состоянии. Приток мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки тоже ничего не дает – они либо совсем неквалифицированные, либо просто не хотят работать.

«По официальным данным, сейчас Германии не хватает 1,2 млн специалистов. Прежде всего это касается строительной сферы и медицинского обслуживания, в том числе ухода за пожилыми и больными людьми. Немецкое правительство рассматривает это как реальные риски для немецкой экономики. Ситуация осложняется и тем, что население Германии стареет», – подчеркивает Лавникевич.

Все это и стало причиной появления законопроекта о миграции квалифицированных специалистов из третьих стран – под первой страной тут понимается сама Германия, под вторыми – страны ЕС. 28 июня нынешнего года немецкий парламент одобрил этот законопроект. Ожидается, что новый закон увеличит приток рабочей силы на 25 тыс. в год. Вступление в силу новых правил запланировано на март 2020-го.

«Главные новшества, которые превращают Германию в более открытую страну – возможность приехать на работу любому специалисту с подтвержденной квалификацией, а также отмена привилегий для немцев при найме на работу. Да, впервые в послевоенной истории у граждан Германии при найме больше не будет преимуществ перед мигрантами», – отмечает Лавникевич.

Теперь любой специалист с подтвержденной квалификацией сможет въехать в страну на полгода для поиска работы. В свою очередь, немецкие работодатели смогут нанимать иностранцев, в том числе из стран – не членов ЕС, сразу же, по мере необходимости, а не выжидать определенный срок.

«Как указывают немецкие СМИ, стране нужны самые разнообразные специалисты, но более всего – квалифицированные рабочие, медсестры, работники сельского хозяйства и сферы обслуживания. Средние зарплаты у них стартуют от 1600 до 2000 евро в месяц. В той же Польше на аналогичных должностях предлагают 550-650 евро. Конечно, жизнь в Германии дороже: траты на жилье и пропитание примерно на 30% выше польских. Однако более высокие зарплаты с лихвой это перекрывают», – подчеркивает Лавникевич.

Не все смогут перебраться

Однако вряд ли украинские заробитчане массово хлынут в Германию из Польши или Чехии. Тому есть несколько причин.

Во-первых, для въезда в Германию с целью работы специалисту нужно будет подтвердить свою квалификацию. Кроме того, ему необходимо владеть немецким языком в степени, достаточной для работы по профессии. Для этого в институтах им. Гете за пределами Германии обещают организовать соответствующие курсы. Кандидаты старше 45 лет должны зарабатывать ежемесячно как минимум 3685 евро или иметь надлежащее пенсионное обеспечение на родине.

«Многие ли украинские заробитчане смогут соответствовать этим критериям? Проще всего будет специалистам с высшим образованием. Еще до принятия нового закона у обладателей вузовского диплома, полученного за пределами Евросоюза, была упрощенная возможность въехать в Германию. Правда, как и в случае с новым законом, надо было заранее позаботиться о том, на что жить – подрабатывать в это время не разрешалось. В основном у въезжающих по работе уже был на руках трудовой контракт, и они сразу получали разрешение на пребывание», – отмечает Лавникевич.

Все профессии в Германии делятся на регламентированные и нерегламентированные. Хотя в новом законе и указано, что иностранным специалистам необходимо пройти процедуру признания диплома, это касается только регламентированных профессий – таких, как врач, медсестра, учитель. В этом случае квалификация должна полностью соответствовать немецким стандартам.

«Нередко Германия не признает иностранные дипломы полностью, и соискателям приходится доучиваться. Так, в 2017 г. от россиян и украинцев было подано 3 тыс. заявок на признание квалификации, и примерно в половине случаев диплом был признан лишь частично», – подчеркивает Лавникевич.

Для нерегламентированных профессий таких строгих требований нет, начинать работать можно без специального разрешения. То есть решение о трудоустройстве иностранцев будет практически возложено на самого работодателя. Если он посчитает возможным подписать контракт, а работник подтвердит, что вправе занимать данную должность, этого будет достаточно для законной работы в Германии.

«Если речь не идет о подтверждаемом иностранном дипломе (например, врача), то засвидетельствовать квалификацию можно будет опытом работы по специальности в течение определенного времени. Что, в свою очередь, можно будет подтвердить предыдущими трудовыми договорами», – отмечает Лавникевич.

Но остается знание немецкого языка, особенно необходимое для профессий, требующих непосредственного общения с населением. Ни электрик, ни сантехник из Украины не смогут понять требований заказчика без знания языка. В Польше – смогут, в Германии – нет.

Поляки украинцев не отдадут?

В Польше, между тем, угрозу потерять украинские рабочие руки воспринимают очень серьезно и не хотят с ней мириться. Например, уже обсуждается значительное упрощение для заробитчан бюрократических процедур.

«Кандидат в депутаты Сейма Польши, председатель фонда «Наш выбор», эксперт по вопросам миграции Мирослава Керик говорит: «Очень сложными и продолжительными становятся процедуры легализации, если человек хочет остаться в Польше. Управления, которые занимаются этими вопросами, по году и более не выдают разрешений – и это вредит не только мигрантам, но и работодателям и экономике страны», – отмечает Лавникевич.

По ее словам, проблема и в том, что часто украинцы в Польше привязаны к конкретному месту работы. Если они меняют место работы и работодателя, то все разрешения они должны делать с самого начала. Соответственно, увеличивается количество обращений в управление по вопросам иностранцев.

«Мирослава Керик также отметила, что и польские работодатели находятся в проигрышной ситуации, поскольку должны долго ждать решений для легализации своих работников из Украины. «Людей выталкивают в серую зону: не платятся налоги, люди не застрахованы, не идут страховые отчисления. Поэтому надо упрощать эту процедуру и разблокировать работу региональных учреждений, которые легализуют иностранцев», – подытожил Лавникевич.