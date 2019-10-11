Газовая игла «Газпрома». Как Россия собирается вернутся на рынок Украины

После 1 января 2020 г. украинский рынок может быть открыт для российского поставщика.

После 1 января 2020 г. российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину, заявил на Пятом украинском газовом форуме, который проходил в Киеве 9 октября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

«Газпрому» ничто не мешает начать поставки газа украинским потребителям в любой момент. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают», – сказал он.

Заявление Коболева стало для многих неожиданным, учитывая, что Украина уже не покупает у «Газпрома» газ с осени 2015 г. Поэтому Суков решил разобраться, что же имеется в виду.

«Договора о присоединении, о которых упомянул Коболев, это interconnection agreement – соглашение о межсетевом соединении между двумя операторами газотранспортных систем двух стран. Interconnection agreement – стандартный договор, который заключают операторы ГТС соседних стран, чтобы урегулировать технические вопросы транспортировки газа от продавца в одной стране к покупателю в другой», – пишет журналист.

Interconnection agreement являются юридическим основанием для операционного сотрудничества операторов соседних ГТС стран – членов Энергетического сообщества. Подписывая interconnection agreement, украинский оператор ГТС начинает работать по европейским правилам.

«В мае 2015 г. оператор украинской ГТС (на тот момент – компания «Укртрансгаз») подписал первое interconnection agreement с оператором страны – члена ЕС, с венгерской компанией FGSZ. Также планировалось до 2016 г. подписать аналогичные договоры с операторами Румынии, Польши и Словакии», – отмечает Суков.

Другими словами, для того чтобы «Газпром» начал поставки газа в Украину, ему необходимо подписать interconnection agreement с оператором украинской ГТС, которым является ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ), и которое находится в процессе создания.

«Источник на рынке газа рассказал, что украинская сторона уже неоднократно предлагала «Газпрому» подписать interconnection agreement, но тот отказывался. Дело в том, что, подписав это соглашение, «Газпром» обязан был бы передавать Украине шипер-коды – информацию о потоках газа, которые он перекачивает через Украину, их направлении, объемах, времени транспортировки, заказчиках, получателях и пр. Другими словами, «Газпром» должен был бы «открыть карты» – кому и сколько газа он продает, куда поставляется этот газ», – подчеркивает Суков.

О необходимости подписания с «Газпромом» interconnection agreement уже говорил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, поясняя, что это соглашение нужно и для дальнейшего транзита российского газа через Украину после 31 декабря 2019 г., когда закончится действующий контракт на транзит газа.

«Однако во время последней трехсторонней встречи по газу 19 сентября представители «Газпрома» на предложение подписать interconnection agreement уже не ответили «нет» и взяли для ознакомления предложенный Украиной проект соглашения. Если «Газпром» подпишет это соглашение, то это снимет первый барьер для поставок газа напрямую потребителям в Украине», – отмечает Суков.

Второй барьер – это действующий на сегодня контракт на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», срок действия которого заканчивается 31 декабря 2019 г. Как только срок действия контракта истечет, «Газпром» может зайти в Украину с собственным газом.

«Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что, согласно действующему законодательству, Украина не может никому запретить зарегистрировать в Украине трейдера, торгующего газом, получить номинацию на прокачку газа в Украину и продавать его конечным потребителям», – подчеркивает Суков.

По его словам, в Украине на рынке газа работают десятки компаний, в том числе из Европы, и как только с 1 января 2020 г. в Украине вступят в действие европейские правила работы рынка, будут подписаны соответствующие договоры interconnection agreement и закончится действие договора на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», российский монополист может зайти на украинский рынок.

«Коболев заявил, что сегодня нежелание «Газпрома» выполнять текущий контракт с НАК «Нафтогаз», по которому он должен поставлять в Украину 5 млрд кубометров газа в год, является «вопросом политической плоскости». Однако после окончания контракта «Газпром» может вновь выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка», – отмечает Суков.

Будет ли «Газпром» выполнять условия, необходимые для захода на украинский рынок, – пока не понятно. С одной стороны, он очень заинтересован получить украинских потребителей газа. И следует также помнить, что газ – это для России не только бизнес, но и часть ее агрессивной политики. Украина уже открыла свой рынок электроэнергии для поставок из России, и открытие газового рынка может теоретически нести новые риски.

«С другой стороны, подписание «Газпромом» с украинским оператором interconnection agreement означает, что ему придется играть по европейским правилам, и тогда цена на газ для Украины может снизиться. Кроме того, interconnection agreement необходимо «Газпрому», если он собирается с 1 января 2020 г. не заключать новый долгосрочный контракт на транзит газа в Европу, а осуществлять бронирование мощностей украинской ГТС на краткосрочный период – до тех пор, пока не будет достроен «Северный поток-2», – подытожил Суков.