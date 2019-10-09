Реализация планов Коломойского. Как олигарх уничтожает Украину?

Украинская власть заложила бомбу под сотрудничество с МВФ. Сделав еще один шаг в суде в сторону Коломойского, который требует вернуть ему акции уже государственного ПриватБанка. Поведение судьи четко указывает, что она настроена обрадовать Игоря Коломойского, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«И 17 октября может принять соответствующее решение. Через неделю. Во время ежегодных встреч в МВФ, когда туда приедут, в том числе, и члены украинского правительства. Это случилось после того, как МВФ четко очертил красные линии, переход которых делает невозможным сотрудничество с МВФ. А значит, ставит под вопрос рефинансирование внешнего долга в 2020 году. В результате, мы как минимум, потеряем доверие на ближайшую перспективу. Максимум – нас ждет дефолт в среднесрочной перспективе», – пишет эксперт.

МВФ уехал и оставил домашнее задание. Украинская власть должна была доказать: они реформаторы или с Коломойским. И украинцы вроде даже увидели целый набор движений в сторону реформаторов.

«По крайней мере, активная демонстрация. Президент сходил в НБУ, Кабмин и Нацбанк подписали меморандум, Дубинского задвинули в парламенте. И на этом фоне суд максимально приближается к решению в пользу Коломойского. И это решение, которое не принесет прямых последствий прямо сейчас. Потому что не вступит в силу, ведь планируется апелляция. Но станет четким сигналом. И сигнал этот услышат», – подчеркивает Фурса.

И такое решение суда будет трактоваться не иначе, как продолжение движения в сторону компромисса с Коломойским. Тогда МВФ не сможет позволить себе запустить программу, не дождавшись финальных решений судов. Уже можно говорить о том, что на ближайшую неделю не стоит ожидать любого прогресса в переговорах с Фондом, а само отношение МВФ и западных кредиторов к Украине станет еще холоднее.

«Потому что о независимой судебной системе можно рассказывать в Instagram своим подписчикам. Но не международным кредиторам. Которые давно и четко представляют, как работают суды в Украине. А значит, будут ожидать, что стоит только выделить Украине транш, как на следующий день независимость НБУ перестанет существовать как класс, а Коломойский получит все, что хочет», – отмечает Фурса.

Суд мог и должен был отказаться от рассмотрения этого дела. По крайней мере, до решения вопроса в Верховном суде относительно юрисдикции (соответствующее ходатайство было подано со стороны государства), однако судья отказалась его удовлетворить. Вот так отпраздновали день юриста в Украине. Очередным торжеством правосудия.

«Теперь есть два варианта. Либо офис президента делает это сознательно, контролируя ситуацию, и решает так послать МВФ. Либо офис президента сегодня слабее Игоря Коломойского, который контролирует суды. И тогда МВФ и президента посылает лично Игорь Валерьевич. Оба варианта одинаково плохие», – подчеркивает Фурса.

Для экономики Украины в первую очередь. Если офис президента говорит на встрече с кредиторами и инвесторами одно, а делает другое, то он полностью теряет доверие, ведь не намерен выполнять то, что обещает. Если Коломойский сильнее и сейчас вступает в открытую войну, то президент тоже теряет доверие, ведь никто не будет знать, сможет ли он выполнить то, что обещает.

Очередной Суд Коломойского против Украины вышел на финишную прямую. Дефолт так дефолт?Украинская власть заложила бомбу… Geplaatst door Sergey Fursa op Dinsdag 8 oktober 2019

«И теперь мяч на стороне Зеленского. Он должен вернуть доверие. Если для этого надо показать судьям, что нельзя принимать сторону олигарха против народа Украины, то он должен это показать судьям. И если для этого надо посадить своего друга, а не друга Порошенко, то значит, он должен это сделать», – отмечает Фурса.

В конце концов, именно это и рекомендовал Ли Куан Ю. Или он навсегда останется марионеткой Коломойского. По крайней мере, в глазах кредиторов и инвесторов.

«А марионеткам деньги никто не дает. И пока Зеленский позволяет Коломойскому угрожать национальной безопасности Украины, денег Украине никто не даст», – подытожил Фурса.