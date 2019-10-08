«Танго» гривна–доллар. Влияние мирового финансового шторма на национальную экономику

Гривна в последние несколько недель, проявляет нестабильность, но на все это есть свои причины.

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривны за доллар, говорится в данных регулятора. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,33 (на 7 октября – 27,02 гривны), пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Ранее, Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривны за доллар.

7 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,72 – 24,76 гривны за доллар.

«Ровно неделю назад в статье «Доллар получил «добро» на взлет» я писал о том, что американская национальная валюта начинает свой вполне логичный и планомерный взлет. Тех, кто прислушался совету и совершил успешную покупку на тот момент еще дешевых долларов – поздравляю, а остальным – для вас еще не все потеряно», – пишет военно-политический обозреватель.

Коваленко напомнил, что все украинцы «с радостью наблюдали за тем как гривна, на протяжении последних нескольких месяцев, демонстрировала уверенный рост». Адепты секты «доллар по 8 гривен» и взявшие кредиты в долларах, безусловно, наполнялись оптимистичной праной. Но, похоже, этому всеобщему благоговению наступает конец, по причинам уж никак не зависящим от самой гривны.

«Дело в том, что Минфин США планирует регулярно проводить размещение двух, пяти и семилетних нот и краткосрочных векселей, впитывающих с рынка ценных бумаг долларовую массу», – отмечает Коваленко.

Так, на пошлой неделе Минфин США уже разместил лоты госдолга, которые оттянули на себя из системы ликвидность на $74,7 млрд. Так же на прошлой неделе был произведен расчет по аукционам позапрошлой недели на общую сумму $105 млрд.

А потому, адекватная реакция валютного рынка на эти оттоки ожидается уже на этой неделе.

«Всего же, с августа по декабрь Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд», – подчеркивает Коваленко.

А потому, не стоит подолгу ласкаться в нынешней курсовой неге. Встряска валютного рынка грядет и, не говорите, что вас не предупреждали.

«Как известно, вчера на Межбанке доллар немного просел, а гривна отвоевала свои позиции, замерев в диапазоне 24,72-24,76. Однако это не признак миновавшего кризиса, ведь кризиса как такового нет, а есть вполне адекватная реакция на происходящие на рынке события. В частности, речь идет об изъятии США рекордной, за последние 10 лет, долларовой массы», – отмечает Коваленко.

Так, именно из-за этих небывалых размещений американского госдолга, благодаря которому Минфин США намерен до декабря привлечь $800 млрд создается дефицит свободной долларовой массы.

«Это глобальное явление, которое, так или иначе, но будет оказывать прессинг на все валюты мира», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, краха гривны ожидать не стоит и бить в панический набат не то, что преждевременно, а даже не уместно. Ведь с глобальными тенденциями гривне поможет удержаться на плаву целый ряд локальных, региональных факторов. В том числе и большое поступление валютной массы на наш рынок за счет экспорта зерна.

«Так же ожидается, что Министерство финансов через размещение облигаций внутреннего государственного займа привлечет до конца года еще не менее 20 млрд гривен», – отмечает Коваленко.

«А потому, прорицателей о 30 гривнах за доллар можете смело отправлять на костер святой инквизиции. В остальном же учитывать выше озвученные факторы», – подытожил он.