Российское долговое пике. Авиакомпании «великой и могучей» складывают крылья

По мере того как в России усугубляется общеэкономическая ситуация, утягивающая за собой благосостояние граждан, пикирующее от квартала к кварталу, другие отрасли и сферы, из-за падения спроса, так же уходят на дно «величия». И сегодня речь пойдет о российских авиакомпаниях, ставящих рекорды по убыточности, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, в связи с падением платежеспособного спроса на авиаперелеты и резким ростом цен на топливо, только за первое полугодие 2019 операционные убытки авиакомпаний России превысили 50 млрд рублей, что больше нежели итоговый показатель за весь 2018 год», – пишет военно-политической обозреватель.

Более того, авиакомпании обратились к правительству с просьбой выделить единовременную финансовую помощь суммой на 23 млрд рублей.

«Что же, похоже, помощь сегодня в России уже нужна всем, от домохозяйств и до авиакомпаний. А ведь идёт всего-то шестой год санкций, от которых в стране должно житься только лучше. Санкции же во благо – верно. Или…», – подытожил Коваленко.