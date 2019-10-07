Конец эпохи драников. Почему при укрепление гривны растут цены?

И действительно, гривна укрепляется, но при этом, мы все ждем, что цены пойдут вниз, но по всем группам товаров, которые входят в потребительскую корзину, мы наблюдаем рост цен. Последние данные Госстата снова показали скачок цен на мясные изделия и хлеб, рассказывает в своем видеообращении на YouTube экс-нардеп Вадим Денисенко.

«Итак, кто кого объегорил?», – задает вопрос политик.

Прежде всего поговорим о еде. Когда фермер сеялся, он покупал бензин, удобрения и семена по курсу почти 30 грн за доллар.

«Сейчас, когда он собирал или еще собирает урожай, дизель стоит столько же, как и весной, точнее, немного дороже. За год, в силу безумной миграции, этот самый фермер поднял зарплаты своим работникам (кто больше, кто меньше, но зарплаты выросли)», – отмечает Денисенко.

Теперь урожай надо довезти до элеватора (тарифы на услуги железной дороги и электроэнергию выросли).

«А теперь еще два маленьких фактора, о которых никто не хочет говорить. Первый – при более высоком урожае, чем в прошлом году, цены на зерновые упали на 20-25 долларов за тонну», – подчеркивает Денисенко.

Параллельно, из-за крепкой гривны экспортеры потеряли еще 10-12%. Это, в свою очередь, не могло не повлиять на внутренние цены. Вот мы и имеем замкнутый круг – гривна укрепилась, цены выросли и падать, как вы уже догадались, не будут.

«И последнее, я до сих пор не могу понять, что произошло такого в стране, чтобы Нацбанк, который два года держал курс 28-29 неожиданно за полгода укрепил гривну до 24. Проще говоря, или тогда они нас объегоривали, или теперь играют в спекулятивные игры, пока все мы, как лохи, радуемся курсу в 24,2 и счастливы, что наши зарплаты искусственно выросли на 40-50 долларов», – подытожил Денисенко.