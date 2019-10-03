Мифы о рынке земли. Чего на самом деле не следует бояться?

В аграрных и околоаграрных кругах циркулируют различные изящные мифы и версии относительно будущего рынка земли.

Ниже – некоторые из них, накопившиеся за полтора месяца активной земельной дискуссии. Все нижеприведенное – разумеется, порождение поисков зрады и теорий заговора, пишет на страницах «Фокуса», эксперт аналитического кластера «Украинская фабрика мысли», аграрный журналист Анна Ковальчук.

Миф 1. Эпидемия АЧС – это осознанная кампания по снижению стоимости украинской земли перед массовой распродажей

«Вирус АЧС – бич современного свиноводства, от которого нет вакцин, и который с 2012 года активно распространяется по Украине. По данным Системы оповещения о болезнях животных в ЕС (ADNS) в прошлом году в украинских хозяйствах было зафиксировано 105 вспышек АЧС», – отмечает Ковальчук.

С 2012 по 2019 годы из-за вируса уничтожено 194 тысячи поголовья свиней, в частности, более 175 тысяч в специализированных хозяйствах и 19 тысяч – в частном секторе. Не попало в официальную статистику в разы больше.

«Борьбу с эпидемией сложно назвать эффективной: компенсации за погибшее поголовье выплачиваются с переменным успехом, карантин можно обойти, а продукцию из зараженного АЧС сырья – обнаружить в розничной торговле (по счастью, вирус безопасен для человека)», – подчеркнул Ковальчук.

Есть первые осторожные предположения, основанные на зарубежных исследованиях, что вирус может распространяться в продуктах переработки зерна – одной из основных наших экспортных категорий. Вряд ли сельхозземли в стране с нерешенной проблемой такого уровня будут стоить дорого.

Миф 2. Продажа земли в приграничных регионах – это начало федерализации

В Украине не ведется статистика – сколько на руках у граждан паспортов других стран. Госорганы оперируют оценочными цифрами, которые колеблются от десятков тысяч обладателей молдавских и румынских паспортов и до 100 тысяч + венгерских. Несколько миллионов человек получили паспорта РФ, находясь в Крыму и на Донбассе.

«Государство не предусмотрело уголовную ответственность за двойное гражданство, считая, возможно, эту тенденцию в большей степени психологической проблемой. Но это пока», – отмечает Ковальчук.

Будучи гражданами Украины, лица с 2+ паспортами имеют право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе в приграничных регионах

«Установленные законопроектом буферные зоны, где земля продаваться не будет, вряд ли будут приниматься в расчет, если встанет вопрос «о защите частной собственности граждан страны X или Y», проведении референдума и так далее, по слишком печально знакомому уже сценарию», – подчеркивает Ковальчук.

Миф 3. История с земельной реформой – отвлекающий маневр, пик которого должен совпасть с моментом, когда будет пересмотрена национализация ПриватБанка

«Слишком дорогостоящая дымовая завеса, чтобы воспринимать ее всерьез – так скажут все здравомыслящие люди, но правительство пока не давало оснований относить себя к таковым», – отмечает Ковальчук.

Боковая ветвь этого мифа – что за счет продажи земли будут компенсированы те 2 млрд гривен, которые нужно будет уплатить бывшему собственнику банка.

Миф 4. Землю скупят на мизере для дальнейшей пакетной перепродажи транснационалам

«Складная версия, которая активно циркулировала и в 2012-2013 годах, когда рынок земли пыталась внедрить команда Виктора Януковича – собственно, и озвучил ее один из топ-чиновников того времени. Действительно, на первом этапе после запуска рынка, на пике отсроченного предложения, у покупателей будет преимущество – как в части низких цен, так и в части выбора наиболее привлекательных массивов земли», – подчеркивает Ковальчук.

Это недооцененный актив, который портфельный инвестор сможет реализовать через несколько лет профильному игроку – тем более, что согласно правительственному законопроекту, покупатель не обязан ничего выращивать на приобретенном участке – санкций за простой не предусмотрено.

«Также в пользу этой версии говорит отсутствие в модели реформы параметра минимальной индикативной цены на частные земли. Стоимость участка земли определяет ее владелец – хоть 10 тысяч долларов, хоть условная «бутылка водки»/ «за безцінь». Правительство называет такой формат «недопустимостью вмешательства в частные рыночные отношения», – отмечает Ковальчук.

Кажется, мы все должны извиниться перед Юлией Владимировной. Она предупреждала.

Миф 5. Фермеров последовательно вытесняют с рынка, чтобы зачистить его под крупных игроков

«В 2016 году была отменена ключевая льгота для агросектора – спецрежим НДС. Годом позже «соевые правки» упразднили компенсацию НДС при экспорте масличных, что отразилось на закупочных ценах для сельхозпроизводителей», – подчеркивает Ковальчук.

В 2018 году была предпринята попытка отменить единый налог 4-й группы для фермеров. Летом 2019 ликвидировано профильное министерство, которое наладило неплохой диалог с фермерами и даже ввело должность профильного зама.

«Предлагаемая формула земельной реформы обязывает фермеров, которым принадлежит право постоянного пользования или пожизненного унаследованного владения земучасками выкупить их в течении пяти лет по рыночной цене без каких-либо преференций. Также фермер, согласно коммуникационному плану реформы подается как антагонист молодых смелых реформаторов – он не доплачивает несчастному пайщику и наживается на нем», – отмечает Ковальчук.

Заподозрить многолетнюю предвзятость и умысел не дает отсутствие практики реализации долгосрочных последовательных реформ и традиционная смена вектора после каждой перемены власти в Украине.

В целом выглядят это все довольно безрадостно, местами правдоподобно и довольно пугающе.

«Хорошо, что это только мифы», – подытожила Ковальчук.