Коммунизм Гончарука. Когда и как Украина станет конкурентом «азиатских тигров»?

Кабмин, представив программу своих действий на ближайшую пятилетку, предрекает нам тяжелые пять лет, пишет на страницах «Фокус» Ян Валетов.

«И тут я с ним совершенно солидарен. Сам не раз писал, что предстоит пахать до кровавых мозолей, если мы хотим остаться на плаву», – пишет писатель.

Правда, наш новый премьер Алексей Гончарук, в отличие от своего россиского коллеги Дмитрия Медведева, обещает/предлагает нам в результате перенесенных невзгод не просто «держаться», а совершить такой экономический скачок, что все «азиатские тигры» восхищенно и изумленно зарычат. И вот тут у меня возникают вопросы.

«Итак, решено! Следующее поколение украинцев будет жить при коммунизме! Но сначала надо потерпеть. Что ж, мы готовы!», – отмечает Валетов.

«Понимаете, нельзя впихнуть невпихуемое и скрестить нескрещиваемое. Когда мне говорят, что усилят социальную защиту населения и одновременно снизят налоговый пресс на бизнес, я понимаю, что мне врут. Беззастенчиво», – добавил он.

Социальная защита стоит денег. У государства их нет, кроме тех, что оно собирает в виде налогов. Хочешь помочь малоимущим? Собери больше налогов! Люди, которые голосуют за высокие пенсии, большие дотации и другие плюшки и при этом ждут, что заплатят меньше налогов, не осознают, за чей счет будет их банкет.

«А либерализация экономики при усилении ее фискализации вас не смущает? Просто по логике вещей? Нет ощущения, что концы с концами не сходятся? Что что-то тут не так? Потому что экономическое либертарианство проповедует совершенно иной подход», – подчеркивает Валетов.

Совсем не тот, которого требует сейчас наша расшатанная экономика, где добрая половина бизнеса сидит в глубокой тени и выходить оттуда не желает ни за какие красивые обещания. Наша проблема не в сборе налогов, а их администрировании.

«Кстати, я за фискализацию. И за учет и контроль. Но как в одной и той же голове могут уживаться либертарианские принципы и жесткий контроль за каждой торговой операцией посредством повсеместного применения кассовых аппаратов, я не знаю», – отмечает Валетов.

Нет, пятилетняя стратегия Гончарука правильная.

«Читаю и умиляюсь», – подчеркнул Валетов.

• ВВП вырастет на 40%;

• будет создан 1 млн новых рабочих мест;

• привлечено $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

• все основные дороги (24 тыс. км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построены пять глубоководных портов и 15 аэропортов;

• каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

• уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;

• демографический тренд будет положительным (рождаться и возвращаться в Украину станет больше людей, чем умирать и выезжать).

Валетов согласен с каждым словом. Остается понять, как это можно претворить в жизнь.

40% роста за пять лет – это минимум по 7% в год. Может ли такое произойти? Теоретически да, хотя верится с трудом.

«Хотелось бы услышать, какими именно методами правительство Гончарука собирается достичь таких выдающихся результатов? Либерализацией? Или все-таки усилением фискализации? Где предпринимателям взять денег на развитие бизнеса? В банке? При текущей ставке рефинансирования, утвержденной НБУ, и в свете нынешних требований к заемщикам (как раз недавно проходил этот квест) не стоит ожидать доступных и дешевых кредитов, способных дать толчок экономике. Не стоит ожидать и дешевой ипотеки, ей просто неоткуда взяться», – подчеркивает Валетов.

Миллион рабочих мест. Это очень смелое и очень амбициозное обещание. Это означает новые заводы, фабрики, больницы, лаборатории. Их надо строить. Либо на свои средства, либо на кредитные деньги, либо на деньги инвестора. Со средствами у нас не очень – мы «тигр» пока облезлый. С кредитами мы уже разобрались. А заманить в Украину инвестора – весьма сложная задача. Рейдерство, продажная судебная система, нестабильное законодательство, изменяемое в пользу заинтересованных сторон росчерком пера и с одного конверта. Ну вы сами все знаете.

Однако премьер-министр обещает нам 50 млрд инвестиций за пять лет, то есть по 10 млрд прямых вложений каждый год. Сейчас мы едва-едва, исполняя танцы с бубнами, привлекаем около 2 млрд в год, а тут легко поднимем в 5 раз!

Предлагая высокую процентную ставку по государственным ценным бумагам, мы можем привлечь кредиторов, а речь идет о прямых инвестициях? В чем изюм для инвестора? Где тот мед, которым надо намазать украинские активы, чтобы бизнес решился сюда зайти? 15% интереса на займе мне понятны – у бизнесмена, которому надо доплачивать банку за хранение денег, при таком предложении сходу падает планка от алчности. Но какая причина заманит его на территорию, где гарантий ноль, а цена выхода всегда выше цены входа в разы?

Что сказать о планах по ремонту 24 тыс. км дорог? Нет, положительный пример есть: Юрий Голик с командой, построивший дорогу Запорожье – Мариуполь за три месяца.

«Но у нас нет 24 тысяч «голиков» и источников их финансирования. Или есть? Поправьте меня, если я не прав», – отмечает Валетов.

Пять глубоководных портов? Серьезно? Мы уже медленно, но верно начинаем приближаться к уровню гиперлупа. Пять глубоководных портов за пять лет!

«Можно полюбопытствовать: где именно будем строить? Как обстоит дело с железнодорожной инфраструктурой в месте строительства? А как с транспортной системой для вывоза грузов? А кто-то уже имеет представление об объеме работ по формированию дна? Его очистке? Углублению? Кто проектирует береговую часть? Кто – подводную? По сложности работ такое строительство, пожалуй, одно из самых тяжелых. Но еще нужны природные условия, позволяющие порту впоследствии функционировать. Представляете стоимость создания искусственной бухты и устройство фарватеров для приема судов с глубокой осадкой? Погуглите на досуге, вам понравится», – подчеркивает Валетов.

15 аэропортов? Конечно, чуть реальнее, чем пять глубоководных портов, но тоже задача непростая и чрезвычайно затратная. Речь же не только о пассажирском терминале. Это и топливное хранилище, и ВПП, и терминалы обслуживания, и стоянки, и ангары, и радарные системы. Это линии энергообеспечения, подстанции – в общем, сложнейшее инженерное сооружение. Стоимость 15 современных аэропортов – миллиарды долларов. Но мы твердо решили их построить, правда? Нам же их так не хватает. Именно сейчас.

И, знаете, на фоне такого потрясающего запланированного взлета экономики обещание дать каждому украинцу реальный прожиточный…минимум не впечатляет

«Я ждал максимума. Или даже два максимума!», – отмечает Валетов

Обещание снизить уровень загрязнения воздуха на 20% при планах отремонтировать 24 тыс. км дорог должно вдребезги разбиться о сотни асфальтобетонных заводов, необходимых для их ремонта. Или об электропечь для производства миллионов тонн металла, которые потребуются для возведения все тех же 15 воздушных и пяти морских гаваней страны. И о составы с коксом, углем и нефтью, без которых ничего вышеперечисленного не построишь.

«Но само по себе обещание вдохновляет. Хочется вдохнуть полной грудью вонь ближайшего коксохима и дождаться того прекрасного момента, когда она уменьшится на 20%. Или просто дожить до такого момента!

А вот обещанный положительный демографический тренд кажется мне вполне реальным. Я так понимаю, что «слуги народа» будут бороться за повышение рождаемости, не щадя ни своего живота, ни других необходимых для этого органов», – отмечает Валетов.

Иначе зачем нанимать таких молодых и привлекательных помощников депутатов, аппетитных замминистров и прочих ассистентов обоих полов? Тут у нашей страны, несомненно, есть шанс одержать убедительную победу, ибо девушки у нас красивы, юноши страстны, а мы доверчивы.

«Я помню, как Никита Сергеевич Хрущев обещал, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И даже срок назначил – 1980 год. У меня даже книжка была – «Москва-1980», где описывались наступивший коммунизм, воздушные такси, всеобщее изобилие и столица, застроенная исключительно пятиэтажными домами. Ну о том, наступил коммунизм в 1980-м или не наступил, вы знаете и без меня», – отмечает Валетов.

Легко определить стратегическую цель, значительно сложнее сделать ее реальностью. Обеспечить тактические действия, построить подъездные пути, наладить снабжение, техническую поддержку, инженерное и финансовое планирование.

«Правда, я искренне желаю правительству Гончарука успеха. Я хочу и сам успеть, и чтобы мои дети и внуки жили в богатой и благополучной стране, ездили по современным, качественным автострадам, летали из хай-тек-аэропортов, получали морские грузы в наших «роттердамах» (и без всяких плюсов) и дышали чистым альпийским воздухом посреди Кривого Рога», – отмечает Валетов.

«Я хочу платить меньше налогов, вовсе не платить за коммуналку и медицину, забыть об акцизах, пошлинах и прочих пережитках, презираемых либертарианцами. Я мечтаю голосовать со смартфона, не давать взяток и превратить государство в сервисную службу мне! Я также хочу участвовать в решении проблемы с демографией – мне просто нравится эта работа! Я мечтаю, чтобы у них – у наших молодых, талантливых и смелых – все получилось!», – подчеркнул он.

Но Валетов помнит, что коммунизм в 1980-м так и не наступил по независящим от меня и моих родителей обстоятельствам. В частности, по причинам того, что будущее любой страны формируется не по причине чьих-то хотелок, а в четком соответствии с экономическими законами, которым плевать на амбиции и обещания Никиты Хрущева и Алексея Гончарука.