Исполнение требований МВФ. Повлияют ли тарифы, рынок земли и Приват банк на выделение транша?

Украина надеется на новую программу сотрудничества с Фондом, которая поможет преодолеть 2021 г. с пиковыми выплатами по внешнему долгу.

Миссия МВФ, которая находилась в Киеве с 12 сентября, 26-го завершила свою работу. По итогам ее глава Рон ван Роден заявил, что с украинскими властями достигнута договоренность о подготовке новой программы финансирования, обсуждение которой будет происходить в ближайшие недели, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

«По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок до четырех лет и объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года. Оно должно будет заменить предыдущую краткосрочную программу Stand By, которая была разработана как переходная, – для поддержки макроэкономической стабильности в Украине на период президентских и парламентских выборов», – пишет журналист.

Теперь стороны планируют обсудить, какие домашние задания будет выполнять украинское правительство и сколько денег за это МВФ сможет предоставить.

«Примерные контуры требований МВФ к Украине ван Роден очертил в заявлении по итогам визита, отметив, что миссия Фонда провела продуктивные дискуссии о том, какую политику должна проводить новая власть», – отмечает Суков.

Итак, МВФ похвалил Украину за восстановление макроэкономической стабильности после глубокого экономического кризиса 2014-2015 гг., благодаря чему украинская экономика растет на 2,5-3,5% в год.

Однако, по мнению МВФ, этого недостаточно. И для более высокого роста экономики необходимо проведение структурных реформ, которые включают в себя установление верховенства права (что должно быть достигнуто в том числе за счет судебной реформы), а также борьбу с коррупцией.

«Тут следует отметить, что Антикоррупционный суд, создание которого неоднократно было на повестке дня сотрудничества Украины и МВФ, наконец-то создан и должен заработать – НАБУ уже даже передало в этот суд пять обвинительных актов», – пдчеркивает Суков.

Однако это далеко не окончание реформы. Очевидно, что МВФ хочет видеть в Украине справедливый и беспристрастный суд, который по определению не смог бы принять решения, подобные тем, что принимались, например, Барышевским судом Киевской области, который приостановил лицензию лоукостера SkyUp.

Также МВФ ожидает, что украинские правительство будет проводить «разумную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровня долга» и «повышать эффективность и результативность государственных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения». Кроме того, МВФ считает необходимым осуществлять четко направленную адресную систему социальной защиты уязвимых групп населения.

«Здесь нелишне будет упомянуть, что и само украинское правительство пытается навести порядок в этой сфере. В частности, недавно был принят закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который упростит контролирующим органам доступ к данным получателей пенсий, субсидий и других социальных выплат, что позволит более тщательно проводить верификацию помощи», – отмечает Суков.

Целая группа ориентиров, заданных для украинских властей МВФ, касается вопросов финансовой политики. Фонд призывает проводить взвешенную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровня долга.

«Очевидно, речь идет о налоге на выведенный капитал (НнВК), против которого выступает МВФ и за введение которого ратует украинский бизнес, особенно крупный, рассчитывающий за счет замены налога на прибыль на НнВК оптимизировать расходы. По приблизительным оценкам Министерства финансов, дыра в бюджете от НнВК составит около 50 млрд грн», – подчеркивает Суков.

Также МВФ требует продолжения денежно-кредитной политики, нацеленной на понижение инфляции. Дело в том, что у НБУ как у регулятора есть три основных функции: обеспечение ценовой стабильности (сейчас в приоритете), стабильности финансовой системы и содействие экономическому росту.

«И данное требование МВФ означает, что политика НБУ не должна кардинально меняться, а значит, и кредитов под 11% годовых уже к следующему лету (о чем просит бизнес и что обещал Гончарук, как только стал премьером) может и не быть, равно как и ускоренного экономического роста (до 5% и более)», – отмечает Суков.

Потому что, стремясь к сокращению инфляции, Нацбанк не станет резко снижать учетную ставку и делать доступнее финансовый ресурс для развития бизнеса. Точнее, кредиты будут дешеветь, но только в рамках программы центробанка, которая предусматривает снижение учетной ставки к концу следующего года до 9% (с нынешних 16,5%).

«Еще одна группа приоритетных заданий от МВФ для Украины – либерализация рынков. «Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике», – сказал ван Роден», – подчеркивает Суков.

Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что рынок земли будет запущен в следующем году, а правительство поначалу задекларировало широкое открытие рынка, в том числе для иностранного капитала. Эта норма вызвала жаркие споры в обществе, после чего правительство подало проект закона, согласно которому иностранцы якобы не смогут покупать украинских сельхозугодья, но только формально.

«Месседж МВФ по поводу открытия рынка в энергетическом секторе пока под вопросом. После введения новой модели рынка правительство предприняло шаги, которые должны стать гарантией низких тарифов на электроэнергию для населения. Сделано это было за счет «Энергоатома», которому искусственно ограничили возможность конкурировать на рынке со своей дешевой электроэнергией», – отмечает Суков.

Тезис о снижении роли государства и олигархов в экономике также достаточно красноречив. Если говорить об энергетическом секторе, то последнюю государственную тепловую энергогенерирующую компанию «Центрэнерго» правительство все никак не решится приватизировать.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, на сегодняшний день украинские власти сделали очень много для продолжения сотрудничества с МВФ: рынок земли пообещали открыть по самой либеральной модели, планируют перевести население и теплокоммунэнерго на закупки газа по рыночным ценам, законом о верификации соцвыплат правительство хочет сократить количество получателей субсидий на 500 тыс. человек, планируется принять самый дискриминационный по отношению к работникам Трудовой кодекс, проект бюджета сверстан в пользу кредиторов (на выплату и обслуживание долгов пойдет каждая третья гривня), будет ужесточена фискальная политика в отношении ФОПов.

Однако, по мнению Куща, камнем преткновения в продолжении сотрудничества Украины с МВФ служат два пункта. Первый – ситуация с Приватбанком: МВФ, который кредитовал Украину в момент формирования основных проблема этого банка, никогда не допустит заключения правительством Украины с бывшими собственниками Приватбанка так называемого «нулевого» варианта со взаимозачетом взаимных претензий.

«Если государство пойдет на какую-то модель компромисса по Приватбанку, это будет красный свет для наших кредиторов, и мы станем нерукопожатными не только на уровне МВФ, но и на уровне Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, будет заблокирована макрофинансовая помощь Европейского Союза, донорские пакеты и т. д.», – сказал Кущ.

Второй камень преткновения – независимость Нацбанка. По мнению Куща, МВФ преследует интересы внешних кредиторов и хочет, чтобы все ресурсы, в том числе бюджетные и фискальные, были направлены на выплату внешних и внутренних долгов, тогда как украинские власти хотят поставить во главе НБУ послушное руководство, что позволит включить печатный станок и финансировать за счет этого инфраструктурные и промышленные проекты, компенсировать процентные ставки по кредитам, снижать учетную ставку и т. д.

С последними тезисами согласен и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, МВФ хочет гарантий, что украинское правительство не перейдет «красную черту»: что не будет компромисса по Приватбанку и что независимость НБУ не пострадает. Украина, считает эксперт, остро нуждается в деньгах от Фонда, поскольку без них не сможет справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу, которые приходятся на следующий год.

По мнению Фурсы, украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ, даже если придется пойти на болезненное повышение тарифов или действовать в ущерб интересам Коломойского.