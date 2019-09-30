«Фискальный прорыв». Как власть будет обирать население до нитки?

Полноценная налоговая реформа в Украине откладывается до весны следующего года. В то же время нас ждет усиление «фискализации».

В частности, предлагается ввести так называемый фискальный кешбэк. Любой покупатель товара или услуги сможет по специальному коду проверить наличие оного в открытой базе, и в случае, если предприниматель выдал так называемый предчек и не провел его в своем учете, бдительный гражданин получит 100% стоимости оплаченного товара/услуги, а нерадивый предприниматель заплатит штраф в размере 200%, пишет журналист и экономический эксперт Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

«Данная новация должна изменить ситуацию, при которой такой вид деятельности по КВЭД, как «организация временного размещения и питание», то есть рестораны и отели, приносит в бюджет в виде налогов всего 2,5 млрд грн в год», – пишет эксперт.

С другой стороны, выставленные приоритеты говорят о том, что пока никто не будет бороться с налоговой оптимизацией, проходящей в системе большого бизнеса. Ежегодно отмывание доходов с помощью международного структурирования вымывает из налогооблагаемой базы страны, по разным оценкам, более $10 млрд.

«Сейчас власть готовится предложить обществу новые правила системного обмена: налоги против определенного набора государственного сервиса. И здесь система уже начинает играть краплеными картами. Либертарианская модель, пропагандируемая ключевыми представителями Зе-команды, предполагает демонтаж большей части государственных административных функций и переход к формату «государство – ночной сторож», – подчеркивает Кущ.

Стало быть, платить уже особо и не за что. То есть налоги можно снижать. С другой стороны, обещая дерегуляцию, система пока не желает снижать собираемую ею дань. Из-под сукна планируют извлечь идею прежней власти о всеобщем декларировании доходов граждан. Только если раньше хотели всех обязать подавать годовые декларации, то отныне их будут готовить налоговые службы и рассылать работающим гражданам. Последним останется только «акцептировать» творение мысли фискалов, то есть подтвердить или опровергнуть составленные за них налоговые декларации.

«Почему фискальный прорыв готовится именно сейчас? Пока система находится на пике народного доверия, необходимо принять максимальный пакет токсичных и непопулярных решений. Социальный «Зион» должен пасть. Затем начнется новый отсчет времени. После нынешнего политического цикла система будет постепенно сдавать захваченные позиции, вскармливая электорату зачерствевшие социальные плюшки», – отмечает Кущ.

Данил Гетманцев, который отвечает в команде Зеленского за экономический блок и налогообложение, заявил: “Следующий пункт наших предложений – всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров.

«Всеобщее декларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, «почем» вам стоит государство», – подчеркивает Кущ.

Кроме всего прочего, он также предложил провести амнистию капитала, приведя в качестве примера Аргентину и реформы ее президента Маурисио Макри, который с помощью налоговой амнистии вывел из тени $117 млрд. Проблему теневых капиталов должно также решить декларирование, на этот раз «нулевое».

«Но это в Аргентине, а у нас на практике выходит двуглавый Янус: с одной стороны европейские обязательства налогоплательщиков, а с другой – азиатские права. Как показывает опыт развитых стран, обязательное декларирование эффективно работает лишь в совокупности с правом граждан на самостоятельную уплату подоходного налога, когда большая часть работников получает все заработанное и работодатель не удерживает налоги с этих сумм», – отмечает Кущ.

Попытка создать «однорукую» систему декларирования – это лишь обычный «чес» населения в поисках миллиарда-другого дополнительных налогов и заброс фискального невода для снятия с системы субсидирования еще одной порции домохозяйств. К Европе это имеет такое же отношение, как и размер самих украинских зарплат. Как пел Высоцкий: «Все не так, ребята…».

«И наконец вишенка на торте. В парламенте приняли законопроект №1080, согласно которому предлагается искоренить из практики правоохранительных органов наказание за так называемое фиктивное предпринимательство. Речь идет о пресловутой статье 205 Криминального кодекса Украины, знакомой любому предпринимателю, который занимался бизнесом в нашей стране последние несколько десятков лет», – подчеркивает Кущ.

Согласно этой статье, фиктивное предпринимательство – это «создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью покрывания незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых действует запрет». Наказание за эти деяния и хотят убрать.

«Правда, уже давно за «фиктарь» никого не сажают. Санкции, предусмотренные статьей 205 ККУ, предполагают штраф в размере от 500 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного правонарушения штраф увеличивался до 3–5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», – отмечает Кущ.

Сами штрафы уже давно особо не волновали «фиктарей». Во времена Януковича все прекрасно знали, что существует «платформа», которая отмывала деньги и помогала выйти в кеш тысячам предпринимателей. Свои расценки были у налоговых «ям» по накрутке фиктивного возмещения НДС.

«Существовали специализированные структуры по продаже «актов» выполненных работ/оказанных услуг и прочих документов для наращивания затратной части с целью избежания налога на прибыль. Вопросы вывода капитала за рубеж и «завода валютного нала» курировали компании, заточенные на сеть международного структурирования бизнеса. В годы «реформ» Порошенко почти ничего не изменилось», – подчеркивает Кущ.

Почему «почти» – ну, смена бенефициаров фиктивного бизнеса все же произошла. Появились налоговые «скрутки», схемы с товарным пересортом. А потребность в нале и выводе капитала за рубеж в свете появления электронных деклараций лишь возросла.

«В результате вся экономика жила в условиях асимметричной утопии: с одной стороны миллиардные обороты по счетам фиктивных фирм, которых изредка кошмарили, когда они не хотели «делиться», и для которых штрафы – что укус комара в филейную часть слона. А с другой – масса примеров, когда правоохранители открывали «фактовые» дела против предпринимателей на основании 205-й статьи и кошмарили бизнес до тех пор, пока тот не соглашался выплатить требуемое «полюдье». А кошмарить можно было долго», – отмечают Кущ.

При объективном подходе, направленном на устранение указанных выше противоречий, необходимо было прежде всего внести изменения в Криминальный кодекс, которые бы более четко классифицировали факт фиктивного предпринимательства и «сортировали» факты нарушений по видам: обналичивание; помощь в уклонении от уплаты налогов; незаконный вывод капитала и т. д. За эти преступления и необходимо было существенно увеличить санкции криминальной статьи.

«С другой стороны, не менее важно было установить четкие критерии защиты предпринимателей от «автоматического» обвинения в «фиктаре», а также внести ответственность правоохранителей за злоупотребление в применении 205-й статьи ККУ», – подчеркивает Кущ.

Вместо этого новая власть решила рубануть с плеча и полностью отказаться от криминального преследования фиктивного предпринимательства. При этом даже в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады отметили, что такие действия крайне преждевременны по той причине, что недостаточно обоснован ключевой тезис законопроекта касательно того, что «фиктарь» больше не несет общественно значимую опасность.

«По сути, вместо того чтобы наказать нерадивых правоохранителей за злоупотребление властью, законодатели решили пойти по пути наименьшего сопротивления – чистки Криминального кодекса, чтобы у нашей полиции было меньше соблазнов кошмарить бизнес. Хотя, по оценкам Института социально-экономической трансформации, каждый год бюджет страны теряет от деятельности лишь одних только конвертационных центров до 15 млрд грн. При этом алогичным кажется тот факт, что, давая вольную «фиктарям», новая власть пытается провести РРО-изацию малого бизнеса, ужесточая фискализацию ФОПов, в результате чего бюджет может пополниться максимум на несколько миллиардов», – отмечает Кущ.

В общем, перезагрузка политических «элит» на деле оказалась обычной «матрицей»: после того как пал очередной «Зион», все повторяется снова. В каждой системе есть свой Архитектор и, возможно, Оракул. Любая игра с системой в виде выборов потенциально опасна для нее. Но риск нужен для изменения системы и усиления ее устойчивости.