Россия на грани валютного коллапса. Минфин стремительно гребет всю валюту

В эпоху дедолларизации в России рекордными темпами скупается с рынка валюта, что может стать большой проблемой для российской экономики к концу года.

В России, где реализуется программа дедолларизации, сам же Минфин значительно ускорил темпы скупки валюты, создавая риски оставить банковскую систему без запасов свободной валютной массы, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, в октябре Минфин РФ планирует выкачать с российского валютного рынка долларов, евро и фунтов стерлингов на 223 – 279 млрд рублей. Таким образом валютный рынок РФ лишится $4,3 млрд, в то время как профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации с сентября по декабрь составит $11 млрд или около $2,75 млрд в месяц», – пишет военно-политический обозреватель.

В свою очередь, Минфин РФ в октябре выкачает с рынка более чем в 1,5 раза больше профицита текущего счета платежного баланса.

«Кроме того, напомню, что в августе ликвидные активы банковской системы РФ, размещенные на зарубежных счетах, уменьшились на $6,4 млрд или 35% от общего объема, с $18,5 млрд до $12,1 млрд.», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, ненасытный Минфин может к концу года попросту завести Россию в валютный коллапс, когда банки и прочие учреждения, выплачивающие долги в валюте, окажутся не в состоянии осуществить транзакции по своим обязательствам.

«Очень похоже, что Минфин РФ пилит сук, на котором сам же и сидит. Знает ли он об этом? Вопрос актуальный. Но, пока не будем его отвлекать лишними расспросами, просто – наблюдаем!», – подытожил Коваленко.