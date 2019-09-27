Выбор между МВФ и Путиным. Что ожидает Украину в ближайшие полгода?

Пока иностранные инвесторы верят в логику. И верят, что президент Украины сделает правильный выбор.

Украина может протянуть без МВФ 3−6 месяцев. Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог», – пишет эксперт.

И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема.

«Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ», – подчеркивает Фурса.

Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит, будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. Поэтому любой украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ.

Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев. Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие… Geplaatst door Sergey Fursa op Vrijdag 27 september 2019

«И не важно, то ли это болезненное повышение тарифов перед выборами, то ли необходимость разрубить гордиев узел с Коломойским. И пока иностранные инвесторы верят в логику. И верят, что президент Зеленский сделает правильный выбор», – отмечает Фурса.

Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы, только если за 3−6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина