Защитить личный состав на марше. Трудный выбор бронеавтомобиля для ВСУ

Армейское командование до сих пор не определилось, какой бронеавтомобиль выбрать для своих нужд.

Конкуренция на рынке бронеавтомобилей класса 4х4 для наших вооруженных сил усиливается. Иначе сложно объяснить недавнюю информацию, что Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники начал государственные испытания специализированного бронированного автомобиля «Варта», пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

«В 2014-м, когда армия остро нуждалась в бронеавтомобилях, государство закупало буквально все, что было доступно на рынке. Так в армии оказалась сразу целая линейка моделей от Streit Group под маркой КРАЗ. Потом пришли и другие производители», – пишет эксперт.

Последним был бронеавтомобиль «Варта» от неизвестной до этого компании UKRAINIAN ARMOR. Созданный на шасси лесовозного тягача МАЗ-5434 (модель 1978 г.) благодаря протекции на самом высоком уровне он начал поставляться в МВД и ВСУ без обязательного прохождения государственных испытаний.

«Машина была представлена еще в конце 2015-го, а в октябре 2018-го производитель начал говорить уже о восьмой модернизации с более мощным китайским двигателем. Кроме спецподразделений МВД «Корд» партия «Варт» была куплена для нужд морской пехоты ВСУ – весной 2019-го машины замечены на вооружении 35-й бригады морской пехоты, которая воюет на приморском отрезке донбасского фронта», – отмечает Жирохов.

Впечатления от «Варты» были неоднозначные: кто-то хвалил технику, кто-то высказывал претензии относительно высоты машины и ее бронирования.

«Тем временем прямые конкуренты пошли по долгому, но, как оказалось, гораздо более эффективному пути. Частная НПО «Практика» прошла непростой путь государственных испытаний и в конце концов получила зеленый свет для закупок армией и другими силовыми структурами сперва броневика «Козак-2», а потом и «Козак-2М1». Последний испытывали совсем недавно – в июле 2019-го, так что говорить о серийном производстве рано, ведь заказов от армии просто нет», – подчеркивает Жирохов.

Зато «Козак-2» производится с 2015-го, количество таких машин уже перевалило за полторы сотни. Помимо армии они с более низким уровнем защиты и упрощенной комплектацией есть в Национальной гвардии Украины под индексом «Козак-001».

«Есть еще, например, «Козак-5», который производится с 2018-го. По данным производителя, на сегодня поставлено 10 машин – из них восемь машин в спецмодификации «Козак-5ПМЛ» получила служба чрезвычайных ситуаций для перевозки неразорвавшихся мин», – отмечает Жирохов.

Интересная ситуация сложилась с другим бронеавтомобилем, который тоже прошел государственные испытания и тоже поставляется для армейцев. Речь идет о «БАРС-8» от «Богдан моторс». Фактически «Богдан» заказывает бронекорпуса (или вообще целые машины) все у той же «Практики». Это хорошо видно по фотографиям из сборочных цехов предприятия. Впрочем, автор лично видел корпус усовершенствованного «БАРС-8» в варианте мобильного миномета БАРС-8ММК.

«Единственной проблемой всех этих машин является гражданское шасси – «Козак-2» сделан на базе полноприводного грузовика Iveco EuroCargo 4×4. По уверениям военных производители стараются дорабатывать шасси именно под армейские технические условия. При этом, конечно, не без потерь: так, армии пришлось отказаться от закупок машин от КРАЗа – они не выдержали испытания войной», – подчеркивает Жирохов.

Непонятна ситуация с единственным бронеавтомобилем, который разрабатывался под армейское техническое задание – «Дозор-2». То его собирались дорабатывать, то закупать польские аналоги. Но пока обещанных в рамках государственного заказа «поляков» не видно в частях. Впрочем, вполне может быть, что это к лучшему.

Между тем армейскому командованию стоит определиться с единственным типом бронеавтомобиля класса 4х4, ведь в армии главное – стандартизация, на ней завязаны снабжение и логистика, которые являются одним из элементов боеспособности армейских подразделений.

«В этом плане вполне удачным вариантом выглядит «Козак-2», особенно его последняя модификация «Козак-2М1». Военные, которым уже приходилось испытывать бронеавтомобиль, говорят о нем только в восторженных тонах. В качестве базы для специализированных машин вполне подойдет и «БАРС-8», тем более, что он уже прошел весь комплекс испытаний», – отмечает Жирохов.

А вот принятие на вооружение новых моделей других производителей, которые к тому же не имеют никаких конкурентных преимуществ перед уже отработанными машинами, вряд ли имеет смысл. Ведь на испытания будут отвлекаться столь необходимые сейчас средства и кадры. Предлагаемые же машины в своей основе имеют гражданское шасси, которое в любом случае нужно будет дорабатывать по результатам войсковой эксплуатации.

«Нет особого смысла закупать за рубежом и машины, которые мы можем производить самостоятельно. Тем более что со временем для нее придется закупать запчасти и комплектующие. Да и финансирование отечественных производителей рано или поздно должно стать доминирующим в государственном заказе – по крайней мере для армии», – подытожил Жирохов.