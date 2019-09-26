Комплекс неполноценности Украины. Почему не складываются отношения с МВФ?

То, что решения МВФ относительно выделения очередного транша Украине пока нет, ни о чем не говорит – оно все равно будет приниматься позже. Другой вопрос – то, что мы могли претендовать на куда большие суммы.

В четверг, 26 сентября, миссия Международного валютного фонда покинула Киев. Напомним, представители МВФ прибыли в Украину 11 сентября. За следующие две недели эксперты встретились с премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, президентом Владимиром Зеленским, а также представителями Национального банка, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

«Эксперты планировали начать работу для получения Украиной staff agreement для открытия новой программы сотрудничества с МВФ. Это значило, что к концу работы миссии (24 сентября) должен был быть подготовлен проект меморандума о сотрудничестве, который бы, по ожиданию украинской стороны, предполагал заключение трехгодичной программы EFF, предусматривавшей выделение до $6 млрд», – пишет эксперт.

Одновременно в Киеве предполагали договориться со Всемирным банком (ВБ) о кредитовании примерно на такую же сумму. Официально кредит от ВБ не привязывался к EFF, однако общеизвестно, что согласие МВФ предоставить финансирование – это неформальное условие выделения средств другими международными организациями.

«И вот теперь миссия завершила свою работу и покинула Украину без каких-либо видимых результатов. Никаких заявлений (ни официальных, ни неофициальных) о возможном подписании меморандума о сотрудничестве не было… Хотя миссия МВФ и продлила работу в Киеве на два дня», – отмечает Лавникевич.

Такое молчание породило подозрения, что «что-то пошло не так». И, быть может, Украина не смогла договориться с МВФ о новой программе кредитования – просто нам из вежливости американцы об этом еще прямо не сказали. Возможных причин называется несколько: ситуация с Приватбанком, нелады с госбюджетом и возможная смена руководства НБУ.

«Некоторые СМИ, ссылаясь на свои «источники», поспешили сообщить, что причина не высказанного открыто недовольства руководства МВФ – неосторожное заявление Алексея Гончарука. Дескать, премьер заявил газете Financial Times, что возможно мировое соглашение между государством и прежними собственниками Приватбанка (читай: Игорем Коломойским)», – подчеркивает Лавникевич.

Хотя позже Гончарук заявил, что украинские СМИ неправильно восприняли его слова. Но, действительно, на следующий день после начала работы миссии МВФ – 13 сентября – бывший совладелец банка Игорь Коломойский заявил, что готов на мировое соглашение и на обмен $2 млрд, которые у него были в Приватбанке, на акции банка. «Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 млрд гривен. Отдайте мне акции на мои 60 из 200 млрд, и будем вместе сосуществовать», – цитирует Коломойского FinСlub.

«Соответствующая статья в FT вышла 17 сентября, после чего многие заговорили о том, что премьер-министр Украины хочет достичь компромисса с бывшими владельцами банка. Теперь добавим сюда очень популярные в Украине разговоры о том, что «скоро Приватбанк вернут Коломойскому», и вспомним, что на Западе национализацию банка в свое время восприняли как самый четкий сигнал о том, что пришедшая на смену Януковичу власть всерьез взялась за оздоровление экономики страны», – отмечает Лавникевич.

Теперь некоторые думают, что Запад трактует якобы желание украинского правительства помириться с Коломойским и многочисленные решения судов в его пользу как отказ от прежней «политики очищения». Что бы там не говорил президент Владимир Зеленский.

«Но это все, повторимся, лишь гипотеза, причем одна из нескольких. Скорее более верно то, что миссия МВФ в Киеве ничего и не собиралась подписывать. Обычная практика такова, что приехавшие в страну эксперты оценивают ситуацию на месте по своим методикам, говорят с людьми и готовят документы, потом едут в Вашингтон и затем еще некоторое время идет долгая переписка между представителями МВФ и нашими чиновниками», – подчеркивает Лавникевич.

А что Коломойский? На вопросы, связанные с Приватбанком, руководству Украины наверняка еще придется отвечать. Но это все же политическая тема, и можно предположить, что приободренный встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский найдет нужные слова для разговора с тем, кого называют главным спонсором его избрания.

«Но важно сейчас не это. А то, что мы, кажется, опять слишком дешево себя оценили. Напомним, что в самом начале визита миссии МВФ премьер Гончарук заявил, что Кабмин быстро подпишет программу сотрудничества ориентировочно на $10 млрд», – отмечает Лавникевич.

Главным козырем нового «правительства технократов» стало обещанное вскоре открытие рынка земли. Но это действительно значимое событие – освобождение рынка едва ли не самой плодородной сельскохозяйственной земли в крупнейшей европейской стране. Под такое дело мы могли и должны были просить (точнее, требовать) как минимум $30-40 млрд.

«И на это все бы согласились. Однако мы побоялись попросить, решив, что для нас это много», – подчеркивает Лавникевич.

Создается впечатление, что мы как получили в годы распада СССР комплекс неполноценности, так с ним и живем. Оцениваем себя дешево, не верим в себя и не хотим поднимать ставки.

«В результате мы сами загоняем себя в парадигму «несколько миллиардов в обмен на Приватбанк», тогда как могли бы сказать что-то вроде: «К черту Приватбанк, мы требуем $40 млрд в обмен на кардинальное решение по рынку земли». В самом деле, если вспомнить, что порядка 60% украинцев выступают вообще против продажи земли (а иностранцам – еще больше), то становится понятно, что решение об отмене земельного моратория дастся Владимиру Зеленскому и его команде очень нелегко», – отмечает Лавникевич.

Возможно, мы и ошибаемся. Ну а миссия МВФ уехала просто потому, что решение принимается не в Киеве, а в Вашингтоне – почти там, где сейчас гостит Владимир Зеленский. Соответственно, от переговоров украинского президента с его американским коллегой решение о выделении очередного транша зависит куда сильнее, чем от того, что эксперты фонда увидели и услышали в Киеве.

«Справедливости ради заметим, что и в возможной задержке подписания программы сотрудничества с МВФ нет ничего страшного. Резервы у НБУ немалые – $22 млрд, и они могли бы быть еще больше, если бы регулятор более активно покупал валюту на рынке. То есть поддержка МВФ – фактор для Украины важный, но сейчас не решающий. И это уже само по себе – экономический успех», – подытожил Лавникевич.