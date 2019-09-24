«Гвоздика» и другие «цветы» войны для ВСУ. Вооружение и снабжение украинской армии

Несмотря на заявления о скором наступлении мира на Донбассе, Министерство обороны Украины продолжает закупки оружия как у отечественных производителей, так и за рубежом. Ведь вполне очевидно, что даже если завершится «горячая» фаза войны на Донбассе, потенциальные угрозы со стороны северного соседа останутся, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Поставки, как и ранее, Скандальная броня: как в Украине оказались чешско-шведско-германские БМПидут почти исключительно из Восточной Европы и практически в режиме «нон-стоп», но сведения о них, по вполне понятным причинам, попадают в открытую печать очень редко. Так, например, кое-какую информацию можно получить со страниц сайта Great Export Impor, который отслеживает импортно-экспортные операции разных стран и выкладывает их с опозданием в несколько месяцев.

Судя по информации с этого сайта, в июле 2019-го украинские компании осуществили как минимум две крупные покупки.

Государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила из Болгарии партию боеприпасов для зенитных самоходных установок 2С6 «Тунгуска» (75 тыс. осколочно-фугасных и осколочно-трассирующих снарядов) и 60 тыс. выстрелов ВОГ-25П для 40-мм подствольных гранатометов ГП-25/ГП-30. Как указывается в сопроводительных документах, все боеприпасы произведены в 2015-м.

Такие достаточно крупные объемы поставок (и это только по одному месяцу) могут свидетельствовать, например, о том, что нашему военпрому – не без помощи белорусских специалистов – все-таки удалось поставить в строй ЗСУ «Тунгуска». Если эта информация правдива, то можно говорить о серьезном усилении нашей войсковой ПВО.

Ранее ее основу составляли ЗРК ближнего действия «Стрела-10». Попытки поставить в строй ЗСУ-23-4 «Шилка» в целом оказались провальными – сложно говорить о какой-то насыщенности первой линии при наличии в боевом составе всего 20-25 установок. А вот «Тунгуски», которых на начало войны на Донбассе было около ста единиц, могут довольно мощно усилить ПВО, ведь это все еще достаточно современные и эффективные машины.

Второе сообщение не менее интересное. Согласно выложенным документам в июле государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» закупила у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. шестнадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и два комплекта артиллерийской части САУ для использования в качестве доноров для ремонта.

Так что продолжается практика закупки крупнокалиберных артиллерийских систем за рубежом. В 2018-м из Чехии уже прибыли 40 САУ 2С1. После небольшой модернизации на Шепетовском ремонтном заводе, которая заключалось прежде всего в установке современной радиостанции отечественного производства и систем спутниковой навигации, машины отправили в войска. Были сведения, что как минимум часть установок передали в распоряжение Национальной гвардии Украины.

И вот теперь новая партия. В 1992-м Украине досталось 563 единицы САУ «Гвоздика», однако на 2014-й из-за износа матчасти и продажи за рубеж можно было говорить о наличии лишь 300 установок, из которых 159 уже находились на базах хранения – в 2013-м в рамках программы разоружения армии их сняли с вооружения. Кстати, в ходе боев на Донбассе этот факт сыграл крайне положительную роль: большинство САУ вернули в строй с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки.

Потери этих установок на востоке были минимальные, так как в фазе активных боевых действий летом 2014-го их практически не использовали. Между тем к потерям следует прибавить как минимум двенадцать САУ 36-й отдельной бригады береговой обороны, которые были захвачены россиянами при аннексии Крыма (с большой долей вероятности, они были переданы незаконным вооруженным формированиям на Донбассе).

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Формирование новых мотопехотных и механизированных бригад потребовало резкого увеличения количества САУ (нехватка именно 2С1, по оценкам военных, составляла 200-250 единиц). Однако взять их после того как были поставлены в строй практически все ремонтнопригодные машины по базам хранения в Украине, фактически было неоткуда.

Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» были приняты на вооружение большинства стран Варшавского договора в 1970-х годах, однако производились они в СССР, Польше и Болгарии.

В итоге летом 2018-го Украина заключила контракт на поставку из Чехии «Гвоздик» польского производства в варианте 2С1М Goździk. Интересно отметить, что польские машины отличаются от машин советского производства наличием дизельного двигателя SW680T, других опорных катков и гидродинамических щитков для движения по воде.

Но все эти летние поставки осуществлены по контрактам, заключенным намного ранее. Продолжится ли подобная практика и при новом военно-политическом руководстве – большой вопрос.