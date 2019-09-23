Ускользающая из рук валюта. Банки России столкнулись с новой проблемой

Проблемы российской банковской системы, о которых я периодически пишу в своих материалах и пристально слежу за ходом событий, заготовив поп-корна к эпическому коллапсу, продолжают сигнализировать о себе, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко”>пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

И последним таким сигналом стали итога августа по объемам валютных резервов российских банков. Валютных резервов, которые уменьшились всего за месяц более чем на треть!

«Причем, в данном случае, следует отметить, что речь идет о сокращении валютных резервов размещенных на иностранных счетах», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, ликвидные активы банковской системы РФ, размещенные на зарубежных счетах, уменьшились за август на $6,4 млрд или 35% от общего объема. По состоянию на 1 сентября, на зарубежных счетах российских банков находилось $12,1 млрд.

«Напомню, что ликвидные активы это подушка безопасности, обеспечивающие обязательства перед клиентами по расчетным счетам», – отмечает Коваленко.

Во многом это обусловлено тем, что на сегодняшний день на рынке гособлигаций РФ отмечается снижение активности потенциальных инвесторов до нуля, а нерезиденты не скупали, а наоборот, распродавали ценные бумаги. На сегодняшний день слив гособлигаций владельцами уже превысил 56 млрд рублей.

«Тем не менее, имеющиеся в наличии ликвидные активы в полной мере удовлетворяют потребности российских банков. Но, если сокращение такими темпами сохранит тенденцию, то к Новому году Россию может ожидать очень неприятный сюрприз, причём не один. В данном случае я имею ввиду, как обновление рекорда по количеству закрывшихся банков, так и новые, не внушающие оптимизма, цифры на табло обменных пунктов», – подчеркнул Коваленко.

«Як то кажуть – Christmas is coming!», – подытожил он.