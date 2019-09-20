Стагнация российской экономики. Путинское «удвоение ВВП» оборачивается полным нулем

Все больше международных статистических организаций сходятся во мнении, что в нынешних условиях ВВП РФ не сможет вырасти более 1%.

Российская экономика в результате политики правительства и в условиях экономических санкций из-за агрессии против Украины испытывает жесточайший кризис и стагнацию. Эксперты предрекают почти нулевой рост ВВП, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Честно говоря, я даже не сомневался, что в 2019 году ВВП РФ поставит антирекорд в своей новейшей истории, который составит менее 1%. Как никак, а первое полугодие этого года уже подтвердило мои прогнозы ростом российской экономики в пределах 0,7%», – пишет военно-политический обозреватель.

«Что же, настало время к такому выводу подтягиваться международным организациям и одной из первых, которая опустила прогноз по ВВП РФ ниже 1%, стала ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития», – добавил он.

Согласно прогнозу ОЭСР рост российского ВВП в 2019 году не превысит 0,9%. Причем, буквально в июне ОЭСР давала ВВП РФ прогноз на 1,4%, что было даже лучше прогноза Минэкономразвития России, рассчитывавшего на 1,3%.

«С другой стороны, чего России унывать, не в самом же хвосте?», – отмечает Коваленко.

К примеру, есть страны дела с ростом ВВП в которых обстоят и похуже, та же Южная Африка с прогнозом на рост не более 0,5% и Бразилия с 0,8%. А вот в следующем году россияне уж точно заживут, ведь им пророчат рост ВВП аж целых 1,6%. Хотя и этот прогноз, более чем уверен, будет еще неоднократно корректироваться не в лучшую сторону.

«Что же, для великой и могучей сверхдержавы, занимающей первое место в мире по запасам газа и шестое по запасам нефти, да и вообще занимающей 1/9-ю суши, быть по развитию экономики в числе аутсайдеров, это так почетно и многозначительно. Як то кажуть – здобули!», – подытожил Коваленко.