На горизонте показался «черный лебедь». Что показывает анализ украинских финансов?

Ключевые события для мировых рынков были разнесены во времени и пространстве. С одной стороны, самой ожидаемой новостью недели было решение Федеральной резервной системы США о ставке, пишет на страницах «Нового Времени» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«И ФРС снизила ее, пойдя на второе снижение подряд. Но сделала это без уважения к Трампу, требовавшего больше и радикальнее. Ставка снижена на 0,25%, что не сильно порадовало и рынки, давно превратившиеся в наркомана, которому надо еще и еще, без дозы он уже не может», – пишет экспер.

В то же время, если Трамп, судя по Twitter, пришел в отчаяние, то вербальное сопровождение от регулятора успокоило рынки, которые пусть и не росли, но и не падали. И продолжают пребывать вблизи у исторических максимумов. Индекс S&P500 откроется в пятницу с уровня 3006 пунктов.

«С другой стороны, на другом конце света, и кажется в другой временной эпохе, сначала прилетевшие дроны террористов вывели из строя половину нефтяных мощностей Саудовской Аравии, а затем бородатые мужики начали кричать друг на друга, и заодно некоторые из них на США, что вызвало опасения приближающейся войны», – подчеркнул Фурса.

В итоге, нефть сначала выросла на 10%, благодаря новостям о подрыве, причем это было вызвано еще и шоком от того, что так можно было, а потом еще на 5% на фоне кричащих друг на друга бородатых дядечек. В итоге, нефть торгуется уже на уровне в $65 за баррель брента.

«А мир ждет, ограничится ли Саудовская Аравия и вместе с ними США мочиловом террористов, которые сидят где-то в горах и берут на себя ответственность за супертехнологический теракт, произошедший на другом конце полуострова, или ракеты полетят и в сторону Ирана. Война в заливе – чем вам не черный лебедь», – отмечает Фурса.

А украинский сегмент еврооблигаций продемонстрировал значительное снижение. И драйвером продаж тут стали локальные события. На фоне визита миссии МВФ в Украине развернулись невероятные события, напугавшие и наших западных партнеров и инвесторов.

«Дважды за неделю мы увидели критические статьи в «The Financial Times», а мир облетели фотографии сгоревшего дома Гонтаревой. Фактор Коломойского начал играть, и он ознаменовал собой конец медового месяца Зеленского и иностранных инвесторов. Очарование прошло, все переходит к обычной бытовухе. И нет, это не значит, что они все соберут свои вещи и забудут про Украину», – подчеркнул Фурса.

Инвесторы ведь знают, что покупают страну с высокой доходностью, развивающийся рынок и привыкли, что там происходит какой-то треш. В конце концов, никто бы в Украине не удивился, если бы в Африке власти договорились дружить с каким-то людоедом, а в Пакистане взорвали бы какого-то реформатора. Так и люди из лондонского Сити понимают, что они прилетают не в Париж, а в Киев.

«И пока в стране будет МВФ, пока есть поддержка, никто не станет устраивать панических распродаж. Но волнительных покупок тоже больше не будет. Ралли прошло, слухи о потенциальном компромиссе с ПриватБанком остудили горячие головы. Ничего личного, только бизнес», – отмечает Фурса.

И пока доходность остается высокой, а шансы на дефолт минимальны, инвесторы будут оставаться в украинском долге. МВФ пока не развернулся и не улетел, парламент с редкими сбоями продолжает голосовать за полезные законы, и даже президент пришел в обитель противников земельной реформы, чтобы рассказать им, что реформа будет.

«Обитатели сей обители расстроились и начали громко кричать. Но теперь их надежды тоже связаны с тем самым Коломойским, который поддерживает рынок земли без конкуренции, то есть без иностранцев (по крайней мере, одна его треть, которая с украинским паспортом, это точно поддерживает), помня о сладкой поре приватизации 90-х, когда никто не путался под ногами и не мешал скупать по дешевке», – подчеркивает Фурса.

Гривня продолжает оставаться сильной, разгоняя любые разговоры о сезонности. Тем более, медовый месяц с иностранными инвесторами закончился, но вот внутри страны все влюблены по самые уши. И на курс гривни давит, в положительном смысле, эта самая влюбленность.

«В итоге, национальная валюта укрепилась уже к уровню 24,5 грн за доллар, вызывая стоны у экспортеров. Да и иностранные игроки продолжают покупать ОВГЗ, пусть уже не в таком авральном режиме. На следующей неделе, во вторник, мы вновь увидим пятилетнюю бумагу, а значит, и продажи долларов со стороны покупателей этой бумаги», – подытожил Фурса.