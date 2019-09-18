Особенности бюджета Украины. Как при Зеленском планируют выполнять свои обязательства

По заявлениям премьера – это был последний годовой финансовый план страны и в дальнейшем правительство планирует оперировать трехлетними сметами. И это, не взирая на требования Бюджетного кодекса, хотя кто мешает новой команде его изменить в «турборежиме», пишет журналист и экономический эксперт Алексей Кущ на страницах «Деловой Столицы».

«В принципе, можно перейти и на пятилетки, все равно реальный бюджет и официальный – это как говорят в Одессе… Примечательна сама история утверждения проекта бюджета на 2020-й, который был «припечатан» на воскресном заседании правительства. Документ тут же отправился на утверждение в парламент. Кстати, совсем не случайно, что правительство решило несколько нарушить христианские заповеди и поработать в воскресенье», – пишет эксперт.

Воскресенье – идеально подходит для амортизации общественного резонанса: меньше вопросов журналистов, меньше внимания общества. Спустя пару дней – новость вообще прокиснет.

«Тем более, что такой бюджет нужно было принимать исключительно в выходной день, что с учетом удаления прессы с заседаний Кабмина, обеспечило нынешним чиновником возможность излишне не краснеть. В итоге, страна получила свой «нехристианский бюджет», – отмечает Кущ.

По большому счету, главная смета страны на следующий год не стала особой неожиданностью, показав преемственность финансовой политики, которая с учетом кадровой специфики руководства Министерства финансов, является прямым мостиком из мира Яценюка – Порошенко в мир новых лиц Зеленского – Гончарука. Должность министра финансов у нас является по-настоящему маркерной, так как определяет основные акценты социальной, экономической, финансовой и бюджетной политики государства.

Отечественное экспертное сообщество излишне сконцетрировалось на переназначении Авакова на должности министра внутренних дел, хотя весь «цимес» заключался как раз в иной «пролонгации» – персоне министра финансов. То, что Оксана Маркарова осталась во главе минфина, означало лишь одно: «будем делать все по-новому, оставляя все по-старому».

«Для кого-то это стало жирным плюсом в восприятии новой власти, для кого-то не менее жирным минусом. На выходе, мы получили бюджет практически «близнецовый» с прошлогодней главной сметой, который стал холодным душем и для населения, и для внешних инвесторов (украинские облигации уже начали падение на внешних рынках, потеряв 2%). Но зато стал приятным подарком для внешних кредиторов», – подчеркивает Кущ.

Общие доходы государственного бюджета определены на уровне 1,08 трлн. грн., в том числе общий фонд – 0,96 трлн. Расходы – 1,17 трлн. грн.

Более 45% доходной части бюджета придется направить на выплату долгов в размере 438 млрд. грн. Единственный выход – привлечь примерно 380 млрд. грн. новых займов. По сути, мы ничего реально не погашаем, а лишь смещаем точки выплат на будущие периоды.

На втором месте, оборонный комплекс – 245 млрд. грн, далее – целевой трансфер на покрытие дефицита ПФУ в размере 172,6 млрд. грн. Пенсионная дыра разрастается. Здравоохранение – 168 млрд. грн, образование – 136,4 млрд. грн., затраты на инфраструктуру повышены до 74,4 млрд. грн. (обогащение на дорогах – это «их» все).

«На выплату субсидий заложено 47,6 млрд. грн. и это на 8 млрд. грн. меньше, чем в нынешнем году. В парламенте уже зарегистрирован законопроект об усилении верификации получателей субсидий, который предусматривает одностороннее раскрытие персональных данных граждан страны», – отмечает Кущ.

Система «Большой брат» будет установлена не только для слежения за депутатами, но и для сокращения количества субсидиантов на примерно 500 тысяч человек.

«Не трудно заметить, что расходы на обслуживание внешнего и внутреннего долга в разы превышают наиболее значимые статьи государственного бюджета (оборона, медицина, образование): перед нами бюджет, составленный в интересах внешних кредиторов, полностью учитывающий их финансовые цели в отношении Украины», – отмечает Кущ.

По сути – это даже не бюджет, а станок для генерирования кэш-флоу, которое будет направлено на удовлетворение требований наших заимодавцев. Все остальные затраты сверстаны по остаточному принципу.

«А теперь вишенка на торте: на науку планируют выделить 10,1 млрд грн, в том числе на развитие университетской науки – 842 млн. грн. Десять миллиардов гривен или $400 млн – это научный бюджет средней мировой фармацевтической компании. Те же поляки, белорусы и россияне давно перешли к плановому выходу расходов на науку и инновации в диапазон 1,5-2,5% ВВП. Кстати, 2,5% – это общепринятый европейский стандарт. Сравним эту цифру с 7 млрд. грн., которые получит «реформированная» прокуратура и поардуемся за прокуроров и отнесен скромный веночек на погост научных знаний», – подчеркивает Кущ.

На энергонезависимость выделено порядка 2 млрд. грн. И это в условиях реальной угрозы газового блэк-аута уже этой зимой, когда Газпром может прекратить поставки газа в Украину. По нынешней тарифной сетке, выделенных 2 млрд. грн. не хватит даже на выплаты премий «нафтогазовым чиновникам».

«Что касается социальной инклюзии ВВП. Минимальная пенсия вырастет до 1769 грн. Правда случится это лишь к декабрю следующего года. Зато максимальная пенсия увеличится с 16,38 до 17,69 тыс. грн. (прокуроры и судьи уже сейчас пакуют чемоданы на шопинг в Милан)», – отмечает Кущ.

Поступления от приватизации запланированы в размере 5 млрд грн. То есть будут продавать или не все, или очень дешево. Скорее всего – речь о втором варианте. В любом случае, тотальной распродажи госсобственности не будет: на марше новые схемы в виде создания мегахолдина по управлению государственными активами. Любимая тема бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который «сливал» коммунальные предприятия в похожие холдинговые «котлы». Судя по всему, инвесторам такую корову не продадут и будут доить сами.

«Не прольется дождь финансовой инклюзии и на более широки слои населения. Минимальная зарплата будет повышена до 4 723 гривен или 550 грн, что явно не тянет на счастье, обещанное всем украинцам. Новая власть хоть и пыталась по примеру героя фантастической повести братьев Стругацкий выкрикнуть: Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!», но в тоге получилось как всегда: «внешние кредиторы, дороги, прокуратура, Феофания»», – подчеркивает Кущ.

В общем, перед нами типичная «яценомика» или возрождение экономической и социальной политики 2014-2015 годов. С одной стороны – «бюджет кредиторов», а с другой – максимальное сжатие социальной составляющей, то есть системная десоциализация государства. И это явно не бюджет развития, то есть стоит ожидать и дальнейшее продолжение деиндустриализации экономики.

«Социальная инклюзия роста в виде намазывания темпов увеличения валового продукта на общественный бутерброд, также практически сведена к нулю. Добавка пятисот гривен к минимально зарплате – это даже не смешно. В этом плане, смета элит в Украине в 2019 выглядит и вовсе жестоким фарсом: менять правительство Гройсмана на реинкарнировнное правительство «Яценюка в обличье Гончарука» – действо, требующее от электората самоотречения…», – отмечает Кущ.

Конечно сейчас, в ответ на общественный хайп запускает «убойный» аргумент, что данный бюджет – это лишь проба пера. Он был разработан на старых макроэкономических прогнозах прежнего правительства и был подан лишь для того, чтобы не нарушить установленные сроки рассмотрения.

Оправдание выглядит весьма сомнительно. Это как внести законопроект о введении смертной кары за торговлю в подземных переходах и затем успокоить людей, что при повторном рассмотрении она будет заменена на штраф в сто гривен (мол, просто надо успеть зарегистрировать законопроект).

На самом деле, в бюджете есть достаточно консервативные и обоснованные индикаторы в виде темпов роста экспорта и импорта в 2020-м на 7-8%. Скорее всего, так и будет. А для роста ВВП на 5%+ нужно, чтобы индикаторы внешней торговли были как минимум в два раза выше: экспорт должен расти на 10-15% в год, примерно в этой же динамике – импорт, ведь растущая экономика будет нуждаться в инвестиционном импорте в виде оборудования и технологий. Так что, скорее всего, никаких кардинальных изменений не будет.

«Просто нужно было «хайпануть» после назначения «красным словцом», тем более, что в ближайшие месяцы ситуация на внешних рынках может существенно измениться и тогда отсутствие изменений в бюджете будет с лихвой оправдано пресловутыми «экзогенными» факторами влияния. Мол, хотели, но не «шмогли». Как в известном анекдоте про клячу, которая просила поставить на нее во время забега и наивный зритель покусился на «преданный и открытый взгляд», – отмечает Кущ.

«А пока все обещания «новых лиц» касательно роста экономики, счастья и прочих няшных вкусностей, на поверку оказались обычными обещаниями мужа-балбеса озолотить жену, но на деле принесшему в дом зарплату в размере минималки. Но с добавкой 550 гривен. Это как в известном фильме «назад в будущее» попасть из 2020 в 2015-й. Новая «яценомика» на марше или здравствуй «Арсений, новый год», – подытожил Кущ.