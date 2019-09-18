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Содрать семь шкур с соседа. Как Россия завышает цены на поставки газа в Украину

«Газпром» всегда завышал цену на газ для Украины по своему контракту, причем нередко в несколько раз. Стокгольмский арбитраж изменил данную ситуацию.

Если провести сравнение формул расчета цены на газ по контракту с «Газпромом» на поставки в Украину, которые были до рассмотрения иска «Нафтогаза» Стокгольмским арбитражем и после вынесения решения по исковому делу – разница в цене отличается в несколько раз. Результаты сравнительного анализа цен на газ от «Газпрома» опубликовал и прокомментировал на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Готовили анализ для внутренних целей, но цифры настолько важные, что решил их опубликовать», – пишет директор.

На графике показана цена на газ по контракту с «Газпромом» «до рассмотрения в арбитраже» (голубая линия) и «после рассмотрения в арбитраже» (красная линия).

Цены на газ из России.

«Как вы сами видите, цена после просмотра получается постоянно и существенно ниже, чем до рассмотрения дела трибуналом в Стокгольмском арбитраже», – подчеркивает Витренко.

Отмечается, что если посмотреть на текущий период, то разница получается практически в два раза.

«То есть мы бы сейчас платили «Газпрому» за газ цену в 2 раза больше!», – подчеркивает Витренко.

Так бы и произошло, если бы мы не требовали в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности изменив привязку в формуле к цене на нефтепродукты на привязку к рыночной цене на газ в Европе, и сумели отстоять это исковое требования.

«В 2 раза выше цена рыночной, вдумаетесь в эту цифру!», – подчеркивает Витренко.

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Вот это наглядный пример того, как «Газпром» и Россия выстраивает отношения с Украиной, и что происходит, когда никому понять и защитить интересы украинской стороны.

Витренко намерен использовать этот пример, всегда когда понадобится напомнить, как в свое время приходилось доказывать и убеждать просмотра цены до требований рыночного уровня, и как ему и его команде было непросто обосновать все эти требования, чтобы победить в арбитраже.

Готували аналіз для внутрішніх цілей, але цифри настільки важливі, що вирішив їх опублікувати.На графіку ціна на газ…

Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Maandag 16 september 2019

«Мы не нарушаем положения о конфиденциальности наших контрактов с «Газпромом», поскольку цена «до просмотра в арбитраже» может быть рассчитана на основании контракта, опубликованного в прессе, а цена «после» просмотра с законодательством Украины должна все равно быть опубликована», – подытожил Витренко.

Автор Юрий Витренко
Источник Facebook
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