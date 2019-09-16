Конфедерация России и Беларуси. О чем тайно договорились Лукашенко и Путин

Если Лукашенко вновь не «взбрыкнет», уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Именно об этом говорится в программе экономической интеграции двух стран, тайно подписанной 10 дней назад.

Программа экономической интеграции России и Беларуси – тот самый документ, на подписании которого с осени прошлого года настаивала Москва, рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 г., пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы»

С момента его парафирования прошло уже больше 10 дней, однако до сих пор документ под громоздким названием «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» так и не была публично раскрыта, как обещал белорусский премьер Сергей Румас. Однако с его содержанием смогли ознакомиться российские СМИ – и они нарисовали свою собственную картинку происходящего.

Частичное слияние экономик

Напомним, речь идет о программе экономической интеграции России и Беларуси, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся. Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 г.

Речь идет, как минимум, о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Такая степень интеграции – выше, чем сегодня есть в ЕС, по сути на уровне экономик с 2022-го будет действовать конфедеративное государство. Правда, на практике сложно представить себе равноправный (это особое требование Минска) союз двух стран, когда экономика одной (РФ) в 29 раз больше, чем у другой.

По сути, мы видим реанимацию плана создания Союзного Государства (СГ) России и Беларуси (идея 1996-го, договор 1999-го). Только без явно выраженных политических моментов – на внешние атрибуты белорусской государственности Москва пока не посягает. Зато российская экономика поглотит белорусскую уже к 2022-му, что поможет сформировать конфедеративное государство.

Появится общая таможенная и энергополитика, единый налоговый кодекс, гражданский кодекс, а также российские и белорусские предприятия получат единый доступ к госзакупкам.

Последний момент, к слову, особо примечателен: до сих пор белорусы начисто блокировали (неофициально, на уровне чиновников) доступ российских производителей к белорусским госзаказам. Зато сами охотно принимали участие в российских тендерах. Вот только допускали их туда все менее охотно – например, в 2015-м из-за военно-технического сотрудничества Минска с Киевом белорусские предприятия отрезали от российского оборонного заказа.

«По большому счету, то, что написано в рамочном соглашении, не имеет особого значения. Такие документы Минск и Москва подписывали пачками, но не исполняли. Теперь основная лоббистская работа развернется вокруг «дорожных карт» – пошагового плана углубления союза, – сказал в комментарии белорусский политолог Антон Платов. – Интересы Москвы и Минска были понятны и раньше, а теперь только подтвердилось: белорусы хотят подвижек по вопросам ТЭК, россияне – по финансам и таможне. Все остальное по большому счету бантики. От того, как уступки по нефтегазу будут сопровождаться уступками по финансово-таможенным вопросам и будет зависеть реальный уровень отношений. Если этот алгоритм не будет четко прописан, то договор «Медведева-Румаса» ждет судьба договора о «Союзном государстве» от 1999 г.»

Быть или казаться?

Нашумевшее раскрытие положений Программы экономической интеграции – о том, как Беларусь с Россией вот-вот сольется в конфедерацию, – лучший пример того, как СМИ тасуют реальность. Российские журналисты сперва пишут о радикальном документе, интеграции теснее, чем в ЕС, а потом сам же признаются, что большинство формулировок в документе – весьма туманны.

Например, договоренность о едином налоговом кодексе к 2021 г. При этом каждая страна сохраняет свой бюджет и свои налоговые службы. То есть речь идет просто о переписывании национальных законов под одну модель. На практике, скорее всего, дело опять закончится едиными подходами к налогообложению или какой-то такой абстракцией.

Дальше, говорится о единой таможенной политике. Но неясно, чем она будет отличаться от того, что есть сегодня в Таможенном союзе. Непонятно и кто будет руководить единым регулятором газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Если Беларусь и Россия на равных, это не примет Москва. Если пропорционально весу стран, этого не примет Минск.

Все остальное – это простые переговоры столиц, то есть то же самое, что есть и сегодня.

В остальных сферах – макроэкономической политике, банковском надзоре, валютном контроле, хозяйственном законодательстве, промышленной политике, экономических санкциях против третьих стран – стороны лишь договорились о единых принципах работы.

«Это не объединение, не интеграция, а простое бла-бла, которым они занимаются уже 20 лет», – говорит белорусский политолог Артем Шрайбман.

Действительно, если посмотреть спокойным взглядом, то все описанное в документе – не интеграция. Там нет никакого политического контроля, это лишь набор технических мер, опубликованных для сохранения лица, чтобы создавалась видимость «продолжения интеграции братских стран». Более того, это тупиковый вариант.

Ведь Беларуси за те публичные интеграционные меры не причитается никаких компенсаций, и нефтяной и газовый маневры продолжатся в 2020-м. Скорее всего, как и постепенное закрытие российского рынка для белорусских производителей. А это будет означать обвал белорусской экономики, распад отношений и саботаж выполнения даже этих публичных шагов.

Возможно, что подписанный премьерами двух стран документ – это лишь прелюдия перед договоренностями, которые должны подписать в ноябре в Омске Лукашенко и Путин. Там большая часть пока секретна, и политические положения могут оказаться именно в ней.

Между тем, Лукашенко 6 сентября в «Брестской речи» после приезда в Минск Джона Болтона явно дал понять, что не подпишет пакт с Путиным. Соответственно, вполне возможно, что Россия не поддержит Лукашенко на выборах лета 2020-го.

Да, для российской публики Программа экономической интеграции выглядит как победа РФ и начало медленного отступления Лукашенко, особенно в связи с тем, что за эти уступки Беларуси не обещано ничего – ни новых кредитов, ни отмены «нефтяного маневра». А это значит, что все экономические инструменты давления остались, и Россия будет требовать углубления интеграции.

Но. Планы «углубленной интеграции» подтвердили в очередной раз главный принцип этой самой интеграции, которого все 25 лет придерживается белорусская сторона: принципа быстрой обратимости. За многие годы было создано немало наднациональных структур и по линии СГ, и по линии ЕАЭС, и по линии ОДКБ. Но ни одна не имеет какой либо реальной власти в Беларуси, и только дает Лукашенко поводы обращаться к России за поддержкой.

Например, совместная региональная военная группировка. Это соглашение, которое в час большой войны даст доступ армиям двух стран к инфраструктуре друг друга, а в мирное время эта инфраструктура используется для согласованных учений. При этом российскими войсками командуют российские командиры, а белорусскими – белорусские.

Нет и не может быть никакого единого штаба, где российский командир получил бы в подчинение белорусское подразделение. В случае конфликта РБ и РФ это соглашение перестанет существовать за одну секунду, а в спокойное время им можно пользоваться чтобы просить поставки вооружений по льготным ценам.

Другой пример – единый Налоговый Кодекс, о котором сейчас все говорят. Налоговая нагрузка в двух странах примерно одинакова, подходы к администрированию похожи, поэтому просто изменение принципов взимания налогов не изменит для Беларуси ничего. Зато это можно продать как огромный шаг вперед на пути интеграции.

Деньги по-прежнему будут собираться в белорусский бюджет с белорусов, в российский – с россиян. Не будет никакого общего бюджета или общего Минфина. Но счет за такую «интеграцию» белорусская сторона выставит. И, разумеется, в любой момент можно переписать кодекс как угодно вновь.

По факту можно говорить что никаких существенных договоренностей о решении ключевых вопросов (газ, нефть) нет, аппарат правительств обоих стран красиво решил поставленную задачу и подготовил документы, продемонстрировав формальный прогресс с громкими на слух шагами. Но даже эти документы вряд ли будут подписаны, если ключевые вопросы по дешевой нефти и газу не будут решены.

А Лукашенко уже заявил: Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра. Да и по ценам на газ надо договориться. Иначе – интеграция так на бумаге и останется.

Впрочем, она, скорее всего, и так там останется.