Конкуренция при Зеленском отменяется. Кабмин не отдает шельф для разработки американцами

11 сентября Кабмин признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфового участка «Дельфин» на условиях раздела продукции. Отмену конкурса на своей странице в Facebook прокомментировал Илья Пономарев, имеющий непосредственное отношение к этому вопросу.

«Мы признали постановление Кабмина № 271 о запуске СРП по «Дельфину» таким, которое не было реализовано, то есть мы отменили постановление», – заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель, комментируя отмену конкурса для СМИ.

Американская компания «Trident Acquisitions Corp». победила в конкурсе по разработке на основании СРП углеводородного участка Дельфин на шельфе Черного моря. Результаты конкурса правительством утверждены не были.

Конкурс на разработку этого участка Кабмин объявил в апреле. Срок действия СРП – 50 лет. Кроме «Trident», заявки на участие подали американская «Frontera Resources Corporation», подконтрольная Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) «Caspian Drilling International Ltd» и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – «Укрнефтебурение».

«Что ж, теперь это официально: правительство решило отменить конкурс по Дельфину. Оно не стало оценивать правильность нашего выигрыша, а просто отменило конкурс как таковой – хотя он, безусловно, состоялся, как того требовал закон Украины», – пишет Пономарев.

Отмену результата конкурса Понамарев считает очень серьезной ошибкой команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Жаль, что новые молодые реформаторы начали свою работу с такой прискорбной ошибки. Эмоционально их понять можно, споров и скандалов там было много, но рационально – цена этого решения ни много, ни мало 1 миллиард долларов и 2000 рабочих мест для украинской экономики», – пишет Пономарев.

«Я сильно сомневаюсь, что где-то скрыта очередь инвесторов, готовых предложить стране сопоставимые средства – в случае утверждения итогов конкурса это стало бы крупнейшей американской инвестицией в Украину. Мы долго работали над тем, чтобы собрать эти средства, и данное решение правительства означает для нас серьезные потенциальные и реальные убытки», – отмечает он.

Как известно, Ассоциация газодобывающих компаний заявляет, что конкурс на разработку нефтегазовой участка «Дельфин» на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине. Понамарев подчеркнул, что он согласен с плохой организацией самого конкурса.

«Мы согласны с теми, кто говорил, что конкурс был плохо организован изначально, хотя точно такой же конкурс на девять участков на суше, проведенный в рамках того же самого решения правительства, только на две недели раньше, ни у кого вопросов не вызвал. Более того, мы неоднократно предлагали вообще не связываться с такой формой работы с инвесторами, как соглашения о разделе продукции (СРП), не проведя изначально аукциона в рамках действующего правового поля», – подчеркивает Пономарев.

«Также мы согласны с теми, кто говорит, что некоторые собирались под шумок выборов забрать себе этот интересный проект. Однако Трайдент должен был выполнять решения действующего правительства. Мы так и сделали, правительство не остановило конкурс, когда был уже понятен состав участников, а все вопросы начались после того, как мы одержали честно заслуженную победу», – добавил он.

При это особо подчеркивается, что команда Пономарева была готова взять ряд рисков реализации проекта на себя. Однако, не одно предложение так и не было принято во внимание Кабмином.

Что ж, теперь это официально: правительство решило отменить конкурс по Дельфину. Оно не стало оценивать правильность… Geplaatst door Ilya Ponomarev op Zondag 15 september 2019

«Зная, что внутри органов власти идет дискуссия, мы предложили целый ряд компромиссов, в том числе предложили самостоятельно привлечь крупные международные компании в качестве участников проекта – однако ни одно наше предложение принято не было. В новых конкурсах мы участвовать в настоящее время не планируем, т.к. они неизбежно выйдут за временные рамки, установленные для нас американским законодательством», – отмечает Понамарев.

«Сейчас наша юридическая команда оценивает позицию для обращения в суд, как в украинский, так и в международный. Мы точно не можем просто согласиться с данным решением – это будет нарушением прав наших акционеров», – добавил он.

Несмотря на это Понамарев желает удачи новой команде президента Зеленского.

«В то же время мы надеемся, что новое правительство Украины, в успех которого мы верим, и которое впервые за долгое время действительно поставило в приоритет привлечение иностранных инвестиций, обратит внимание на данную ситуацию и найдет способ сохранить для страны крупнейшую американскую инвестицию», – подытожил Понамарев.