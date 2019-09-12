Под управлением МВФ. Почему Зеленский не решится разорвать отношения фондом?

Отказаться от сотрудничества с международными финансовыми организациями – а значит, и от исполнения их условий – мечта многих украинских избирателей.

Ведь украинские политики много лет подряд рассказывают им, что если бы не МВФ, не пришлось бы проводить непопулярные реформы, повышать тарифы, наступать на горло собственной песне о совместном разворовывании того, что еще осталось, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Но самое главное – что не осталось практически ничего. Можно, конечно, еще продать землю и госпредприятия и за год-другой проесть полученное. Но потом все равно придется платить», – пишет публицист.

Украина не получает денег от МВФ почти год. При этом в ближайшие месяцы ожидаются пиковые выплаты по внешнему долгу. Без помощи МВФ страна окажется в тяжелейшем финансовом и социальном кризисе – произойдет тот самый дефолт, о котором мечтает Игорь Коломойский.

«Да, при таком развитии событий все оставшееся государственное имущество можно будет скупить дешево. Но это только в том случае, если удержится власть. А ее шансы на самосохранение будут гораздо более призрачными, чем возможности «олигархов», – подчеркивает Портников.

Поэтому новой украинской власти придется пойти на сотрудничество с МВФ, а проще говоря – на исполнение условий МВФ. Премьер-министру и новым министрам придется разговаривать с представителями делегации МВФ совсем не так, как они могут позволить себе разговаривать с депутатами парламента.

«Да, по указанию Владимира Зеленского депутаты большинства проголосуют за что угодно. Но вот только денег у них нет. Деньги есть у МВФ. Именно помощь фонда формирует наш бюджет и обеспечивает наше будущее», – отмечает Портников.

И пока Украина не объявила дефолт, нашей страной будут управлять не Зеленский с друзьями, а МВФ и страх власти, что в случае невыполнения условий фонда украинская экономика рухнет.

«Это – единственная гарантия, которая позволяет нам всем рассчитывать, что мы не окажемся под руинами», – подчеркнул Портников.

«А значит, всех нас ожидает еще немало сюрпризов», – резюмировал он.