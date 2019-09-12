Налоговая реформа от «слуг народа». Ожидать ли бунта бизнеса на Рождество?

Сумеет ли партия «Слуга народа» и команда президента Зеленского выстроить эффективную налоговую систему в Украине? Вопрос далеко не праздный, с учетом законодательных инициатив рассматриваемых в Верховной Раде.

Новое парламентское большинство анонсировало пакет законодательных изменений по администрированию налогов. Они коснутся и малого бизнеса, пишет Алексей Кущ на страницах «Деловой Столицы».

Что это – попытка власти «отбелить» экономику или очередное закручивание гаек?

Три кольца власти

Среди факторов, сдерживающих развитие экономики, зачастую называют коррупцию, неэффективную судебную систему, чрезмерное госрегулирование. При этом забывают о фундаментальной предпосылке любого развития в рыночной системе – симметричной конкуренции.

А наш национальный капитал, особенно в крупном сегменте, недружелюбен к иностранным участникам, особенно если речь идет о системных компаниях. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат заходить в Украину, их прежде всего останавливают не сами налоги, а именно несимметричные условия конкуренции. Особенно это касается сектора услуг, в котором превалирует упрощенная система налогообложения.

В Украине существует три условных кольца, каждое из которых охватывает свой сегмент предпринимательской среды. Это так называемый офшор в виде малого и среднего бизнеса (МСБ) на упрощенной системе налогообложения. Затем идет мидшор в виде среднего и большого бизнеса, которые применяют налоговую оптимизацию и международное структурирование.

В налоговой службе давно мониторят уклонистов не по фактическим налоговым сборам, а применяя показатель в виде 2-3% от валового дохода (в зависимости от отраслевой специфики): если предприятие платит свыше 2% от выручки – его не трогают, если нет – терзают проверками. Но есть в Украине и оншор, где отчисляются все налоги. Это госпредприятия (потому что не жалко) и иностранные компании (так у них принято). Особенно ярко это видно при анализе плательщиков налога на прибыль.

В его структуре практически нет малого бизнеса. Слабо представлен и средний. Крупные ФПГ платят налог только в том случае, если проводят политику выплаты дивидендов в пользу акционеров (естественно, мажоритарных). Иначе экспортный товарный поток выводится на контролируемые иностранные компании (КИК), и уже там происходит его реализация по рыночным (неконтролируемым) ценам коммерческим контрагентам.

В офшорных и мидшорных юрисдикциях (Ирландия, Шотландия, Нидерланды, Грузия, Кипр, Британские Виргинские острова и т. д.) оседает более $10 млрд серой экспортной выручки в год. Данный процесс не контролируется государством и зависит лишь от оптимизационной стратегии той или иной ФПГ: сколько стоит вывод денег (легализация) на собственника там и сколько придется заплатить налогов при начислении дивидендов здесь.

Призрак анархокапитализма

Любому иностранному инвестору приходится конкурировать с внутренним офшором, находясь в зоне налоговых ставок оншора. Местные бизнесы априори выигрывают эту схватку. Действительно, кому проще победить – компании, которая платит 20% НДС, 18% налога на прибыль и начисляет все налоги и сборы на реальный фонд оплаты труда, или «агломерации» ФОПов (физлиц-предпринимателей), выплачивающей в бюджет 5% и зарплату «в конвертах»? То же самое можно сказать и о личной конкуренции в секторе человеческого капитала.

Человек с официальной зарплатой в 10 тыс. грн отдаст в бюджет 2,2 тыс. грн пенсионного сбора и 1,8 тыс. грн подоходного налога (плюс военный сбор в 1,5%). А наемный работник, получающий зарплату как ФОП, – всего 500 грн единого налога и 918 грн фиксированного ЕСВ, суммарно менее 1,5 тыс. против 4 тыс. грн. Таким образом, чтобы получать соизмеримый уровень доходов, человеку, занятому в официальном секторе, нужно показывать удвоенную личную эффективность.

В Украине государство долгое время пыталось существовать в рамках негласного консенсуса с МСБ как массовым и электорально значимым явлением. И возникла герметичная модель анархокапитализма, где власть априори «вор, коррупционер и неэффективный менеджер», от которого необходимо откупиться фиксированной «данью». Налоги в этой системе воспринимаются как «объективные потери», а не социальная ответственность бизнеса.

Единственный шанс на перезагрузку этой модели – приход новых политических элит, получивших вотум доверия. Если 74% населения сделали выбор, то должны смириться и с жесткой терапией новой власти.

Нужно как-то выбираться из замкнутого круга алогичности: когда государство ругают за плохие дороги и больницы, но никто не хочет платить налоги на хорошие. Аргумент «все будет разворовано, так зачем платить?», уже не работает: пока абсурдно утверждать, что люди массово голосовали за тех, кто будет вновь «воровать».

Проблема, с чего начать – с фискализации или налогового маневра, – всегда будет обсуждаться в духе, что первично – курица или яйцо. Бизнес будет говорить, что наиболее важно снижение налоговых ставок и нахождение равновесной точки фискальной нагрузки, государство – настаивать на усилении администрирования налогов.

Современная монетарная теория говорит о том, что без качественного администрирования налогов любые национальные деньги нельзя сделать популярными среди инвесторов, даже если резервы центробанка войдут в мировой топ-10. Ценность денег определяется простым фактом: насколько обеспечивается сбор налогов.

Если государство не собирает налоги и/или не умеет этого делать, оно попросту не создает спрос на свою национальную валюту, что провоцирует экономических агентов переходить на иностранные валюты и иные суррогаты, а национальные деньги тем временем продолжают девальвировать.

В Украине государство никогда не умело правильно собирать налоги, и в этом заключается ключевая проблема нашего развития.

У нас практически не работает зависимость между налоговыми ставками и уровнем бюджетных поступлений. Например, снижение единого социального взноса (ЕСВ) с 38% до 22% не привело к адекватному росту «белых» зарплат и стало причиной роста дефицита Пенсионного фонда практически в два раза.

Фискальный «джойстик» государства окончательно поломался: бизнес не реагирует на снижение налоговой нагрузки. Почему? Ответ достаточно простой. Например, с учетом всех видов налогов и сборов предприниматель должен заплатить 1 млн грн в бюджет. Это плановая величина.

Но с помощью налоговой оптимизации он реально платит государству 100 тыс. грн, то есть в десять раз меньше. В таком случае даже снижение налоговых ставок в два раза будет встречено им с кривой усмешкой. Таким образом, игра со ставками, пока не сформировано качественное администрирование, – это попытка поймать ветер ладонями…

Вернемся к нашему внутреннему офшору. Здесь находятся не только предприниматели микроуровня (как и предполагала изначально философия упрощенки) с оборотом, например, до 4 млн грн в год и ставкой 5% (четвертая группа), но и более крупный бизнес, который регистрирует несколько десятков ФОПов на своих сотрудников, а если кумулятивного лимита не хватает, – прячет свои финансовые обороты за фиктивными чеками.

Таким образом, крупная торговая или ювелирная компания с годовым оборотом в 1 млрд представляет собой конгломерат из нескольких сотен ФОПов, которые имеют такое же отношение к предпринимательству, как морские свинки к морю. В роли ФОПов регистрируются кассиры, уборщицы и водители, а также их родственники и кумовья.

Примерно так же организован бизнес в сегменте IT. Капитализация национального фондового рынка не позволяет продавать на нем IT-продукты стоимостью в сотни миллионов долларов. Это можно делать лишь в Европе, а лучше в США.

Приличное фондирование под стартапы можно привлекать там же, и инвесторы ставят условие: регистрировать новые компании под краудфандинг в понятных для них юрисдикциях. Украина в список понятных не входит.

Кроме того, наш IT-сегмент представляет собой преимущественно экспорт цифрового сырья, которое на Западе собирается в программное обеспечение. Готовый софт мы по большей части импортируем.

В этой модели IT-бизнес выстраивается примерно по следующей схеме: фронт-офис на Западе, где и платятся основные налоги от продажи конечного продукта, общество с ограниченной ответственностью в Украине, которое занимается наймом персонала и арендой офиса, и непосредственные исполнители заказа на производство цифрового сырья, айтишники на аутсорсинге, которые, как правило, регистрируются как ФОПы и получают деньги в виде переводов из-за рубежа на основании актов выполненных услуг.

Не в последнюю очередь поэтому Украина, с одной стороны, беднейшая страна Европы, уступающая даже Албании, а с другой, по данным The Economist (Pocket world in figures 2020), входит в тройку государств с самой высокой динамикой покупки новых автомобилей.

Фискальный фронт

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что полноценная налоговая реформа откладывается на весну 2020 г., а ее имплементация – на 2021-й.

Аргументация такая: «Этот год мы посвятим тому, чтобы отремонтировать администрирование, чтобы бизнес тратил меньше времени и денег на то, чтобы считать». То есть государство выбрало фискализацию без одновременного балансирования стимулирующими мерами, такими как снижение ставок налогов или налоговая амнистия.

Фискализация будет опираться на несколько базовых позиций:

1) имплементация стандартов BEPS для контроля за налоговой оптимизацией и международным структурированием бизнеса;

2) усиление контроля за фискальной дисциплиной в сфере МСБ;

3) увеличение сырьевых налоговых сборов в виде ренты. Соответствующий пакет налоговых законопроектов внесен народным депутатом от «Слуги народа», главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Начнем с ренты. Украина обладает колоссальными природными ресурсами. Но бюджет получает в виде рентных платежей чуть более 40 млрд грн в год – на уровне реальной прибыли нескольких отечественных ГОКов. Кстати, более 90% отчислений – это рента за добычу газа, нефти и газового конденсата.

Здесь предусматривается увеличение рентных платежей за добычу руды и изменение формулы расчета: база налогообложения – не себестоимость руды, а полуфабрикат в виде окатышей и агломерата. Жаль, что повышенные ставки не действовали в первом полугодии, когда цены на железную руду выросли в мире с $60 до $120 за тонну.

Единственный недостаток законопроекта – мало повысили. Еще неплохо было бы рентные отчисления направлять в специальный резервный фонд, чтобы средства шли на структурную перестройку экономики и увеличение удельного веса отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости.

Относительно фискальной дисциплины МСБ законопроекты касаются детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Предлагается применение регистраторов расчетных операций (РРО) для всех – сейчас это не нужно в случае годового дохода до 1 млн грн. Новация коснется отелей, ресторанов, кафе и интернет-площадок. Регистраторами могут быть не только старые аппараты, но и специальные программные комплексы в смартфонах (технического решения пока нет).

Усиливается ответственность за распечатку и хранение чеков (что предусматривает наличие у предпринимателя принтера) и так называемую «первую ошибку» – с одной гривни до 150% от стоимости товара. Данные новации вряд ли могут напугать реальных предпринимателей, зато внесут существенные неудобства в работу фиктивных ФОПов: для каждого такого «ручного предпринимателя» владельцу бизнеса-конгломерата придется обеспечивать РРО и его администрирование, что увеличит финансовые и оргзатраты.

Покупатели получат право на фискальный кешбэк: каждый, кто выявит незарегистрированный чек и предъявит его фискалам, получит 100%-ный возврат стоимости товара или услуги, а предприниматель заплатит штраф вдвойне. Подобная практика есть в западных странах относительно контроля с помощью мобильных кодов акцизных марок.

Но приживется ли она у нас, сказать трудно, учитывая, что налоговое стукачество в Европе – это внутренняя реакция и моральная установка 90% общества на факты неуплаты со стороны маргинальных 10%.

А в Украине эта пирамида перевернута с ног на голову – и ловить предпринимателей за «предчеки» будут граждане, получающие зарплату «в конвертах». На практике данные новации означают, что даже точка по продаже воды в подъезде должна будет по итогам дня снимать отчет, заносить в фискальную память и отправлять так называемый Z-файл.

Еще больше изменений ждет Налоговый кодекс в соответствии с законопроектом №1210. Здесь основной акцент сделан на План действий BEPS (механизм по борьбе с размыванием налоговой базы), утвержденный странами – участницами ОЭСР.

В контексте имплементации многостороннего соглашения MLI, которое предусматривает координацию международного налогового законодательства, уточнено понятие представительства нерезидентов и их операций в Украине. Предполагается, что данные нормы смогут ввести у нас понятие «деловой цели»: если транзакция была обусловлена не реальными деловыми задачами, а оптимизацией налогообложения, то она выводится из режима льготного налогообложения.

Благодаря внедрению единого стандарта налоговой отчетности CRS страны-участницы смогут в автоматическом режиме обмениваться друг с другом информацией о конечных бенефициарах КИК.

Изменения в Налоговый кодекс предполагают введение трехуровневой структуры отчетности для таких компаний:

1) трансфертное ценообразование (позволит минимизировать потери от экспорта сырья на офшорные торговые «прокладки»);

2) глобальный отчет по группе (для формирования консолидированного налогообложения);

3) отчет по всем компаниям группы в разрезе стран. Каждая ФПГ, которая нарушит требования по отчетности КИК, рискует нарваться на штраф в размере 1000 минимальных зарплат. Продажа товаров на международных рынках по неконтролируемым ценам (те самые «прокладки») будет приравнена к выплате дивидендов и соответственно облагаться налогом.

В качестве компенсации бизнесу предложат материальную ответственность контролирующих органов за ущерб по причине неправомерного решения, коллегиальное рассмотрение материалов налоговых проверок, создание Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб налогоплательщиков.

Указанные нормы вызвали шквал возмущения в экспертной и бизнес-среде. Справедливости ради отметим, что «чистить рыбу» решили одновременно с хвоста и с головы. К сожалению, нарушена последовательность реформ, которая должна была включать в себя: нахождение властью и бизнесом равновесной точки налоговой нагрузки; введение переходного периода и регулятивных позитивных стимулов для принятия более жестких фискальных мер.

И самое главное – первый этап должен был заключаться в фискальном дисциплинировании большого бизнеса, затем среднего и уже на финише реформы – малого. Но и огульная критика пакета законопроектов явно выходит за рамки объективности.

В любом случае три кольца в виде внутреннего офшора, мидшора и оншора должны совместиться друг с другом. Достичь это можно лишь с помощью снижения общих ставок налогообложения и повышения размера единого налога до некоей средневзвешенной величины.

Бизнес должен увидеть свет в конце тоннеля в виде пакета налогового снижения и иметь возможность адаптироваться к новым условиям. В данном случае законодатели слишком рано решили выложить на стол все карты. Анархокапитализм такого не прощает. Он по-прежнему воспринимает государство как охотника за полюдьем и готов платить лишь фиксированную дань.

А любые попытки власти ввести социальную ответственность в рамках налоговой реформы воспринимаются частью предпринимательской среды как действия волка в овчарне. Умение ставить общие интересы выше личных – это пока прерогатива более зрелых социально-рыночных систем.