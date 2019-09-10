Зачем россиянам пенсии и ипотечное жилье? Новая коррупционная схема Кремля

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте».

Казалось бы, после повышения в прошлом году пенсионного возраста в России, что не имело никаких других целей кроме «ограбления» простых россиян так как речь идет исключительно о триллионах рублей «экономии» для бюджета, российскому правительству в данном направлении будет сложно что-нибудь придумать. Но нет, «креативность» в данном вопросе снова «заработала» и, в перспективе, простые россияне могут вообще остаться без пенсии, пишет на страницах «Planeta» Владислав Аниськин.

В частности, Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте».

Основное в новой модели – исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Кроме того, в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.

Как указывают в Министерстве финансов, основными целями данного законопроекта является создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

Вместе с тем, Центральный банк России ЦБ не считает возможным внедрять в РФ систему индивидуального пенсионного капитала и считает необходимым сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений иными словами, новая система будет модернизацией существующей модели негосударственного пенсионного обеспечения.

В любом случае, как бы не красиво «звучали» предложения российской власти и о какой бы форме «модернизации» системы пенсионных накоплений не говорили, их «замораживание» правительством РФ начиная с 2014 года привело к снижению доверия к ней со стороны населения до нуля. Именно поэтому, вне зависимости от того, какая модель будет принята – минфина или Центробанка ее основной целью станет изменение плательщика в фонд, им, скорее всего, станет работодатель.

Причем, судя по всему реформа будет принята довольно быстрыми темпами так как уже определено куда потратить «излишки» денег. За счет пенсионных накоплений населения правительство решило развивать рынок ипотечных облигаций, которые приобрели печальную известность в 2007-08 годах, спровоцировав банкротство четвертого по активам банка Bear Stearns, обвал мировых рынков и глобальный финансовый кризис.

По сообщению «Коммерсанта», «Минфин, ЦБ, Минстрой и госкорпорация ДОМ.РФ уже утвердили дорожную карту по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, в которые банки «пакуют» платежи физлиц по ипотечным кредитам и перепродают инвесторам».

Такие облигации предлагается внести в список разрешенных активов для инвестирования средства пенсионных накоплений, находящихся под управлением ВЭБа. В них также разрешат вкладывать свободные деньги госкорпораций, федерального бюджета и фонда жилищного обеспечения военнослужащих.

Всего в ипотечные бонды планируется привлечь 7 триллионов рублей, что, согласно «дорожной карте», поможет снизить стоимость кредитов на 1-1,5 процентного пункта и таким образом выполнить поручение Путина, приказавшего довести ипотечные ставки до 8% к 2024 году.

Эмитентом ипотечных бумаг станет «Дом.РФ Ипотечный агент» – структура банка ДОМ.РФ (бывший «Российский капитал»), который, согласно итогам проверки «силовиков», был вовлечен в «сложные многоуровневые схемы» по выводу доходов от строительства, в результате которых в неизвестном направлении исчезло 90 тысяч кв. м жилья. Кроме того, получив от государства имущественный взнос на 84 млрд рублей, банк отразил только 58 млрд рублей.

Складывая вместе эту информацию что-то подсказывает – в ближайшем будущем «пенсии россиян» будут масштабно разворовываться, а основными направлениями переводов денег станут офшоры в «теплых» странах, причем это все будет происходить на фоне массового «недостроя» по всей необъятной России.

Такое уже было в истории этой страны, но особый цинизм современной ситуации заключается в использовании пенсионных накоплений простых граждан страны, чего ранее не встречалось.