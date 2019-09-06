Поднять ВВП Украины. Сколько ресурсов есть для экономического роста?

Ресурсов на все и сразу не хватит. Их стоит сосредоточить на наиболее перспективных направлениях. Но как их определить?

Украина сегодня напоминает семью, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи не зарабатывает – в нашем случае это предприятия, которые работают недостаточно эффективно (по мировым меркам), пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Сперва идет длинный этап стагнации, когда рассчитывать на рост доходов не приходится без реструктуризации экономики. Причем ВВП на этом этапе может и расти, но принципиально это дела не меняет.

Второй этап – уязвимость к образовавшейся задолженности, заметное отрицательное сальдо внешней торговли. Украина сейчас на этом этапе. И третий – финансовый кризис, возникающий из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами.

Что такое точки роста

Чтобы стране сводить концы с концами, требуется стимулировать экономический рост, развивать внутренний рынок, одновременно не забывая про отрасли, ориентированные на экспорт. Но здесь легко угодить в ловушку: распылить силы и инвестиционные ресурсы, не добившись в итоге результата.

Иначе говоря, существуют разные подходы к стимулированию экономического роста. Первая модель предусматривает, что в государстве создаются равные условия для любого бизнеса, а дальше – «что вырастет, то вырастет». Исторически такой подход позволил сформироваться таким мощным экономикам, как США и Евросоюз, и даже Китай еще успел обеспечить подъем своей экономики подобным образом.

Но сегодняшний мир слишком многообразен, а ресурсы Украины как государства ограничены, да и иностранные инвестиции, мягко говоря, в дефиците. В таких условиях более предпочтительной выглядит другая модель – упор на выявление так называемых точек роста национальной экономики.

Например, такими точками роста для Японии в 1970-х стали электроника и автомобилестроение, для Южной Кореи – судостроение и бытовая техника, для Франции в 1950-1960-х – энергетика и перерабатывающая промышленность, для Ирландии в 1980-х – IT и телеком.

Суть данной модели в том, что правительство совместно с национальными бизнес-ассоциациями определяет некие отрасли, для которых создается режим наибольшего благоприятствования, прежде всего в налоговой и инвестиционной сферах, а также по разного рода регуляторным вопросам.

В большинстве случаев это экспортно-ориентированные отрасли. Но не обязательно, особенно для Украины – страны большой и с крупным внутренним рынком. Вопрос теперь в том, что может стать такими точками роста для нашей страны.

Соблюдать осторожность

Сегодня наибольший доход Украине приносят АПК и горно-металлургический комплекс. Казалось бы, вложить туда еще денег, создать условия максимального благоприятствования – и можно подсчитывать рост благосостояния.

Но нужно понимать, что сегодняшние успехи сельского хозяйства, эти рекордные урожаи пшеницы, подсолнечника и кукурузы, – они достаются нам путем истощения уникальных украинских черноземов. То есть мы, по сути, берем сегодняшние прибыли в долг у следующих поколений. То же самое – и с полезными ископаемыми. Если не дети, то внуки наверняка захотят нас спросить: «Почему у вас были и металлы, и нефть, и газ, а у нас их нет?».

Приоритеты для экономического роста

То есть точки роста должны быть такими, чтобы этот самый рост не происходил за счет нашего будущего, будущего наших детей. Но на какие именно отрасли сделать ставку? Это самый сложный вопрос.

Как дать преференции – понятно, сложнее определить – кому? Да еще и сделать так, чтобы с самого начала исключить из этого процесса коррупционную составляющую. Этот выбор точек роста украинской экономики и должен оказаться в центре общественного обсуждения в ближайшее время.

При этом вне зависимости от того, какие секторы экономики мы выберем в качестве точек роста, быстрый (6-10% в год) и долгосрочный (непрерывно более 20 лет), экономический рост имеет вполне определенный фундамент. Это экономическая свобода, защита частной собственности, «малое государство» (не более 20% ВВП, а на этапе бурного роста до 15% ВВП создаются госпредприятиями), безусловное верховенство права и независимый суд, свободный рынок труда и свободный рынок капитала – без монополии национальной валюты и жестких барьеров на доступ к мировому финансовому рынку.

Можно уже сейчас перечислить и те моменты, которые порой выглядят очень соблазнительно с политической точки зрения, но которые способны на корню убить саму идею развития через точки роста. Это такие меры, как государственное регулирование цен, государственные программы импортозамещения, доминирование государственной собственности в выбранных секторах, всеохватывающее лицензирование, сертификация и система выдачи разрешений, запреты на использование иностранных валют, отсутствие международных гарантий прав собственности инвесторам.

Добавим сюда высокую налоговую нагрузку и недоступность дешевых кредитов – и получим полный перечень проблем, которые должно преодолеть правительство перед тем, как начинать стимулировать выбранные точки роста.

Есть еще один важный момент, связанный с описанной концепцией точек роста. Обязательным фактором должна быть инновационность. Но, опять же, примененная с умом. Использование беспилотных комбайнов на обычном кукурузном поле лишь повысит доходы уже существующих агрохолдингов. А вот массовое внедрение небольшими фермами сквозной технологии выращивания органических овощей в закрытом грунте – это уже задел для точки роста.

Шанс сделать из того, что мы имеем сейчас, благополучную, процветающую, социально-ориентированную страну, – в том, чтобы сосредоточиться на развитии тех секторов экономики, которые именно в украинских условиях способны дать максимальную отдачу без растраты невозобновляемых ресурсов.

«Прекрасно, что новый Кабинет Министров определил конкретные цели с точки зрения параметров роста экономики и, соответственно, ВВП на ближайшие несколько лет. Цифры известны – это 40% за пять лет. Возникает вопрос: за счет чего мы можем этого достичь?», – комментирует ситуацию основатель инвестиционной компании VI2 Partners Алексей Чернышов.

По его мнению существует три неопровержимых фактора экономического роста для любой развивающейся страны, не только для Украины. По каждому из них мы сейчас можем показать действительно высокий класс, в отличие от предыдущих лет.

Первый фактор – это прямые иностранные инвестиции. Их тормозом всегда являлись коррупция, неработающие судебная система и правоохранительные органы, слабая гарантия сохранения и развития активов. Что меняется сейчас? Этот фактор должен заработать. По крайней мере, первые шаги, которые мы наблюдаем со стороны новой власти, вскоре могут положить этой проблеме конец.

Второй – рост промышленного производства. Фактор в определенном смысле схожий с первым. Позитивная динамика изменения инвестиционного доверия к Украине со стороны внешней среды приведет к росту этого сектора экономики. Не будем забывать также об увеличении экспорта.

И третий фактор – рост внутреннего потребления. Доходы населения и доверие к стране изменяются в положительную сторону. Украинцы будут больше потреблять товаров и услуг. Любое движение внутри экономики создает, как правило, добавленную стоимость, влияющею на экономический рост. Также мы надеемся на рост средней заработной платы и возможное возвращение трудовых мигрантов.