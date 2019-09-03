Мифы о дефолте в Украине. Золотовалютные резервы продолжают свой рост

Золотовалютные резервы в Украине продолжили свой рост, все больше нивелируя мифы о дефолте.

Национальный банк Украины НБУ только за период с 19-го по 23 августа выкупил $79,5 млн на валютном рынке для пополнения международных золотовалютных резервов, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Неделей ранее, 12–16 августа, НБУ выкупил $59,8 млн. Это означает, что за неделю объемы пополнения международных золотовалютных резервов выросли на $19,7 млн, а с 5-го по 9 августа НБУ выкупил $156 млн. В то же время в августе объемы пополнения резервов значительно сократились в сравнении с июлем, когда НБУ выкупил $1,2 млрд.

Всего с начала года НБУ выкупил на валютном рынке $3,2 млрд, а продал на рынок $248,23 млн.

«Что же, дамы и господа, поговорим о золотовалютных резервах Украины и неизбежно сопровождающего их в СМИ, как гибридных, так и некоторых украинских, что особо печально, призрака дефолта», – пишет военно-политический обозреватель.

Как уже известно, в июле ЗВР Украины установили шестилетний максимум и составили $21,8 млрд увеличившись за месяц на 5,8% или $1,2 млрд. В августе НБУ продолжил скупать валюту, уже меньшими, но все же наполняющими ЗВР темпами. В частности, на прошлой неделе было выкуплено $20 млн, с 5 по 9 августа было выкуплено $156 млн, с 12 по 16 августа $59,8 млн и т.д.

«То есть, продолжилась тенденция скупки валюты, а не ее слива. И в целом с начала года НБУ выкупил с валютного рынка уже более $3,2 млрд, в то время как продажи составили около $250 млн», – отмечает Коваленко.

«А теперь самое главное. С учетом украинских ЗВР, которые по итогам августа уже превышают $22 млрд, насколько реален для Украины дефолт?», – подчеркивает он.

Согласно методологии МВФ, золотовалютные резервы страны должны обеспечивать 3-х месячный чистый импорт этой страны. И только при падении ЗВР ниже данного показателя может обсуждаться вопрос дефолта по обязательствам, но не являться дамокловым мечом и неотвратимостью.

«Между тем, при объеме резервов Украины более $22 млрд с учетом месячного импорта объемом $6 млрд они покрывают более 3 месяцев оного. То есть, согласно методологии МВФ тут даже говорить не о чем. Разве что только с целью преследования своих личных, дестабилизирующих обстановку в стране целей», – резюмирует Коваленко.