В России установили новый «рекорд». Растут проблемы с кредитованием населения

Падение реально располагаемых доходов россиян (на 1,3% только с начала этого года) и пикирование общей экономической обстановки в стране, заставляют граждан России все глубже погружаться в долговое болото. И, как показали последние данные этого процесса, он снова установил рекорд, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, на сегодняшний день россияне имеют на руках более 14 млн невозвратных кредитов (те которые не погашаются 90 и более дней). Причем рост таких кредитов с начала 2019 составил 12%!», – пишет военно-политический обозреватель.

При этом общая сумма задолженности которую физические лица просрочили уже превысила 1,5 трлн рублей, а всего невозвратными кредитами считается объем средств размером 4,1 трлн рублей.

«А согласно данным S&P, в РФ по состоянию на I-е полугодие 2019 в активе российских банков – невозвратных кредитов на 10,2 триллиона рублей, что является худшим показателем с 2009 года», – отмечает Коваленко.

В России проблема невозвратных кредитов, в какой-то мере сродни банковскому кризису. Проблема есть, но о ней на федеральных каналах не особо говорят и стараются не афишировать.

«Хотя даже в Минэкономразвития РФ подчеркивают, что с такими темпами роста невозвратных кредитов в 2021 года Россию может укрыть глубокая рецессия, но остановить процесс невозможно», – подчеркнул Коваленко.

Процесс невозможно остановить, поскольку падение уровня жизни россиян значительно опережает их потенциальную возможность адаптироваться и отказываться от привычных в прошлом благ, что и заводит их в долговой водоворот.

«А потому, да, верной дорогой, к светлому будущему, идут товарищи!», – резюмирует Коваленко.