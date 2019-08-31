В ожидании черных лебедей. Почему инвесторы с оптимизмом смотрят на новый Кабмин?

Мир попал в шалтай-болтай: успел за последнюю неделю как упасть, так и подняться на новостях о китайском ответе на трамповские пошлины. И если неделю назад все расстроились, когда китайцы сказали, что введут, то сейчас все обрадовались, потому что китайцы сказали, что передумали и подумают еще, вводить или не вводить, пишет на странице в «Новое Время» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«В итоге, рынки вернулись в изначальную точку, отыграв часть потерь последних недель, но все еще существенно отстают от исторических максимумов. Впрочем, можно радоваться, что август прошел, а никакие черные лебеди еще не прилетели. Разве что в Аргентину, но это больно только для самих аргентинцев и тех, кто в них поверил и пока не может привести к эффекту домино. И индекс S&P500 откроет эту пятницу недалеко от отметки в 2924 пункта», – пишет эксперт.

На горизонте, конечно, продолжает маячить стая птиц, и кто знает, будут это банальные утки, или полноценный черный лебедь. С одной стороны шарика у нас есть Гонконг, где клинч протестующих и китайской власти никуда не делся.

«И самое обидное, что он никуда деться не может. С одной стороны, есть китайские пацаны, которым (тем более, скоро праздновать юбилей компартии Китая) должны по своим пацанским правилам показать, кто в доме хозяин. А с другой – есть население Гонконга, большая часть которых видит себя свободными людьми в свободном мире и просто физически не может принять правила авторитарного Китая. И если в один момент китайские власти захотят разрубить этот гордиев узел, повторив Тяньаньмэнь, то эффект на финансовую систему региона и мира может быть колоссальным», – подчеркивает Фурса.

А с другой стороны планеты, в бывшей метрополии Гонконга, Борис Джонсон сел за штурвал и несется в стену Brexit без сделки, последствия которого трудно предсказать. На этой неделе он воспользовался какой-то хитрой юридической уловкой и приостановил работу парламента. Чтобы не мешали совершать самоубийство. Но посмотрим, не приостановит ли самого Джонсона теперь парламент, у которого будет для этого целая неделя.

Украинский сегмент еврооблигаций за неделю подрос, прибавив пару пунктов. В основном на новостях о будущем кабинете. И в целом его состав порадовал инвесторов. Если честно, он оказался даже лучше ожиданий прагматиков. Набор чикагских мальчиков и девочек с правильными ценностями впечатляет.

«И если им позволят – а особенно если будут поддерживать в парламенте и администрации президента – то результаты могут быть впечатляющими. Конечно, порадовались реалисты, в то время как у оптимистов остались вопросы, и инвесторы не стесняются их задавать», – отмечает Фурса.

Во-первых, почему в правительстве остался самый токсичный министр предыдущего правительства. И нужны ли его рюкзаки опыта при заявленном желании играть по правилам.

А также зачем в правительстве назначен смотрящий от Коломойского, Дмитрий Дубилет, в свое время бывший член правления Приватбанка, и теперь занявший неприметную должность министра Кабинета министров, которое не дает особых полномочий, но позволяет видеть все, что происходит. Но реалистов больше: все-таки люди понимают, что они покупают долги Украины, а не Швеции. И получают соответствующую доходность.

«А по сравнению с другими точками на карте, дающими подобную доходность, события в Украине резко отличаются в положительную сторону», – подчеркнул Фурса.

Так что пока инвесторы рады. Но аппетит приходит во время еды. И инвесторы уже ожидали, что в ночном порыве новые депутаты напринимают множество реформаторских законов, большая часть которых касается сотрудничества с МВФ. Но депутаты пошли спать, проголосовав только за популистское снятие депутатской неприкосновенности. И теперь, главное, чтобы запал принимать все поскорее с наступлением осени никуда не пропал.

«Конечно, не обошлось без пугающих заголовков о реструктуризации, которые могут напугать инвесторов на фоне официальных заявлений Аргентины о реструктуризации. А все дело в том, что один из депутатов одной из фракций выучил пару умных слов и напрямую задал вопрос премьер-министру о том, что он будет делать с варрантами и как намерен их реструктуризировать», – отмечает Фурса.

Ответ был абсолютно рационален и корректен, но птичка уже вылетела. И да, не стоит сомневаться, что над варрантами думают. Но особенность этого инструмента такая, что говорить об этом вслух нельзя.

«Потому что любые разговоры вредны, ибо либо подрывают доверие в целом, когда вы используете невпопад слово «реструктуризация», либо приводят к росту цен на эти самые варранты, когда инвесторы понимают, что вы готовы их менять обратно на долг, а это вредно для государственного бюджета. Просто так допускать дефолт по варрантам означает и допустить дефолт по всему долгу, так что это не вариант и надо приходит и договариваться с держателями варрантов. И говорить тут с позиции силы не получится», – подчеркивает Фурса.

Варранты нынче продолжают пребывать в прекрасной форме и уже перевалили за 86% от номинала. А вот нерезиденты на вход в украинские облигации, похоже, почти закончились.

«На этой неделе правительство размещало пятилетнюю бумагу, которая всегда была фаворитом у иностранцев, но на аукцион почти никто из них не пришел. И это уже не первый аукцион за последний месяц, когда спрос более чем скромный», – отмечает Фурса.

Можно, конечно, обвинять выходной в Лондоне, в понедельник, что сдерживало активность банкиров из Сити, но скорее всего лучше готовиться к осени. И к сезонности в гривне. Пока курс держится недалеко от отметки в 25,0 гривен за доллар.

«Причем делает это даже несмотря на падение стоимости руды и прекращение активности нерезидентов. Но бесконечно не фартит», – резюмирует Фурса.