Чего добился «Укроборонпром»? Итоги деятельности гендиректора Букина

Накануне указом президента Павел Букин был уволен с поста главы оборонного концерна. Подведем итоги деятельности и основные достижения «Укроборонпрома» за последние полтора года.

Последние полтора года для концерна оказались сложными, но в то же время мощными и действенными. За время каденции Павла Букина в должности гендиректора ГК «Укроборонпром» украинской армии передано более 6,5 тыс единиц вооружения и военной техники, изготовленной, модернизированной и отремонтированной на предприятиях концерна, сообщает пресс-служба концерна.

Речь идет о высокоточном ракетном вооружении, самолетах и вертолетах, БПЛА, БТР, танках, морской и другой технике, которая помогает Украине противостоять агрессору. Фактически, каждый месяц с 2018 года в украинскую армию поступало по 360 единиц вооружения и военной техники. Общая картина деятельности концерна состоит из больших и малых событий, часть из которых мы вспомним.

На бронетанковых заводах Львова и Харькова развернули процесс серийной модернизации всех боевых танков, находящихся на вооружении ВСУ. Т-64, Т-72 и Т-80 получают новую защиту, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, цифровые радиостанции, средства спутниковой навигации … Все это повышает их боевую эффективность на поле боя, надежнее защищает экипажи.

Модернизация производства. Производство на одном из предприятий концерна. В производственных цехах. Модернизация танков. Модернизация бронетехник. Испытания высокоточной системы «Ольха-Р». Модернизация военных самолетов. Беспилотник. Десантный корабль «Юрий Олефиренко». БТР-4 Пред 1 из 10 След

В этом году завершены успешные испытания высокоточной системы «Ольха-Р», которая собирается исключительно из украинских комплектующих. Продолжаются испытания «Ольхи-М» и «Нептуна», которые создаются благодаря кооперации предприятий «Укроборонпрома» с другими украинскими производителями.

В армию поступают мощные системы радиоэлектронной борьбы от харьковского «Протона». На запорожской «Искре» завершается разработка станции контрбатарейной борьбы. В Запорожье, Конотопе, Киеве, Николаеве, Львове проходит модернизация и ремонт боевой и транспортной авиации.

В течении последних полутора лет впервые в истории оборонного комплекса Украины развернут масштабный процесс модернизации предприятий концерна. Сотрудничество с основными государственными стейкхолдерами – Кабмином и МЭРТ – позволило впервые в истории Украины начать создание высокотехнологичных производственных центров, оснащенных компьютеризированными станками. В частности – на ГАХК «Артем», КБ «Луч», КП «ШКЗ» Импульс», «Заводе им. Малышева» и др.

В 2019 году погашены многолетние долги «Николаевского судостроительного завода» и возобновлена деятельность этого стратегического для государства предприятия. Судостроители уже приняли первый заказ на ремонт десантного корабля «Юрий Олефиренко». Стабильная работа этого единого оборонного судостроительного предприятия – залог возрождения Военно-Морских Сил Украины.

За полтора года налажена действенная коммуникация между предприятиями государственной и частной форм собственности, в том числе с Лигой оборонных предприятий Украины. По инициативе концерна отменена монополия государственных спецэкспортеров.

Право поставлять за границу свою продукцию может получить любое предприятие отрасли. Силовые структуры получили возможность импортировать необходимое им вооружение и военную технику. Таким образом, сделан беспрецедентный шаг по либерализации, инициированной фактическим монополистом в этой сфере.

Произошла оптимизация структуры концерна с сокращением штата на 40%. Сформирован кадровый состав подразделений. Предприятия собраны в отраслевые кластеры. Готовятся к приватизации первые 10 предприятий. Соответствующие документы поданы в Кабмин. Всего таких мероприятий запланировано более 20.

На единой для всех предприятий электронной площадке «SmartTender», аккредитованной в «ProZorro», с 2018-го года создано более 60 тыс тендеров. А использование «Prozorro.Sale» только за полгода позволило получить предприятиям дополнительные миллионы гривен прибыли.

В концерне введен электронный документооборот, интегрированный в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. «Укроборонпром» стал первой государственной структурой в оборонной сфере и в целом одной из первых государственных институтов в Украине, где отказались от бумажного делопроизводства.

Трансформация Концерна усиливает международное военно-техническое сотрудничество Украины. С Турцией создано совместное украинское предприятие, одной из первоочередных задач которого является создание ударных беспилотных летательных аппаратов нового поколения Akıncı. Мы вскоре получим платформу, способную проводить разведку на высоте 12 км и уничтожать живую силу и технику врага высокоточным и обычным вооружением общей массой в 1000 кг.

Недавно «Укроборонпром» победил в тендере, объявленном МВД Перу, на закупку военно-транспортных самолетов. По его результатам Ан-178 заменит в этой стране наши Ан-32Б.

После успешного завершения контракта на поставку танков «Оплот-Т» в Королевство Таиланд начаты поставки в эту страну БТР-3КШ, которые там будут собирать по соответствующей лицензии.

Налажены системные поставки в Украину импортной бронестали мирового уровня для производства БТР-4. Несмотря на сопротивление отдельных коррумпированных чиновников, это позволит нашим предприятиям избежать зависимости от монополиста и наладить собственное производство корпусов.

Украина становится сильнее. Уверены, что полученные достижения должны стать фундаментом дальнейшей трансформации национального оборонно-промышленного комплекса нашего войска и всей страны.