В Украине начал работу новая Верховная Рада, а в России тем временем ощущаю холодное дыхание жесткого экономического кризиса. Как неоднократно уже сообщалось банковскую систему страны-агрессора, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Давно я ничего не писал о банковском кризисе в РФ, о котором не так модно говорить на российских федеральных каналах, как о дефолте в Украине. Хотя, если в 2013 году в РФ действовало 897 банков, то по состоянию на январь 2019 было всего 440. То есть, 50% финансовых учреждений РФ за пять с небольшим лет, канули в лету», – пишет военно-политический обозреватель.

И эти данные, как показывают последние события в России Коваленко вспомнил не зря, поскольку к концу 2019 ожидается, что в России уже будет менее 400 банков. Причем, подчеркивает автор, что это происходит на фоне беспрецедентных вливаний Центробанка на поддержание банковской системы.

«Так, с 2013 года Центробанк РФ залил в банковскую систему около $80 миллиардов, или 5,2 триллиона рублей, что примерно соответствует 30% от бюджета Российской Федерации на 2019 год. Но, как показывает практика, всё это имеет крайне низкий КПД и последние прогнозы, на 2020-й год тому прямое доказательство», – подчеркнул Коваленко.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА» к июлю 2020-го дружная банковская семья РФ не досчитается ещё минимум 45 финансовых учреждений.

«А после июля? То есть, есть все шансы, что в 2020-м в РФ останется чуть более 300 банков…», – отметил Коваленко.

«Говорите дефолт в Украине?», – резюмирует Коваленко.