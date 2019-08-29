«Налоги надо платить!». Как у Зеленского собираются заставить украинцев платить налоги?

В команде президента Украины Владимира Зеленского решили вплотную заняться извечной украинской проблемой ухода от уплаты налогов. Даниил Гетманцев предлагает серьезно заняться наведением порядка по уплате налогов крупным бизнесом и ФОПами, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Новое сито для средних и крупных

Даниил Гетманцев, № 20 в списке партии «Слуга народа», которому сейчас прочат пост главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в последние месяцы не раз обещал, что в первую очередь постарается сделать так, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов, используя работу штатных сотрудников, но оформляя их как ФОПов (фізична особа – підприємець, или ФЛП по-русски).

«Речь идет о так называемых лицах-предпринимателях и о едином налоге. О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОП. Мы брали на себя обязательство не менять налоговый режим – не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОП по единому налогу. Но проблема этого режима в том, что им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес… Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 млн грн – годичный лимит для ФОП). А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОП работать на этой системе, а с другой – исключить уклонения от налогов», – поясняет Гетманцев поставленную задачу.

В самом деле, в Украине очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда покупаешь товар или услугу в магазине, или обедаешь в кафе, а кассовый чек оказывается оформлен от имени некоего неизвестного ФОП, ничего общего не имеющего с тем брендом, с которым ты думал, что имеешь дело. Конечно, скажем, крупная торговая сеть или ресторан на Крещатике не станут выдавать чек от чьего-то «левого» имени. Но вот в небольшом магазинчике или уличной забегаловке, или точке по продаже кофе – такое встречается сплошь и рядом.

Еще одна сфера злоупотреблений по такой схеме – онлайн-торговля. Автор этих строк сам не раз заказывал какую-то электронику или бытовую технику в украинских интернет-магазинах и вместе с заказом получал чек от непонятно кого – но названия магазина, продавшего товар, там точно не было.

По словам Гетманцева, проблема здесь в слишком очевидном разрыве между суммами, которыми оперирует ФОП и крупный торговец. «Мы говорим про использование псевдо-ФОП, когда большой магазин продает телефон и дает чек от ФОП. Хотя мы в здравом уме и трезвой памяти понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФОП на год. В ресторанах и гостиницах можно встретить двойные чеки», – отмечает эксперт.

То есть сейчас массовое уклонение от налогов чаще всего наблюдается там, где крупный и средний бизнес реализует товары за наличные, формально передавая их покупателю (клиенту) через ФОП. В результате чеки от имени реального продавца не выдаются, отследить его торговый оборот невозможно. Ну а дальше начинает работать уже вся теневая цепочка: торговая организация за наличные покупает товар, который, вполне вероятно, ввезен в страну «мимо» таможни и т. д. Вот вам и почти 50% теневой экономики – наивысший показатель в Европе.

Гетманцев считает, что сложившуюся практику можно пресечь путем введения электронного чека. «Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФОП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции на протяжении дня, выдавая электронный чек потребителю, – пояснил он. – ФОП будут учитывать свои операции через систему, которую мы вводим. Мы, к слову, не говорим о том, что она будет вводиться абсолютно по всем видам товаров. Сначала она будет вводиться по товарам, которые наиболее подвержены уклонению. Если ФОП за год продает товары на 5 млн грн, пусть продает, но если за день, то это не сможет так работать».

По словам Гетманцева, систему электронных чеков планируют запустить как можно быстрее. Уже в этом году – утвердить законодательную базу, а с 2020 г. она должна начать работать для отдельных отраслей.

Что такое электронный чек

На самом деле это скорее не чек, а система взаимодействия в режиме реального времени между предпринимателем и фискальным ведомством. Иначе говоря – технологическое решение для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе торговли через интернет), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (вендинговые автоматы), оказание услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров и других услуг там, где не предусмотрено применение регистратора расчетных операций (РРО) – то есть обычного кассового аппарата.

Здесь новая власть ничего нового не придумала. Информационную систему е-Receipt (электронный чек) Государственная фискальная служба запустила в тестовом режиме еще в сентябре прошлого года. Новая модель предусматривает введение альтернативы кассовым аппаратам. Вместо традиционных средств РРО предприниматели могут использовать смартфоны, планшеты, ноутбуки.

В правительстве, инициируя пилотный проект, исходили из предположения, что е-Receipt сэкономит бизнесу время и деньги, а государству поможет в борьбе с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей. В пилотном режиме система е-Receipt будет работать до конца нынешнего года, потом результаты будут проанализированы в ГФС.

Преимущества е-Receipt – бесплатность установки и использования, возможность онлайн-регистрации, отсутствие необходимости вести бумажную документацию. И если для Украины это внове, то многие соседние страны уже используют подобные системы.

Например, в Беларуси любая (без исключений) машина такси оснащена специальным прибором – небольшая коробочка с антенной крепится на лобовом стекле со стороны пассажира. Она в режиме реального времени передает всю информацию о поездке с таксометра прямо в налоговую инспекцию, а заодно следит, чтобы водитель не работал сверх положенного ему времени. Цивилизованно, но в итоге поездка в белорусском такси обходится вдвое дороже, чем в украинском.

Можно сказать и так: «новая власть начинает с легких решений». Дело в том, что во многих отраслях бывает сложно выявить уклонение от уплаты налогов с использованием ФОП. Например, программист пишет код для какой-то софтверной фирмы, или дизайнер сотрудничает с полиграфическим предприятием, или бухгалтер ведет учет в небольшой фирме. Тут еще поди докажи, что он именно штатный сотрудник, а не в самом деле ФОП-аутсорсер. Есть, конечно, наборы критериев, по которым они различаются, но морока для проверяющих все равно страшная.

В случае с розничной торговлей и с услугами все намного проще. Скажем, покупаешь ты чехол для смартфона в каком-нибудь широко разрекламированном онлайн-гипермаркете, а тебе быстроногий курьер вместе с доставленным заказом выдает чек от ФОП «Вася Пупкин». Если ты – налоговый инспектор, проводящий контрольную закупку, то тебе, собственно, и доказывать особо ничего больше не надо – достаточно взять объяснительную у курьера и выписать хозяину гипермаркета повестку на допрос.

Однако розничная торговля и услуги населению – это на самом деле громадный по своему объему сектор экономики. Если команде Зеленского удастся заставить задействованных в нем предпринимателей платить налоги как положено, то это действительно будет большим шагом в сторону детенизации экономики. Правда, общество неизбежно столкнется и с обратной стороной этого процесса – ростом потребительских цен.