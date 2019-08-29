Страсти вокруг «Мотор Сич». США препятствуют сближению Украины и Китая

Уровень субъектности Украины в части принятия тех или иных решений в сфере международного стратегического сотрудничества в очередной раз пробил дно и «загнездился» за плинтусом, пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

«Мы, видимо, уже не только согласовываем с западными партнерами вопросы проведения системных реформ, например, в области образования, медицины или пенсионного обеспечения, но и вопросительно смотрим на своих кураторов, когда дело касается продажи «свечного заводика», – пишет эксперт.

«И пусть заводик явно не свечной, но выработанная в результате многолетнего прикармливания траншами МВФ реакция слюновыделения «собаки Павлова», не позволяет нашим политикам сказать в ответ ничего членораздельного», – добавил он.

На сей раз к нам прибыл ревизор из США – советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который должен «сообщить пренеприятное известие»: нынешние украинские власти должны заблокировать продажу завода «Мотор Сич» китайским инвесторам.

«Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект «шелкового пути» и через привлекательные инвестиции… Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции», – заявил американский «безопасник».

На западе возможность утечки технологий двойного назначения в Китай вызвала живой интерес, даже «Wall Street Journal» посвятило этому событию свою статью. Украинское предприятие обладает уникальными технологиями по производству вертолетных двигателей, а Китай уже давно подбирает «интеллектуальные ошметки» на постсоветском пространстве от Беларуси до Казахстана, использую совместные экономические проекты для коррумпирования местных элит.

Задача Болтона – любой ценой заблокировать продажу «Мотор-Сичи» китайцам, точнее сказать – приостановить передачу в КНР нематериальных активов в виде технологий, проектной документации. В общем, всего того, что называют интеллектуальной собственностью.

Для этого, американцы будут вынуждать новые власти в Киеве применять максимально широкий арсенал средств и методов: традиционный, в виде силовых структур, как-то СБУ и/или Антимонопольный комитет, либо, если и это не подействует на бывшего владельца завода Вячеслава Богуслаева – национализацию предприятия в целях защиты «национальных интересов».

«Последнее будет выглядеть и вовсе комично, с учетом того, что у нас наступила эра «просвещенного либертарианства». Выходит, первыми шагами нового правительства станет попирание священных прав собственности и выкуп государством за несколько сот миллионов долларов еще одного потенциально убыточного завода. И это вместо объявленной приватизации всего и вся, чуть ли не до детских садиков и таможни… Неудобно получится», – подчеркивает Кущ.

Справедливости ради, стоит отметить, что правительство Украины уже давно должно было озаботиться национальными интересами. Правильные страны продают не готовые заводы и технологии, а готовую продукцию.

«К сожалению, наша страна по дешевке сбрасывает свои авиационные технологии саудитам и вертолетные – китайцам. С другой стороны, у нас никогда не умели ставить национальные интересы выше личных и узко политических», – отмечает Кущ.

Это в США владельцами стратегически важной компании могут быть демократы, но находящиеся при власти республиканцы все равно будут именно на ней размещать оборонный заказ. И наоборот. Потому что от этого выигрывает страна, национальная экономика и простые американцы.

«У нас, если ты не в политической обойме, то вертолеты будут заказывать во Франции, а не в Запорожье. И «жирный» оборонный заказ собственник не получит, если не захочет делиться акциями с власть придержащими», – подчеркнул Кущ.

Вследствие отсутствия системной политики, государственные компании – носители высоких технологий обречены на медленное умирание, а частные – на продажу китайцам и арабам.

В США воспринимают наш высокотехнологический промышленный комплекс как досадное недоразумение, который необходимо как прыткого кузнечика накрыть стеклянным колпаком, а затем внимательно следить за угасанием его жизненного цикла. Главное, чтобы «кузнечик» не сиганул в «китайскую гречку».

«Когда эта тактика не срабатывает, американцы публично «обижаются»: как никак в Киеве принесли клятву на «шкуре бизона» в верности «Большому Белому Отцу» из Вашингтона. А там не любят двурушников. Если назвались стратегическим партнером, то полезайте «в кузов», – подчеркнул Кущ.

В США и раньше очень болезненно воспринимали утечку технологий двойного назначения в страны, находящиеся не на той оси, а сейчас, в условиях торговой, валютной и политической войны с Пекином, в Штатах используют любой повод, чтобы насолить Поднебесной.

«С другой стороны, подобные «предъявы» американцев звучат как обида не вполне верного «партнера»: тишина в контексте выполнения Будапештского меморандума, вялая озабоченность во время аннексии Крыма, продажа «джавелинов», когда основные боевые действия закончились, подержанные «хамеры» без оружия и пара таких же ушатанных пограничных катеров», – отмечает Кущ.

«Да, США выделяют нам несколько сот миллионов долларов в год в виде технической помощи и даже гарантировали внешний долг на пару миллиардов. Но все это меркнет в сравнении с одним контрактом в сфере военного сотрудничества между Америкой и Израилем, где фигурируют суммы в 4-5 млрд долларов в год и более 40 млрд за десять лет», – добавил он.

В таком формате действительно можно было бы обидеться, если бы кто-то в Тель-Авиве вдруг решил продать пару военных самолетов в Китай. В отношении Украины, подобные претензии выглядят цинично, что, впрочем, никак не влияет на этическую оценку поведения наших политических элит как в части торговли оружием, так и относительно продажи технологий.

«Тут как говорится «какой шел, такого и сдыбал», с той лишь разницей, что у американцев краеугольным камнем их политики являются стратегические национальные интересы, а у наших элит – обычный гешефт», – пишет Кущ далее.

Примечательно, что Болтон не только пытается заблокировать сделку по «Мотор-Сичи», но и вообще предостерегает Киев от возможных попыток экономически сблизиться с Китаем, например в части реализации совместных экономических проектов, таких как «Новый шелковый путь».

«Напомним: в рамках этого транспортно-логистического проекта перед Украиной открывается уникальная возможность стать транспортным хабом. Китай – экспортно ориентированная страна, которая колоссальное внимание уделяет созданию удобных, быстрых и надежных коммуникаций по поставке своих товаров на ключевые внешние рынки», – отметил Кущ.

С целью продвижения проекта в других государствах, Китай создал Фонд Шелкового пути, который должен осуществлять инфраструктурные и портфельные инвестиции в странах участниках проекта. Общий размер фонда составляет порядка 40 млрд долларов.

«Это могут быть совершенно различные проекты: строительство ГЭС на северо-востоке Пакистана на 1,65 млрд или покупка 98% акций итальянской компании Pirelli (производство шин) за 1,8 млрд. дол. В будущем, объем ресурсных пассивов фонда будет увеличен в десятки раз, в первую очередь за счет инвестиций стран Персидского залив. Кроме того, в 2014 году в Китае был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который создаст региональную конкуренцию Всемирному банку», – подчеркнул Кущ.

Участниками этой международной финансовой структуры, отвечающей за финансовое наполнение проекта, уже стали на данный момент 84 страны (практически вся Азия и наиболее развитые страны ЕС). Инвестиционный и кредитный портфель банка в ближайшие годы может составить порядка 100 млрд долларов.

«Этот финансовый проект, многие эксперты уже успели назвать созданием китайского аналога Международного валютного фонда. В обозримой перспективе, с помощью данного финансового инструмента, Китай планирует создать трансазиатскую сферу общих экономических интересов и сеть стран – союзников», – отмечает Кущ.

В ближайшее время АБИИ будет решать две ключевые задачи: повышение доходности резервов Народного банка Китая, которые сейчас приносят 2-3% прибыли в год и размещение избыточной ликвидности китайской экономики, которая будет высвобождаться по мере продажи Китаем казначейских облигаций США, а этот процесс будет усиливаться прямо пропорционально нарастанию конфликта Поднебесной и Штатов.

«Кстати, участниками банка, стали не только традиционные союзники Китая, но и Индия (крупнейший региональный конкурент), а также Вьетнам и Филиппины, с которыми у Китая есть территориальные трения. Украины пока нет среди участников АБИИ, зато есть Беларусь», – подчеркнул Кущ.

Таким образом, в ближайшие дни речь пойдет не только о судьбе одного, пусть и важного завода, но и о стратегии развития глобального международного сотрудничества нашей страны. Цель США – не дать Украине сблизиться с Китаем, как это уже сделала Беларусь, особенно в преддверии открытия рынка земли.

«Ведь китайцы смогут очень быстро купить с потрохами все местные политические элиты, не выдвигая взамен никаких встречных политических требований. И здесь новые власти будут поставлены перед выбором без выбора или в классический цугцванг», – отмечает Кущ.

«Как говорил однофамилец Болтона из «Игры престолов»: «Если ты рассчитываешь на счастливый конец, значит, ты слушал невнимательно», – резюмирует он.