Остановите поезд! Что крывается за предложением о приватизации «Укрзализныцы»?

Советник президента Зеленского Олег Устенко предложил в ближайшее время провести реструктуризацию и продажу крупнейших госкомпаний. Речь идет о «Укрзализныце» и «Нафтогазе», пишет Алексей Кущ на страницах «Фокуса».

«Существующие «монстры» должны быть «убиты» и «расчленены». Кроме них карма приватизации должна настигнуть и «Укрспирт», а также коррупционные химеры прошлого, вроде Государственной зерновой компании», – заявил Устенко.

О «Нафтогазе» я уже писал, а вот, что касается железной дороги, данное предложение идеально ложится в прокрустово ложе нынешней корпоративной политики этой госкомпании – ее менеджмент уже заявил о желании продать на рынке часть акций, ведь 100% уставного капитала пока еще находится в руках у государства.

По замыслу сторонников разгосударствления, при разделе железной дороги необходимо продать частному бизнесу самые лакомые кусочки, оставив в госуправлении «стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи». В данных месседжах есть неоспоримый плюс – их можно анализировать и есть пространство для конструктивной дискуссии. (В отличие от недавнего предложения руководителя «Укрпочты» продать здание Главпочтамта в Киеве).

Здесь можно вспомнить аргументацию прошлой власти, когда на многочисленных ток-шоу один сторонник Петра Порошенко доказывал, что сейчас наиболее удобный момент для приватизации флагманов украинской экономики, а другой, с тем же пылом, убеждал зрителей, что президент не может продать свой корпоративный бизнес по причине низких цен на украинские активы и плохой рыночной конъюнктуры.

Пути государственных и частных интересов в Украине всегда представляли две параллельные прямые, которые как в неевклидовой геометрии Лобачевского пересекаются лишь при очень сильном искривлении общественного «пространства». Как показывает практика, в Украине такой казус «единения» происходит примерно раз на десять лет и то ненадолго. Ближайшая точка «искривления» в 2024-м, то есть на излете нынешнего политического цикла. А это значит, что в ближайший год-два продавать можно и нужно.

Государственные компании не только вытягивают деньги из бюджета, но еще и являются рассадником махрового грибка коррупции. С другой стороны, необходимо понимать, что не всегда корень зла находится исключительно в госкомпаниях, равно как и рецепт успеха – в «сливе» госсобственности.

За все время приватизации государственного имущества, мы смогли привлечь в казну чуть больше 11 млрд долларов в эквиваленте. В то же время, Министерство финансов за период после кризиса 2008 года потратило на докапитализацию госбанков примерно 10 млрд долларов.

Тут как в анекдоте, «батьку, заканчиваем торговлю, а то сдачу не будет чем давать». Докапитализация госбанков съедает намного больше, чем самые неэффективные государственные компании. Может поэтому, никто не планирует их приватизировать, во всяком случае «уже завтра»?

Что касается «Укрзализныци», то здесь важно помнить историю падения этой, казалось бы, безубыточной компании. Сперва на «железку» запустили частные вагоны, сейчас планируют запустить и частную «тягу». Таким образом, уровень перераспределяемого в пользу компании тарифа «поломали в двух местах».

Схема простая: увеличение доли «вагонов» в общем тарифе грузовых перевозок и параллельный запуск частных «вагонных» компаний привело к резкому падению эффективности работы УЗ и сокращению ее возможностей осуществлять капитальные инвестиции.

Сейчас отношение капвложений к стоимости основных фондов на «УЗ» немногим более 2,4%, в то время как, например, в Казахстане почти 15%.

Если запустить частную тягу, то часть «тягового» тарифа уйдет в приватные компании и возможность «УЗ» проводить модернизацию сократится еще больше. В таком варианте, у «Укрзализныци» останутся одни «рельсы, рельсы, шпалы, шпалы». И еще будка стрелочника.

Таким образом, если в ближайшее время распродать все самое ликвидное в «УЗ», то государство не сможет содержать громоздкую инфраструктуру: стоимость пассажирских перевозок либо ухудшиться по качеству до уровня индийской практики – на крышах вагонов с демонтированными окнами (зато с решетками), либо также вырастет в цене, но уже не в два раза, а в 4-5.

Не говоря уже о полном запустении региональных вокзалов и неприбыльных основных средств. Получится почти как в старом анекдоте: у нас две новости, хорошая и плохая. Хорошая – «УЗ» приватизировано. Плохая – постельное белье подлежит не замене, а обмену между пассажирами первого и второго вагонов…