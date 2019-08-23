Деньги на бочку. Реально ли закупить на зиму газ по летним ценам?

«Нафтогаз Украины» решил предложить населению купить у него газ по низким летним ценам, а потребить – в отопительный сезон, когда цена на него возрастет. Предложение под названием «Газовый запас» будет действовать до 25 сентября, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

В рамках этой акции принадлежащая НАК «Газопоставляющая компания» предлагает бытовым потребителям купить до 25 тыс. куб. м, которые можно будет использовать в период с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.

«Нафтогаз» также предложил поучаствовать в этой программе и газосбытовым компаниям облгазов. На данный момент согласились почти все, кроме работающих в Херсонской, Одесской, Донецкой, Черкасской и Полтавской областях.

Механизм такой. «Нафтогаз» продает газсбытам ресурс по цене 4874,42 грн за 1 тыс. куб. м (в эту сумму не входит НДС, а также стоимость транспортировки и распределения), а газсбыты – потребителям. Последние уже сообщили на своих сайтах, что те, кто захочет купить газ по предоплате, должны будут заплатить за желаемый объем из расчета 5995,53 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что за последние пять месяцев цена газа для населения снизилась на 25%, и сегодня она меньше, чем год назад. Однако есть риск что зимой газ подорожает, на что указывают и биржевые прогнозы. «Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках», – сказал он.

Однако исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что воспользоваться услугой закупки газа впрок смогут лишь те бытовые потребители, которые не получают субсидии.

По предварительным расчетам «Нафтогаза», экономия при закупке «акционного» газа может составить до 25%, если сравнивать цены для населения в прошлый отопительный сезон (7,67 грн за 1 кубометр) с нынешней ценой 5,72 грн за кубометр.

Алгоритм действия населения, которое захочет закупить газу на зиму, весьма прост – нужно обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей компании (газсбыт), подписать дополнительное соглашение к типовому договору, внести предоплату, а при использовании дешевого газа в зимний период оплачивать только стоимость его транспортировки и распределения, которая отличается в зависимости от региона.

Если потребитель потратит купленный резерв газа до 1 апреля 2020 г., то далее он будет получать газ на общих условиях – по цене ПСО, которая будет действовать на то время. А тем, кто к 1 апреля 2020 г. не использует весь купленный газ, остаток средств будет зачислен на лицевой счет, деньги можно будет использовать для дальнейших расчетов за газ или получить обратно, сообщила на своем сайте компания «Волыньгаз сбыт».

Аналитик энергетического сектора в компании Dragon Capital Денис Саква считает, что это предложение будет пользоваться спросом у относительно крупных потребителей с доходом, который позволит им одноразово оплатить газ за весь отопительный период.

«Я не думаю, что в абсолютных величинах объемы закупки будут велики. Но сам прецедент – очень интересный», – сказал он.

По мнению Дениса Саквы, для «Нафтогаза» этот проект выгоден тем, что позволяет получить дополнительную ликвидность, которую он сможет направить на закупки импортного газа на зиму. Также есть гарантия оплаты газа потребителями.

Важно, что предложение «Нафтогаза» касается только бытовых потребителей – а вот теплокоммунэнерго, которые обеспечивают централизованное отопление жителей, в этом проекте участия принимать не будут. Наиболее выгодным оно будет для тех, кто не только используют газ для приготовления пищи и подогрева воды, а главным образом – для отопления дома или квартиры.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в прошлый отопительный сезон (с октября 2018 г по март 2019 г.) в среднем по Украине потребление газа одним домохозяйством (дом или квартира) для приготовления пищи, подогрева воды и отопления составило 1152 куб. м. Попробуем подсчитать затраты на газ в будущем отопительном сезоне по предоплате и по обычной цене для семьи, которая потребляет такой среднестатистический объем газа.

Купив газ по предоплате, такая семья за весь отопительный сезон потратит 6,9 тыс. грн (это без учета стоимости услуг по транспортировке и распределению, которая отличается в зависимости от региона).

Если же цена газа для населения вырастет до уровня прошлого отопительного сезона (7,67 грн за 1 тыс. куб м с НДС), то затраты составят уже 8,8 тыс. грн за весь отопительный сезон и это уже на 1,9 тыс. грн больше, чем при закупке газа по предоплате.

Однако какой будет цена на газ для населения в будущем отопительном сезоне – прогнозировать сложно. В прошлом году правительству Владимира Гройсмана удалось договориться с МВФ о повышении цен на газ с 1 ноября на 23% вместо 60%. Однако как будет вести себя новый Кабмин, сформированный новой Верховной Радой, пока не ясно. Можем лишь спрогнозировать, сколько население будет платить за газ, если цена для него будет на уровне цен для промышленности.

Например, по данным НКРЭКУ, в январе 2019 г. максимальная цена газа для промышленности (с НДС, но без учета тарифов на транспортировку и распределение) составляла 16,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Если бы среднестатистической семье пришлось бы оплачивать газ по такому тарифу, то отопительный сезон ей бы обошелся в 19,5 тыс. грн. Хотя такой вариант, конечно, маловероятен не только по экономическим, но и по политическим причинам.