Ложь Росстата. «Рост производства» оказался фикцией

Похоже, доверие такой структуре как Росстат начинается сводиться не то, чтобы к нулю, а ушло уже в минус, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Ведь данная структура, каждый раз, когда публикует свои статистические отчеты, ловится на откровенной, а порою фантастической лжи, в попытке приукрасить экономическую ситуацию в стране. И так получилось и на этот раз.

«Как вы знаете, буквально на днях я сообщал о том, что Россия начинает проседать не только по доходам от продажи нефти и газа, но и по добыче и экспорту данных ресурсов. А между тем, именно нефть и газ занимают важную составляющую в промышленном производстве РФ и являются единственными отраслями, дававшими за время санкций стабильный прирост. Но и сейчас они стали падать», – пишет военно-политический обозреватель.

В свою очередь Росстат отчитываясь за июль, отметил рост промышленности на 2,8%, причем, весь этот рост пришелся на добычу полезных ископаемых. Но, вот ведь дилемма, в июле по данным того же Росстата, добыча нефти упала на 0,7%, добыча угля обвалилась на 3,3%, а добыча газа показала ничтожный прирост на 0,3%.

«Возникает вопрос, в добыче каких именно полезных ископаемых отметилась промышленность, если основные отрасли, занимающие 80% всего добывающего сектора наоборот – демонстрируют падение либо же анабиоз показателей?», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, в России уже становится традиционным завышать статистику, дабы минимизировать актуальность реальных данных по кризису, укрывающему «бескрайнюю» с головой.