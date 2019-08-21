Налоговая камасутра: в Украине предлагают ввести «семейное декларирование» доходов

Сегодня украинцы массово уклоняются от налогообложения в разных формах – например, получая зарплату в конвертах. А чиновники закрывали на это глаза, при этом обворовывая государство. «Слуга народа» предложит украинцам «семейное декларирование», пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Главные идеи

Народный депутат, №20 в списке партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в интервью изданию «Цензор.НЕТ» рассказал об идее внедрить так называемое семейное декларирование. К этим словам стоит отнестись со всем вниманием, поскольку Даниил Гетманцев – ведущий специалист по публичным финансам и налогам в «команде Зеленского». Сейчас его называют главным претендентом от партии «Слуга народа» на пост главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

С одной стороны, речь идет о введении всеобщего декларирования доходов как важной мере по борьбе с тенизацией экономики, в частности с зарплатами «в конвертах». То есть отчитываться о своих доходах будут обязаны все граждане, кроме пенсионеров и других категорий, которые получают только доходы от государства.

По задумке, всеобщее декларирование не только даст налоговикам дополнительный контроль за доходами всех украинцев, но и лишит чиновников возможности оформить свое имущество на родственников и друзей. А рядовые граждане будут точно знать, сколько они отдают государству: ведь налоги будет подсчитывать не работодатель (как сейчас), а они сами. Кстати, на данный момент работодатель платит за каждого сотрудника 22% соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора от его зарплаты.

Важный момент: пока что неизвестно, получат ли украинцы возможность выбирать, индивидуально декларировать свои доходы или платить налог за семью в целом, либо будет только второй вариант. Впрочем, если, например, в семье есть иждивенцы или льготники, это должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода. Благодаря этому гражданин сможет меньше отчислять налогов.

Также «семейная» система позволит ввести систему льгот, которую Гетманцев описал так: предположим, наш гражданин решил купить путевку в какой-то украинский курортный город, в этом случае размер налогооблагаемого дохода можно уменьшить, чтобы стимулировать подобные траты граждан Украины.

То есть, с одной стороны, мы видим вполне благие намерения по снижению и более справедливому распределению налогового бремени, с другой – желание ввести тотальный контроль за доходами не предпринимателей, а рядовых граждан, содержимым кошелька которых до сих пор государство, скажем честно, особо пристально не интересовалось.

В интервью Гетманцев заявил, что обязательное декларирование для всех граждан предполагается ввести спустя год-два после налоговой амнистии. «Нужно не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, «почем» вам стоит государство», – резюмировал Гетманцев.

Надо сказать, что указание на всеобщее декларирование присутствует в Конституции (ст. 67), но закона о нем нет. В конце 1990-х в Украине подобную практику даже вводили, но она оказалась неэффективной, поскольку налоговые отчеты подавали и работодатели, и сами работники, что создавало изрядную путаницу и невероятное обилие бумаг. Эту норму отменили в 2003 г. Теперь, получается, к этой идее власти хотят вернуться.

Понятно, что в данном случае речь идет о коренной налоговой реформе, ведь при введении всеобщего декларирования нужно будет сделать граждан налоговыми агентами. Это значит поменять всю парадигму фискальных отношений в стране, а попутно – резко поднять численность налоговых инспекторов, контролирующих декларирование. То есть расходы государства на фискальное администрирование вырастут скачкообразно, и удастся ли это компенсировать ростом собираемых налогов – большой вопрос.

Справедливое распределение или тотальный контроль

Надо сказать, что впервые идею перейти с налогообложения физлиц на налогообложение домохозяйств озвучила год назад директор Института гражданских свобод Галина Третьякова.

Тогда она это объясняла так: «Чтобы ограничить теневой экономический оборот, надо провести ряд действий, которые касаются домохозяйства как такового. Мы вообще перестали считать экономическим агентом домохозяйство. А для того чтобы у него не было желания уходить в теневую часть экономики, нужно разрешить домохозяйствам, физическим лицам проводить хозяйственную деятельность без регистрации. Для этого нужно коренным образом менять налогообложение физлиц, переходить на налогообложение домохозяйств. Нам нужно вернуть подход к физическому лицу как к юридическому, к налогообложению домохозяйства как субъекта, у которого есть много доходов, много расходов, но есть определенный доход, который не облагается налогом».

По мнению эксперта, такой подход к домохозяйствам – с необлагаемым налогами минимумом – является очень лояльным и должен лет через 10 возродить отношение к домохозяйству как к хозяйствующему субъекту, как к маленькому предприятию. Когда все начинают мыслить категориями своих налогов, понимать, сколько они платят, становятся богаче, вот тогда уходит теневой оборот, потому что он – это несогласие с налоговой политикой страны как таковой.

Теперь данный подход Галина Третьякова будет продвигать уже в Верховной Раде как депутат от партии «Слуга народа».

«Оказывается, с Даниилом Гетманцевым мы работали над налоговой реформой параллельно, независимо друг от друга. Надо понимать, что переход к семейному налогообложению (или, иначе говоря, налогообложению домохозяйств) перезагружает всю систему финансирования местных властей, да и публичных финансов в целом по всей стране. Как первичная базовая единица макроэкономики домохозяйство имеет пять функций: формирование спроса на всю продукцию, которую производит экономика; рождение и воспитание человеческого капитала; длинные сбережения; борьба с бедностью и формирование самозанятости, – пояснила в эксклюзивном комментарии изданию «Деловая Сстолица» Галина Третьякова. – Эти пять функций, как на любом предприятии, имеют свою себестоимость. Она, на мой взгляд, сегодня колеблется в районе 8 тыс. грн на одного человека в семье. Эту себестоимость на каждого человека, в рамках которой он выполняет макроэкономические функции, нельзя облагать налогами. А то мы, получается, берем налоги с бедных слоев населения, а потом возвращаем их, например, коммунальными субсидиями».

По мнению эксперта, разнообразные налоговые вычеты должно получать домохозяйство, а не физлицо. Например, заболевшего человека лечит вся семья, и на это лечение тратится доход всего домохозяйства, а не только самого заболевшего. То же и с обучением ребенка – сейчас налоговый вычет причитается только одному из родителей, хотя логичнее было бы распространить его на все домохозяйство. То, что тратится на энергосбережение, – с этих сумм также не должен, по мнению Третьяковой, браться налог. Но и тут налоговый вычет должен оформляться на семью.

Многим экспертам подобный подход – сделать минимальной налогооблагаемой единицей домохозяйство – нравится.

«С точки зрения бюджета это не лучшая идея, потому что сократятся поступления от физических лиц. Но в целом это нормальная инициатива, потому что часто в семье один человек занимается больше домашним хозяйством, а другой – зарабатывает деньги. В результате тот человек, который один работает, по факту платит налог за двоих. А если взимать налог с семьи, то нагрузка распределяется, как мы помним, необлагаемые налогом минимумы могут быть предусмотрены для каждого члена домохозяйства, – пояснил изданию «Деловой Столице» директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Однако все это может работать только в том случае, если есть надлежащая социальная налоговая льгота. То есть мы снизим налоговую нагрузку на человека за счет того, что налоговая льгота будет распространяться не на одного, а на двух людей».

С другой стороны, критики этой идеи считают, что она противоречит самому духу экономической свободы.

«Украинская власть уже пришла к тому, что пытается нас убедить в том, что увеличение налогов – это свобода экономики, а тотальный контроль над каждой семьей – это свобода людей. Государство и так уже забирает у людей половину того, что людям удается заработать для своей семьи. При таком уровне поборов люди имеют более-менее сносную жизнь только благодаря тому, что им удается не всеми своими заработками «делиться» с власть имущими, – сказал в комментарии изданию «Деловая Столица» директор Института свободной экономики Михаил Чернышев. – Но государство не устраивает даже такая более-менее сносная жизнь людей. Они планируют поднять налоговые ставки, расширить налогооблагаемую базу и ввести жесточайший контроль за уплатой налогов. Для этого им и требуется установление контроля за каждой семьей. Самому человеку легче рисковать, уклоняясь от драконовских налогов. А рисковать своей семьей уже захочет далеко не каждый. На это власть и рассчитывает. Причем новые противники человеческой свободы называют себя либертарианцами».