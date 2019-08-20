Дыхание кризиса: почему экономика России скатится в пропасть раньше всего мира?

Экономические индикаторы России не предвещают стране ничего хорошего. Цены на сырье падают, рубль – за ними, население по уши в кредитах и все меньше покупает мясо.

Министра экономического развития РФ Максима Орешкин 25 июня заявил, что грядущая мировая рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации, а не проблемами в финансовом секторе, как это было в 2008 г. Она будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Месяц спустя российский министр заговорил уже больше о проблемах самой РФ. Так, по его мнению, в 2021 г. в России лопнет пузырь, надувшийся на рынке потребительского кредитования. Как следствие, ВВП может обвалиться сразу на 3%, экономика уйдет в рецессию, а в России разразится полномасштабный кризис.

Треть кредитов, по словам Орешкина, были выданы людям и семьям, у которых платежи по этим кредитам превышают 60% ежемесячного дохода. «Понятно, что человек, попав в такую яму, думает только как ему перекредитоваться и где занять», – сказал министр.

По его данным, последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год. Ситуация опасна тем, что «с точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств – это пузырь, с точки зрения экономики в целом и риска для финансовой системы – это не пузырь, – говорит Орешкин. – Экономика точно провалится в рецессию в 2021 г. Проблем, в том числе социальных, мы не избежим».

Накануне обнищания

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина уверены, что рецессия в российской экономике наступит уже в конце 2019 г. из-за снижения активности малого и среднего бизнеса (МСБ). «Столыпинцы» оказались уже шестой командой аналитиков, ухудшивших макроэкономический прогноз России. До этого свои оценки снизили Всемирный банк, МВФ, рейтинговые агентства.

Официально, впрочем, российская экономика растет: по данным Росстата, в I полугодии ВВП вырос на 0,5%. Но к концу года даже такой скромный успех экономика не сможет закрепить, считают в Институте экономики роста. По их мнению, заявленный статистикой рост обусловлен успехами крупных предприятий и госкорпораций, тогда как малый и средний бизнес стагнирует.

Но даже если «частникам» сейчас резко улучшить условия работы, это не поможет. Для хороших темпов экономического роста доля МСБ в ВВП должна составлять 50-60%. В Великобритании это 51%, в Германии – 53%, в Нидерландах – 63%. А в российской экономике – всего 22% ВВП и 19 млн занятых. Более того, за прошлый год в РФ количество работников малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 257 тыс. человек (1,6%); самих предприятий тоже стало меньше почти на 20 тыс.

Спад экономической активности МСП эксперты объясняют ростом налоговой нагрузки и снижением платежеспособности населения. То есть нет денег у покупателей – нет спроса. Нет спроса – нет прибыли. С этим согласны главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Центробанка Эльвира Набиуллина – они публично заявляли, что темпы роста снижаются на фоне сокращения внутреннего спроса и падения доходов населения из-за повышения НДС.

«Налоги, страх перед неопределенностью и снижение покупательской способности вынуждают малый и средний бизнес переходить на наличный безконтрольный взаиморасчет», – поясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

Добавим сюда то, что количество юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло в России за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596. То есть сейчас банкротится 1% всех действующих юрлиц в РФ. Стагнация препятствует выходу предприятий на положительную динамику по финансовым показателям. Нет реального снижения фискальной нагрузки на бизнес; неплатежи отдельных предприятий влекут за собой по цепочке дефолт их контрагентов.

Негативные показатели

Есть обширная группа экономических индикаторов, с разных сторон характеризующих экономику любой страны. Сегодня большинство из них не предвещают РФ в ближайшем будущем ничего хорошего.

Численность рабочей силы в России в I квартале снизилась почти на 0,8 млн человек – до 75 млн, этот тренд наблюдается с 2016 г. С 2000 г. «новых работающих» появилось всего 4,2 млн.

Дефицит рабочей силы ограничивает экономический рост: экономика страны не получает дополнительную поддержку в виде экономически активных граждан. Переломить этот негативный демографический тренд крайне сложно. «Социальный» вице-премьер РФ Татьяна Голикова привела шокирующие данные: «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца с начала года естественная убыль населения у нас составила 149 тыс. человек».

В 2018 г., по данным Росстата, население России сократилось на 99,7 тыс. человек – впервые за 11 лет. В России в 2018 г. смертность составила 12,4 на 1000 человек, тогда как в Британии – 9,2, в США – 7,3.

Возобновление естественной убыли населения после десяти лет прироста – не случайность, а разворот тренда. С одной стороны, в детородный возраст вступили дети демографического провала 90-х гг. прошлого века. С другой стороны, миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.

Россия утратила привлекательность для мигрантов как из-за вялого развития экономики, так и вследствие ухудшения отношений со странами-соседями, дававшими значительный приток мигрантов. Теперь мигрантов из республик Средней Азии стали оттягивать на себя Казахстан и Китай. Украина получила безвиз с ЕС – это и резкое ухудшение отношений с Россией стали причиной разворота украинских миграционных потоков в сторону Европы.

Вслед за населением падает и реальный сектор экономики. Добывающая промышленность с 2017 г. – единственный драйвер роста (пусть и вялого) в России. Последние два года РФ все больше снова становится экономикой, ориентированной на экспорт сырья и продуктов первого передела. В такой ориентации экономики заложена большая уязвимость: падение мировых цен на сырье (начинающееся сейчас) уведет добывающую промышленность в минус, лишая экономику единственного драйвера.

Еще один индикатор: россияне в условиях собственного обнищания начали радикально сокращать потребление мяса. За год, с июля 2018 г. по июнь 2019 г., они купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (данные GfK).

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов – от птицы и свинины до колбасы и сосисок. Но в денежном выражении продажи даже увеличились (+1,4%) – цены выросли. Больше всего, по данным GfK, снизились продажи говядины – на 7% за год. Но на ее долю приходится всего 8% продаж мяса, так как говядина после 2014 г. стала деликатесом для многих российских граждан. Продажи птицы (это 38% продаж мяса) упали на 5,2%, свинины – на 3% (доля в продажах – 21%).

Наконец, важная группа показателей связана с потребительскими кредитами. За последний год их прирост составил 1,8 трлн руб., то есть 2% ВВП созданы необеспеченными потребкредитами. Кремлю это пока выгодно: у людей сохраняется иллюзия высокого уровня жизни, а увеличение количества потребкредитов стало причиной роста ВВП в начале этого года.

Тем не менее в правительстве РФ регулярно поднимают вопрос о закредитованности населения. Число граждан, испытывающих проблемы при погашении кредитов, выросло до 34% (в 2017 г. – 22%), говорится в опросе ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов.

Сами себе безнадега

Россияне могли бы привести в порядок экономику своей страны, но вместо этого предпочитают вывозить капиталы и семьи. Только за первое полугодие из РФ выведено $28 млрд. А с 2008 г. (только официально) – $733 млрд. По нынешнему курсу это около 50 трлн руб., или почти три годовых бюджета РФ.

На фоне работающего пылесоса по выкачиванию денег на Запад российские власти продолжают шлепать языком про чудо-ракеты, духовные скрепы, агрессивное НАТО и прочий охранительский патриотизм. Но факт налицо: страна исправно со дня основания РФ и по сей день перекачивает ресурсы на «враждебный Запад». И этот поток неостановим, кто бы не был у власти.

По оценкам экспертов, за все время «независимости России» из страны на Запад ушло $1-1,5 трлн. Но это запретная тема, просто табу, – даже для оппозиции, что системной, что несистемной.