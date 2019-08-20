Транскаспийский обход России. Перспективы украинского газового транзита в ЕС

Участие китайского капитала в строительстве газопровода из Туркменистана в ЕС в обход России ставит Кремль перед очень непростым геополитическим выбором.

Новость о том, что китайские компании вошли в состав консорциума, который планирует строительство Транскаспийского газопровода совместно с Евросоюзом, прошла незамеченной для широкой общественности, и вызвала немалое удивление среди тех, кто за этой темой следит давно, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

Хотя бы потому, что история о строительстве Транскаспийского газопровода, который должен поставлять газ в Европу в обход России через Азербайджан, Грузию и Турцию – началась еще в 1996 году, когда правительства Туркменистана и Азербайджана впервые обсудили данный проект, якобы по подсказке Госдепа США, как потом авторитетно заявили российские дипломаты. А в 1999 году правительство Туркменистана даже заключило соглашение с General Electric на разработку технико-экономического обоснования предлагаемого газопровода – что, похоже, подтверждает версию о «руке Госдепа».

Впрочем, несмотря на многочисленные межправительственные контакты и утешительные результаты экономических расчетов, дальше дело не продвинулось. Поскольку на тот момент в Каспийском море отсутствовали границы и линии делимитации шельфов и исключительных экономических зон, необходимые для того, чтобы выяснить, где и как должен проходить газопровод. На чем процесс и остановился.

Что и не удивительно – поскольку Россия, выкупая газ у Туркмении, перепродавала его в ЕС практически со 100% наценкой и терять такой прибыльный бизнес, допуская Туркмению и Казахстан, который также хотел присоединиться к проекту в качестве экспортера газа на европейский рынок, не собиралась.

Следующая волна интереса европейских политиков к Транскаспийскому газопроводу отмечалась в 2006 году – аккурат в момент очередной «газовой войны» между Украиной и Россией. Впрочем, и тогда России и Ирану совместными усилиями удалось похоронить проект.

Дипломатическая победа над попытками нарушить российскую монополию на поставки газа в Европу была фактически закреплена в июле 2018 года, когда страны региона подписали конвенцию в отношении правового статуса Каспия. Которая предусматривала необходимость получения разрешения всех стран, обладающих выходом к морю, для строительства любого газопровода.

И вот ситуация кардинально изменилась. Поскольку если не Туркменистан, то, более вероятно, европейские газовые гиганты сумели привлечь к гипотетическому пока еще строительству газопровода длиной в 300 километров финансирование Поднебесной.

Запланировано, что четвертая по величине газовых запасов на планете Туркмения будет поставлять в Европу 30 миллиардов кубометров газа на протяжении как минимум 30 лет. При том велика вероятность, что захочет присоединиться к проекту и Казахстан, в котором планируют строительство дополнительной секции газопровода к Тенгизкому месторождению.

Взять и решительно отказаться давать разрешение на строительство газопровода в Кремле на этот раз, вероятно, не решатся. Хотя бы по той простой причине, что неназванные китайские компании, готовые инвестировать в 6-миллиардный проект, скорее всего, оперируют по ведому и при поддержке китайского правительства. У которого существуют достаточно рычагов для того, чтобы пролоббировать данный проект.

Транскаспийский газопровод в любом случае не вытеснит Россию с европейского газового рынка – слишком уж малое количество газа он может транспортировать, а инфраструктура Южно-Кавказского газопровода, к которому пойдет туркменский газ, физически не позволит принимать намного больше. Однако монополию России в ЕС он подорвет, и путь для туркменского газа в обход российской ГТС будет открыт. В этом заключается хорошая для Украины новость.

Но суть плохой новости в том, что дополнительные 30 миллиардов кубометров газа заметно снизят спрос на европейском рынке. И в случае успешного завершения «Северного потока – 2» и Транскаспийского газопровода, украинская ГТС становится России окончательно не нужна, и использовать ее будет возможным только в реверсном режиме для поставок газа из Европы в Украину.